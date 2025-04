Logitech G515 Lightspeed TKL – recenzja

Logitech od lat dostarcza wysokiej jakości sprzęt dla graczy, a ich klawiatura Logitech G515 Lightspeed TKL ma na celu połączenie ergonomii oraz wydajności w dosyć kompaktowej formie. Klawiatura ma spełniać oczekiwania zarówno graczy, jak i osób pracujących na co dzień z komputerem, poszukujących niezawodnego narzędzia do pisania. Czy jest to produkt godny uwagi dla wymagających użytkowników? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Logitech przyzwyczaił użytkowników do starannego pakowania swoich produktów. Pudełko prezentuje się elegancko i zawiera klawiaturę Logitech G515 Lightspeed TKL w kolorze czarnym, kabel USB-A do USB-C o długości 1,8 metra, nanoodbiornik 2,4 GHz oraz dokumentację użytkownika. Podobnie jak to ma miejsce w innych rozwiązaniach Logitecha tak i tutaj nie uświadczymy plastikowych elementów ułatwiających pakowanie, całość jest wykonana w nurcie eko.

Pod względem specyfikacji Logitech G515 Lightspeed TKL oferuje mechaniczne przełączniki GL Tactile, które są znane z precyzyjnej aktywacji oraz komfortu użytkowania. Klawiatura ma format tenkeyless (TKL), co oznacza brak bloku numerycznego, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na biurku i jest łatwiejsza do przenoszenia. Urządzenie obsługuje trzy tryby łączności: przewodowy przez USB-C, bezprzewodowy za pomocą technologii Lightspeed 2,4 GHz oraz Bluetooth. Podświetlenie RGB obejmuje strefy, co oznacza, że każda z nich może być konfigurowana oddzielnie. Pod względem specyfikacji klawiatura wypada naprawdę dobrze, Jednak dopiero w praktyce pokazuje pazur.

Design oraz jakość wykonania

Logitech G515 Lightspeed TKL prezentuje się minimalistycznie i nowocześnie. Czarna kolorystyka w połączeniu z niskoprofilowymi klawiszami sprawia, że klawiatura wygląda elegancko i profesjonalnie. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Podświetlenie RGB dodaje charakteru, a możliwość personalizacji kolorystyki pozwala dostosować wygląd urządzenia do własnych preferencji.

Niski profil klawiatury zapewnia wygodę podczas długotrwałego użytkowania, a jej zwarta konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do biura oraz domowego stanowiska gamingowego. Klawisze wykonane są z materiału PBT, który jest bardziej wytrzymały od tradycyjnych plastikowych nakładek ABS, co oznacza, że nadruki na klawiszach nie ścierają się tak szybko. Stabilność klawiatury na biurku zapewnia jej odpowiednia waga wynosząca 880 gramów, co zapobiega przypadkowemu przesuwaniu się urządzenia podczas intensywnego grania czy pisania.

Tak właściwie ilość dodatkowych funkcjonalnych klawiszy została mocno ograniczona, ale to przede wszystkim ze względu na chęć jak najmniejszych gabarytów klawiatury. Nie mamy dodatkowego rzędu klawiszy, jednak klawisze funkcyjne mogą mieć drugą funkcję. Na górnej belce znajdziemy trzy dodatkowe przyciski służące przełączaniu się pomiędzy różnymi możliwościami łączności bezprzewodowej, a na drugim końcu tej belki znajdziemy dwie diody informujące o stanie klawiatury. Pierwszy związany z włączonym Caps Lockiem, drugi z kolei wskazuje stan baterii. Od spodu z znajdziemy micro dongle’a do połączenia urządzenia przez łączność radiową, dobrym rozwiązaniem są dwustopniowe nóżki, dzięki którym możemy bez przeszkód dostosować klawiaturę pod siebie i całość może być w trzech konfiguracjach – na płasko 4 stopnie oraz 8 stopni. Na krawędzi producent zaimplementował wyjście USB typu C oraz przełącznik do włączania/wyłączenia klawiatury.

Ergonomia

Logitech G515 Lightspeed TKL została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika. Jej kompaktowy format pozwala na lepszą organizację przestrzeni roboczej, a niski profil klawiszy zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Brak podpórki pod nadgarstki może być minusem dla niektórych użytkowników, jednak dzięki niskiemu profilowi klawiatury nie jest to odczuwalne, jak w przypadku klasycznych wysokoprofilowych klawiatur mechanicznych.

