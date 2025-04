Soundcore Liberty 4 Pro – recenzja słuchawek TWS

Soundcore, marka należąca do koncernu Anker, konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku słuchawek bezprzewodowych, oferując produkty o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Model Liberty 4 Pro to najnowsza propozycja producenta skierowana do bardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości dźwięku, skutecznej redukcji hałasu i długiego czasu pracy. Na rynku przepełnionym bezprzewodowymi słuchawkami TWS (True Wireless Stereo), znalezienie modelu, który wyróżnia się pod względem funkcjonalności, może być nie lada wyzwaniem. Liberty 4 Pro próbują zająć miejsce w segmencie średnim-wyższym, konkurując zarówno z produktami uznanych marek, jak i z całą rzeszą tańszych alternatyw. Czy zdołają znaleźć własną niszę i przekonać do siebie wymagających słuchaczy? Powiem, już na starcie, że słuchawki w kilku aspektach pozytywnie zaskakują. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu dosyć standardowego biało-błękitnego opakowania naszym oczom ukazuje się etui ładujące, słuchawki, kabel USB-C do ładowania oraz niezwykle bogaty zestaw silikonowych wkładek dousznych. Producent dołączył aż sześć par końcówek w rozmiarach od XXS do XL, co zasługuje na uznanie. Ta różnorodność końcówek to ukłon w stronę użytkowników o różnych kształtach przewodów słuchowych, zapewniając idealne dopasowanie praktycznie każdemu. Jest to szczególnie istotne w przypadku słuchawek dokanałowych, gdzie właściwe uszczelnienie kanału słuchowego ma kluczowe znaczenie zarówno dla komfortu, jak i jakości dźwięku oraz skuteczności działania systemu ANC. Dodam, że standardowo mamy na słuchawki założony rozmiar „M” i podczas testów ten u mnie najlepiej się sprawdził.

Specyfikacja techniczna Liberty 4 Pro prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę cenę tych słuchawek:

Łączność : Bezprzewodowa, standard Bluetooth 5.3

: Bezprzewodowa, standard Bluetooth 5.3 Redukcja hałasu : System aktywnej redukcji hałasu (ANC) wykorzystujący mikrofony wewnętrzne i zewnętrzne

: System aktywnej redukcji hałasu (ANC) wykorzystujący mikrofony wewnętrzne i zewnętrzne Przetworniki : 10,5 mm dynamiczne przetworniki

: 10,5 mm dynamiczne przetworniki Pasmo przenoszenia : 14 Hz do 40000 Hz, co wykracza poza granice ludzkiego słuchu

: 14 Hz do 40000 Hz, co wykracza poza granice ludzkiego słuchu Impedancja : 15,3 Ω

: 15,3 Ω Mikrofony : System wielomikrofonowy z algorytmami redukcji szumów

: System wielomikrofonowy z algorytmami redukcji szumów Wodoodporność : Certyfikat IP55 oznaczający odporność na pot i zachlapania

: Certyfikat IP55 oznaczający odporność na pot i zachlapania Pojemność akumulatora : 56 mAh w każdej słuchawce, 580 mAh w etui ładującym

: 56 mAh w każdej słuchawce, 580 mAh w etui ładującym Czas pracy : Do 10 godzin ciągłego słuchania, 7,5 godziny z włączonym ANC, łącznie do 40 godzin z etui ładującym

: Do 10 godzin ciągłego słuchania, 7,5 godziny z włączonym ANC, łącznie do 40 godzin z etui ładującym Czas ładowania : Około 40 minut dla słuchawek, około ponad 2,5 godziny dla etui

: Około 40 minut dla słuchawek, około ponad 2,5 godziny dla etui Obsługiwane kodeki: SBC, AAC oraz LDAC

Jakość wykonania oraz design

Liberty 4 Pro prezentują się elegancko, bez większych fajerwerków i powiem szczerze, że takie rozwiązania najbardziej przypadają mi do gustu. . Czarna, matowa obudowa słuchawek nie tylko świetnie wygląda, ale również jest praktyczna – skutecznie ukrywa drobne zarysowania i ślady palców, które z czasem mogą się pojawić. Samo etui nie jest przesadnie małych rozmiarów, a to przede wszystkim za sprawą dwóch „ficzerów”. Pierwszy to ekran, który znajduje się w wewnętrznej stronie etui oraz touch bar, czyli dotykowy panel do zarządzania wyświetlaczem.

