iPhone 17 Air będzie zdumiewająco cienki?

W sieci właśnie pojawił się materiał wideo prezentujący atrapy nadchodzących iPhone’ów 17, które powinny zostać zaprezentowane przez Apple tej jesieni. Nagranie pozwala nam przyjrzeć się z bliska wszystkim czterem modelom nowej serii, w tym zupełnie nowemu iPhone’owi 17 Air, który zastąpi dotychczasowy wariant Plus.

Cztery modele w nowej hierarchii

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, Apple planuje wprowadzić nową hierarchię w swojej flagowej serii. W tym roku na rynek trafią:

iPhone 17

iPhone 17 Air (zastępujący model Plus)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Na opublikowanym wideo możemy zauważyć, że atrapy przedstawiają urządzenia bez funkcjonujących ekranów – są to jedynie fizyczne makiety oparte na schematach produkcyjnych, które pozwalają ocenić wymiary i ogólny design nadchodzących smartfonów.

iPhone 17 Air kradnie show

Najciekawszym modelem wydaje się być iPhone 17 Air, który zgodnie z nazwą ma być niezwykle smukły. Według materiału, smartfon będzie mierzył zaledwie 5,7 mm grubości, co czyni go zdecydowanie najcieńszym iPhone’em w historii i jednym z najcieńszych telefonów premium na rynku. Dla porównania, obecny iPhone 15 Plus ma 7,8 mm grubości, co oznacza redukcję o ponad 25%.

iPhone 17 Air ma zachować duży wyświetlacz znany z modeli Plus (prawdopodobnie 6,7 cala), ale w znacznie smuklejszej obudowie. Ta radykalna zmiana w projekcie stanowi pierwszy poważny redesign iPhone’a od kilku lat i może być odpowiedzią Apple na malejącą popularność wariantu Plus.

Zmiany w układzie aparatów

Interesującą zmianą widoczną na atrapach jest nowy układ aparatów w podstawowym modelu iPhone 17 oraz w wariancie Air. W przeciwieństwie do pionowego układu dwóch obiektywów znanego z iPhone’a 15, nowe telefony mają posiadać aparaty rozmieszczone na kwadratowej wyspie, podobnie jak w modelach Pro, jednak z dwoma zamiast trzech obiektywów.

Modele Pro i Pro Max wydają się zachowywać swój charakterystyczny moduł z trzema obiektywami i skanerem LiDAR, choć możliwe, że finalny układ sensorów będzie różnić się od dotychczasowych generacji.

Nowe proporcje ekranu?

Analitycy zwracają uwagę, że atrapy iPhone’a 17 i 17 Air sugerują nieco inne proporcje ekranu niż w obecnych modelach. Możliwe, że Apple rozważa subtelne zmiany w designie przedniego panelu, być może zmniejszając obszar Dynamic Island lub modyfikując proporcje wyświetlacza. Warto zauważyć, że wszystkie cztery modele zdają się mieć zaokrąglone krawędzie, kontynuując trend zapoczątkowany w serii iPhone 15.

Co z układem A19?

Choć wideo z atrapami nie daje nam wglądu w specyfikację techniczną, według wcześniejszych doniesień wszystkie cztery modele iPhone 17 mają być napędzane procesorem A19, wykonanym w technologii 3nm drugiej generacji. Modele Pro i Pro Max prawdopodobnie otrzymają wersję A19 Pro z mocniejszym układem graficznym i większą ilością pamięci RAM.

Nowy iPhone 17 Air – strategia Apple na zwiększenie sprzedaży?

Wprowadzenie modelu Air może być strategicznym posunięciem Apple, mającym na celu ożywienie zainteresowania większymi iPhone’ami w segmencie niższym niż Pro. Według analityków, sprzedaż iPhone’a Plus była rozczarowująca w ostatnich latach, ponieważ konsumenci albo wybierali tańszy model podstawowy, albo dopłacali do wariantu Pro z lepszymi aparatami i bardziej zaawansowanymi funkcjami.

Wyzwania techniczne związane z cienką konstrukcją

Stworzenie tak cienkiego smartfona niesie ze sobą szereg wyzwań technicznych. Analitycy branżowi zastanawiają się, jak Apple rozwiąże kwestię pojemności baterii, która zwykle stanowi największy pojedynczy komponent wewnętrzny telefonu. Możliwe, że firma opracowała nowy typ ogniw o zwiększonej gęstości energii lub zdecydowała się na kompromis w zakresie czasu pracy na baterii.

Kolejnym wyzwaniem jest odprowadzanie ciepła – w tak cienkiej obudowie trudniej o efektywne chłodzenie procesora, co może prowadzić do throttlingu w przypadku wymagających zadań.

Kiedy poznamy oficjalne szczegóły?

Apple tradycyjnie prezentuje nowe iPhone’y we wrześniu, więc na oficjalne potwierdzenie specyfikacji i wyglądu nowych modeli przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka miesięcy. Warto jednak pamiętać, że przecieki z atrap często okazują się bardzo dokładne, ponieważ są one tworzone na podstawie schematów produkcyjnych przekazywanych producentom akcesoriów.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, seria iPhone 17 może przynieść najbardziej znaczącą zmianę w linii produktowej Apple od lat, z modelem Air potencjalnie ustanawiającym nowy standard smukłości w tym segmencie.

Potencjalne ceny

Choć oficjalne ceny pozostają tajemnicą, analitycy przewidują, że podstawowa seria iPhone 17 może rozpoczynać się od poziomu cenowego zbliżonego do poprzedniej generacji. Interesującą kwestią będzie pozycjonowanie modelu Air – czy Apple zdecyduje się na cenę pomiędzy podstawowym iPhone 17 a wariantem Pro, czy może zaoferuje go w cenie zbliżonej do dotychczasowego Plus.

Niezależnie od ostatecznych decyzji cenowych, wprowadzenie ultra-cienkiego iPhone’a 17 Air z pewnością zelektryzuje rynek i może stać się kolejnym hitem Apple, przypominającym sukces pierwszego MacBooka Air, który zrewolucjonizował segment laptopów. Czekacie na najnowsze iPhone’y? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com