Przełączniki niskoprofilowe Kailh Choc v2 zapewniają komfortowe doświadczenie użytkowania, oferując wyczuwalny punkt aktywacji bez charakterystycznego kliku, co czyni je doskonałym wyborem dla graczy i osób piszących na co dzień. Regulowane nóżki pozwalają na ustawienie optymalnego kąta nachylenia klawiatury, co poprawia ergonomię i komfort użytkowania.

Bateria

W tym modelu Logitech G515 Lightspeed TKL zaimplementował ogniwo o pojemności 1500 mAh, która zapewnia do 36 godzin pracy na jednym ładowaniu przy aktywnym podświetleniu RGB. W przypadku wyłączenia podświetlenia czas pracy może się znacząco wydłużyć. Gdy wyłączymy wszystkie „ficzery” myślę, że możemy zyskać blisko kolejne 36 godziny. Klawiatura ładuje się za pomocą kabla USB-C, co pozwala na szybkie uzupełnienie energii. Możliwość korzystania z klawiatury podczas ładowania sprawia, że użytkownicy nie muszą martwić się o przestoje w pracy czy rozgrywce. Wówczas klawiatura przełącza się w tryb przewodowy, więc działa w pełni normalnie. Jeśli chodzi z kolei o samo ładowanie klawiatury nie jest ono szybkie, by w pełni ją naładować musimy czekać około 3 godzin, więc przyzwyczajenie z smartfonów gdzie czasem kilkanaście minut daje nam kilka godzin pracy tutaj się nie sprawdzą.

Oprogramowanie

Klawiatura współpracuje z oprogramowaniem Logitech G HUB, które umożliwia szeroką personalizację ustawień. Możliwe jest dostosowanie efektów świetlnych RGB, programowanie makr, przypisywanie dodatkowych funkcji do klawiszy oraz tworzenie i zapisywanie profili użytkownika. Opcji jest cała masa i możemy polegać zarówno na rozwiązaniach predefiniowanych jak stworzyć swój własny schemat od podstaw. Tak właściwie pod względem personalizacji w głównej mierze ogranicza nas jedynie własna wyobraźnia, bo producent dał nam ogromne pole do popisu jeśli chodzi o ustawienia. Synchronizacja podświetlenia z innymi urządzeniami Logitech pozwala na stworzenie spójnego stanowiska do gier.

Interfejs aplikacji jest intuicyjny i prosty w obsłudze, co pozwala użytkownikowi szybko skonfigurować ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami. Klawiatura posiada wbudowaną pamięć, dzięki której zapisane profile pozostają dostępne nawet po zmianie komputera, co jest szczególnie przydatne dla osób często pracujących na różnych urządzeniach. Choć warto wspomnieć, że nie wszystkie opcje są wówczas dostępne. Mimo to całość działa naprawdę sprawnie.

Łączność

Logitech G515 Lightspeed TKL oferuje trzy tryby łączności: przewodowy przez USB-C, bezprzewodowy za pomocą technologii Lightspeed 2,4 GHz oraz Bluetooth. Tryb Lightspeed gwarantuje bardzo niskie opóźnienia, dzięki czemu klawiatura sprawdzi się w dynamicznych grach, gdzie liczy się każda milisekunda. Połączenie Bluetooth jest bardziej uniwersalne, umożliwiając podłączenie klawiatury do różnych urządzeń, w tym laptopów, tabletów i smartfonów. Przełączanie między połączonymi urządzeniami odbywa się szybko i bezproblemowo, co jest dużym udogodnieniem dla użytkowników korzystających z więcej niż jednego komputera.

Podsumowanie

Logitech G515 Lightspeed TKL to kompaktowa i nowoczesna klawiatura mechaniczna, która łączy wysoką jakość wykonania z zaawansowanymi funkcjami. Jej niski profil oraz wygodne przełączniki zapewniają komfort użytkowania zarówno w grach, jak i podczas pracy. Trzy tryby łączności dają użytkownikowi swobodę wyboru, a zaawansowane opcje konfiguracji w oprogramowaniu Logitech G HUB pozwalają na dostosowanie ustawień do własnych potrzeb.

Wśród zalet wyróżnia się wysoka jakość wykonania, wielofunkcyjność, stabilne połączenie bezprzewodowe oraz możliwość szerokiej personalizacji. Logitech G515 Lightspeed TKL pozostaje doskonałym wyborem dla osób poszukujących kompaktowej, wszechstronnej i niezawodnej klawiatury zarówno do gier, jak i codziennej pracy.