Każda słuchawka ma niewielki „pałąk”, który zapewnia dodatkowe oparcie i stabilizuje słuchawkę w małżowinie usznej. To rozwiązanie sprawdza się znakomicie podczas aktywności fizycznej, zapobiegając wypadaniu słuchawek nawet podczas intensywnego treningu. Powierzchnia dotykowa na zewnętrznej części słuchawek reaguje na gesty, umożliwiając intuicyjne sterowanie odtwarzaniem. Dotknięcia rejestrowane są bezbłędnie, bez fałszywych aktywacji, co jest istotnym atutem w codziennym użytkowaniu.

Etui ładujące również zasługuje na uznanie – w przeciwieństwie do niektórych konkurencyjnych modeli, gdzie etui bywa traktowane po macoszemu, Soundcore przyłożył się do zaprojektowania funkcjonalnego i estetycznego opakowania dla swoich słuchawek. Magnetyczne mocowanie słuchawek zapobiega ich wypadaniu, a jednocześnie umożliwia łatwe wyjmowanie. Etui otwiera się również w niestandardowy sposób, bowiem przesuwamy wieczko. Całość wygląda ciekawie i powiem szczerze, że z takim rozwiązaniem w słuchawkach nie miałem do czynienia. Również ekran w etui jest nietypowym „ficzerem. Możemy dzięki niemu podejrzeć poziom naładowania słuchawek, także sterować ANC. Sam wyświetlacz nie jest dotykowy, a sterujemy nic przy pomocy touch bara, który znajduje się na froncie etui. Ekran wydaje się ciekawym rozwiązaniem, choć nie niezbędnym. Docenić należy również fakt, że etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi, co zwiększa wygodę codziennego użytkowania.

Certyfikat IP55 potwierdza odporność słuchawek na pot i zachlapania, co czyni je dobrym towarzyszem treningów na świeżym powietrzu czy joggingu w deszczową pogodę. Warto jednak pamiętać, że certyfikat ten nie oznacza pełnej wodoodporności – nie zaleca się pływania czy kąpieli ze słuchawkami. Jakość materiałów użytych do produkcji Liberty 4 Pro zasługuje na pochwałę. Tworzywo sztuczne jest przyjemne w dotyku, odporne na zarysowania i nie skrzypi podczas używania.

Bateria

Słuchawki oferują do 10 godzin ciągłego słuchania na jednym ładowaniu przy wyłączonym ANC. Z włączonym systemem aktywnej redukcji hałasu czas ten skraca się do 7,5 godziny. Takie są założenia producenta, w praktyce dużo zależy od tego jak korzystamy ze słuchawek, Osobiście najczęściej z około 40% głośnością mogłem wyciągnąć wyniki o około godzinę gorsze, ale tych założonych przez Ankera. Myślę, że są to naprawdę dobre osiągi. Dla porównania, wiele popularnych modeli w podobnej cenie oferuje zaledwie ok. 5 godzin z włączonym ANC.

Etui ładujące dostarcza dodatkowe 30 godzin pracy, co daje łączny czas odtwarzania sięgający świetnych 40 godzin. Oznacza to, że nawet intensywnie korzystając ze słuchawek (np. po kilka godzin dziennie), większość użytkowników będzie musiała ładować etui zaledwie raz w tygodniu, a w moim przypadku wystarczyło raz naładować słuchawki na prawie miesięczne testy. Jest to niewątpliwa zaleta dla osób często podróżujących czy zapominających o regularnym ładowaniu swoich urządzeń. Etui obsługuje również ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi, co dodaje wygody codziennemu użytkowaniu.

Czas ładowania jest bardziej zbliżony do standardów do jakich przyzwyczaiła nas konkurencja – 40 minut wystarczy, by w pełni naładować słuchawki. Etui ładuje się dłużej, około 2-2,5 godziny przez USB-C, ale biorąc pod uwagę jego pojemność, jest to całkowicie akceptowalny wynik. Korzystając z ładowania indukcyjnego trzeba doliczyć dodatkową godzinę.

Funkcja szybkiego ładowania to kolejny atut Liberty 4 Pro – zaledwie kilka minut ładowania zapewnia około 2 godziny odtwarzania, co jest niezwykle przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdy musimy szybko doładować słuchawki przed wyjściem z domu.

Warto podkreślić również inteligentne zarządzanie energią – słuchawki automatycznie przechodzą w tryb oszczędzania energii, gdy znajdują się w etui i nie są ładowane, a czujniki zbliżeniowe zatrzymują odtwarzanie w momencie wyjęcia słuchawek z uszu, co dodatkowo wydłuża czas pracy.

Jakość muzyki

Liberty 4 Pro wyposażono w 10,5 mm przetworniki dynamiczne, które oferują szeroki zakres częstotliwości (14-40000 Hz). Chociaż górna granica tego zakresu wykracza poza możliwości ludzkiego słuchu (który zazwyczaj kończy się około 20000 Hz), szersze pasmo przenoszenia często przekłada się na lepszą kontrolę dźwięku w słyszalnym spektrum.

Pierwsze wrażenia po założeniu słuchawek i uruchomieniu muzyki są pozytywne. Dźwięk jest bogaty, zbalansowany i pełen detali, co stanowi miłe zaskoczenie w tej kategorii cenowej. Basy są głębokie i wyraźne, z satysfakcjonującym uderzeniem, które zadowoli miłośników muzyki elektronicznej czy hip-hopu, nie przytłaczając jednak średnich tonów.

Średnie tony zasługują na szczególne uznanie – wokale brzmią naturalnie i wyraziście, z odpowiednią ilością ciepła i przestrzeni. Słuchając nagrań wokalnych czy akustycznych, można docenić precyzję, z jaką Liberty 4 Pro odwzorowują barwę instrumentów. Wysokie tony są czyste i szczegółowe, bez nieprzyjemnej ostrości. Nawet przy wyższych poziomach głośności, Liberty 4 Pro zachowują kontrolę nad górnym zakresem, co przekłada się na komfort słuchania przez długie godziny bez zmęczenia.

Aktywna redukcja hałasu (ANC) zasługuje na szczególne spory plus. System wielomikrofonowy skutecznie eliminuje szumy otoczenia, takie jak hałas uliczny, szum klimatyzacji czy monotonny huk silników samolotowych. Skuteczność ANC może nie dorównuje absolutnie najlepszym (i znacznie droższym) modelom na rynku, ale w swojej kategorii cenowej Liberty 4 Pro wypadają bardzo dobrze. Szczególnie dobrze radzą sobie z niskoczęstotliwościowymi, stałymi szumami, choć nagłe, wysokoczęstotliwościowe dźwięki mogą częściowo przedostawać się przez barierę ANC.

Tryb transparentności (czyli tzw. tryb otoczenia) działa równie dobrze, pozwalając na świadomość dźwięków otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek. Jest to niezwykle przydatne podczas krótkich rozmów, nasłuchiwania komunikatów na stacji czy zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu miejskim. Dźwięki otoczenia są przekazywane w naturalny sposób, bez sztucznego przesterowania czy zniekształceń.

Jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych stoi na dobrym poziomie. Rozmówcy są wyraźnie słyszalni, a zaawansowane algorytmy redukcji szumów skutecznie eliminują zakłócenia. Warto również wspomnieć o niskim opóźnieniu dźwięku, co jest istotne podczas oglądania filmów czy grania w gry. Liberty 4 Pro oferują tryb niskiego opóźnienia, który minimalizuje asynchroniczność między obrazem a dźwiękiem, zapewniając bardziej immersyjne doświadczenia multimedialne.

Podsumowując możliwości dźwiękowe, Liberty 4 Pro oferują jakość, której można by oczekiwać od droższych modeli. Zbalansowana charakterystyka dźwiękowa, skuteczne ANC i naturalne brzmienie rozmów telefonicznych składają się na kompletny pakiet audio, który zadowoli zarówno zwykłych użytkowników, jak i bardziej wymagających audiofilów.

Oprogramowanie

Aplikacja Soundcore (dostępna zarówno na iOS, jak i Android) znacząco rozszerza funkcjonalność Liberty 4 Pro, oferując bogaty zestaw narzędzi do personalizacji słu Już sam proces pierwszego połączenia słuchawek jest prosty dzięki aplikacji – po otwarciu etui, słuchawki są automatycznie wykrywane, a intuicyjny kreator przeprowadza użytkownika przez proces konfiguracji.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty, z logicznym podziałem na sekcje. Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny poziom naładowania zarówno słuchawek, jak i etui, co pozwala na łatwe monitorowanie pozostałego czasu pracy. Również tutaj znajdują się przyciski do przełączania między trybami ANC (wyłączony, włączony, transparentność) oraz dostęp do najczęściej używanych ustawień.

Screenshot_20250429_172841_Google Play services

Screenshot_20250429_172922_soundcore

Screenshot_20250429_173030_Permission controller

Screenshot_20250429_173036_soundcore

Screenshot_20250429_173043_soundcore

Screenshot_20250429_173052_soundcore

Screenshot_20250429_173057_soundcore

Screenshot_20250429_173102_soundcore

Screenshot_20250429_173118_soundcore

Screenshot_20250429_173129_soundcore

Aplikacja pozwala również na konfigurację gestów dotykowych. Każda słuchawka może być programowana niezależnie, a dostępne akcje obejmują sterowanie odtwarzaniem, regulację głośności, przełączanie trybów ANC czy aktywację asystenta głosowego. Elastyczność konfiguracji jest godna pochwały – można na przykład przypisać potrójne dotknięcie lewej słuchawki do przełączania utworów, a tej samej akcji na prawej słuchawce przypisać inną akcję.

Soundcore oferuje również zaawansowane ustawienia ANC, pozwalając na dostosowanie poziomu redukcji hałasu do konkretnych warunków. Tryb adaptacyjny automatycznie dostosowuje intensywność ANC do otoczenia, podczas gdy tryb manualny pozwala na precyzyjne ustawienie preferowanego poziomu redukcji. Podobnie tryb transparentności można skonfigurować pod kątem przewagi głosów ludzkich (idealne do rozmów) lub pełnego spektrum dźwięków otoczenia (lepsze do orientacji w przestrzeni miejskiej).

Funkcja „Znajdź moje słuchawki” niezwykle przydatna w codziennym użytkowaniu – aplikacja zapamiętuje ostatnią lokalizację, w której słuchawki były połączone z telefonem, a dodatkowo może emitować głośny sygnał dźwiękowy z każdej słuchawki oddzielnie, co pomaga w odnalezieniu zgubionych lub zagubionych urządzeń. Warto wspomnieć również o funkcji automatycznej pauzy, która zatrzymuje odtwarzanie po wyjęciu słuchawki z ucha, oraz możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Ogólna stabilność aplikacji stoi na wysokim poziomie – podczas testów nie zaobserwowano żadnych crashów, zawieszania się interfejsu czy problemów z połączeniem. Aplikacja działa płynnie zarówno na urządzeniach z iOS, jak i na różnych wersjach Androida, co nie zawsze jest oczywiste w przypadku akcesoriów audio.

Podsumowując aspekt oprogramowania, aplikacja Soundcore znacząco zwiększa funkcjonalność Liberty 4 Pro, oferując poziom personalizacji i kontroli niespotykany w wielu konkurencyjnych produktach w tej kategorii cenowej. Jest to doskonały przykład tego, jak dobrze zaprojektowane oprogramowanie może podnieść wartość produktu. W tej beczce miodu jest również łyżka dziegciu – sporo mamy niedoróbek i błędów w tłumaczeniu samej aplikacji. Tutaj ewidentnie wymagana jest poprawa.

Łączność

Liberty 4 Pro korzystają z standardu Bluetooth 5.3, co zapewnia szereg korzyści w porównaniu do starszych wersji tego protokołu. Przede wszystkim, połączenie jest stabilne – podczas kilkutygodniowych testów nie zaobserwowano żadnych przypadkowych rozłączeń czy przerwania transmisji, nawet w zatłoczonych miejscach z dużą ilością urządzeń bezprzewodowych.

Zasięg działania wynoszący kilka metrów jest w pełni wystarczający do codziennego użytkowania. W praktyce, w otwartej przestrzeni bez przeszkód, Liberty 4 Pro utrzymują stabilne połączenie nawet na większe odległości. W typowym mieszkaniu czy biurze można swobodnie przemieszczać się między pomieszczeniami bez obawy o utratę sygnału, choć grube ściany żelbetowe mogą oczywiście ograniczać zasięg.

Proces parowania jest niezwykle prosty i intuicyjny – słuchawki automatycznie wchodzą w tryb parowania po pierwszym wyjęciu z etui. Kolejne połączenia nawiązywane są błyskawicznie – wystarczy otworzyć etui, a słuchawki natychmiast łączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Funkcja Fast Pair dla urządzeń Android dodatkowo usprawnia ten proces, wyświetlając powiadomienie o dostępnych słuchawkach w pobliżu.

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji jest obsługa multipoint, czyli możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami. Dzięki temu można na przykład słuchać muzyki z laptopa, a gdy nadejdzie połączenie na telefon, słuchawki automatycznie przełączą się na to urządzenie.

Kodeki audio obsługiwane przez Liberty 4 Pro obejmują standardowy SBC, AAC (preferowany przez urządzenia Apple) oraz zaawansowany LDAC opracowany przez Sony. Ten ostatni oferuje transmisję dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Warto zaznaczyć, że brakuje wsparcia dla aptX, co może być niewielkim rozczarowaniem dla niektórych użytkowników urządzeń Qualcomm, choć obecność LDAC w znacznym stopniu rekompensuje tę lukę.

Warto również wspomnieć o niskim zużyciu energii podczas transmisji – Bluetooth 5.3 jest znacznie bardziej energooszczędny niż starsze wersje tego protokołu, co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii bez kompromisów w jakości dźwięku.

Podsumowanie

Soundcore Liberty 4 Pro to pozytywnie zaskakujące słuchawki bezprzewodowe, które nie tylko spełniają, ale często przewyższają oczekiwania stawiane produktom z ich kategorii cenowej. Po kilku tygodniach testów w różnorodnych warunkach, można z całą pewnością stwierdzić, że marka Soundcore stworzyła produkt wyróżniający się na tle konkurencji, a przecież w tej półce cenowej rozwiązań podobnych jest cała masa.

Najważniejsze zalety Liberty 4 Pro to bez wątpienia zrównoważona, szczegółowa jakość dźwięku, która zadowoli nawet bardziej wymagających słuchaczy, oraz bardzo dobry czas pracy na baterii. Skuteczna aktywna redukcja hałasu to kolejny mocny punkt – choć może nie dorównuje absolutnie najlepszym rozwiązaniom na rynku, to w swojej kategorii cenowej oferuje zaskakująco dobrą izolację od hałasów otoczenia.

Wygoda noszenia i stabilność dopasowania to kolejne atuty – dzięki ergonomicznemu kształtowi i bogatemu zestawowi końcówek, Liberty 4 Pro można komfortowo nosić przez wiele godzin. Certyfikat IP55 zapewnia odporność na pot i zachlapania, co czyni te słuchawki idealnym towarzyszem aktywności fizycznej.

Rozbudowana aplikacja z zaawansowanymi opcjami personalizacji dźwięku dodaje produktowi dodatkowej wartości, umożliwiając dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji. Funkcje takie jak HearID, konfigurowalny korektor czy możliwość dostosowania gestów dotykowych znacząco zwiększają funkcjonalność słuchawek.