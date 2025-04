Recenzja przystawki Gamer Outfit dla HMD Fusion

W świecie mobilnej rozrywki, gdzie coraz więcej gier przenosi się z konsol i komputerów na smartfony, odpowiednie akcesoria mogą znacząco wpłynąć na jakość rozgrywki. HMD Fusion to smartfon o modułowej konstrukcji, który pozwala na rozbudowanie funkcjonalności dzięki dodatkowym akcesoriom z serii Smart Outfit. Jednym z nich jest Gamer Outfit – przystawka stworzona z myślą o entuzjastach gier mobilnych. Czy rzeczywiście spełnia swoje zadanie i zapewnia komfortową oraz precyzyjną rozgrywkę? Sprawdźmy to w szczegółowej recenzji.

Design oraz jakość wykonania

Gamer Outfit został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego, które sprawia wrażenie wytrzymałego, ale jednocześnie lekkiego. Gumowane krawędzie zapewniają pewny chwyt i zapobiegają przypadkowemu wysunięciu się kontrolera z dłoni. Producent zastosował teksturowane uchwyty, które poprawiają ergonomię i komfort użytkowania, co jest szczególnie istotne podczas dłuższych sesji gamingowych.

Ważnym elementem konstrukcji jest zastosowanie portu USB-C, który umożliwia jednoczesne ładowanie smartfona podczas gry. To duże udogodnienie, ponieważ intensywne granie często prowadzi do szybkiego rozładowania baterii. Dodatkowym atutem jest gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, co umożliwia podłączenie przewodowych słuchawek i poprawia jakość dźwięku w porównaniu do rozwiązań bezprzewodowych, gdzie mogą występować opóźnienia.

Od frontu otrzymujemy naprawdę pokaźny zestaw przycisków, który powinien zadowolić każdego gracza. Po lewej stronie od ekranu mamy jeden analog, nad nim przycisk funkcyjny powrotu (dłuższe przytrzymanie wyświetla menu aplikacji), z kolei pod nim znajdziemy d-pad czyli po prostu krzyżak oraz przycisk funkcyjny. Po drugiej stronie wyświetlacza, mamy cztery klawisze oznaczone podobnie jak w padzie do Xboxa czyli X,Y,A oraz B, nad nim przycisk menu, drugi z analgów i klawisz funkcyjny. Na górnej krawędzi mamy dwie pary triggerów i bumperów, a z kolei drugiej strony wyjście USB typu C oraz słuchawkowe mini jack 3,5 mm które będzie służyło nam do podłączenia zewnętrznych słuchawek. Przyciski są dobrze rozmieszczone i mają odpowiedni skok, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania. Analogi działają płynnie i precyzyjnie, co sprawia, że sterowanie postacią lub pojazdem w grze jest naturalne i responsywne. Pod tym względem producent przemyślał całe rozwiązanie i sprawdza się bardzo dobrze. Kilka słów na koniec jeśli chodzi o samo umieszczenie telefonu do tego urządzenia. Po pierwsze kompatybilność Gamer Outfit jest mocno ograniczona i jest to tylko HMD Fusion, bowiem połączenie odbywa się przez dedykowany port, więc żadnego innego telefonu pod ten system nie wepniemy. Rozciągamy miejsce pod telefon, wkładamy całość pod piny i cała magia dzieje się sama.

Funkcjonalność i kompatybilność

Gamer Outfit łączy się ze smartfonem poprzez dedykowane piny, dzięki czemu nie wymaga konfiguracji ani instalacji dodatkowego oprogramowania – wystarczy podłączyć i można grać. Producent postawił na prostotę i intuicyjność użytkowania, co sprawia, że kontroler jest gotowy do działania od razu po podłączeniu. Jednym z największych minusów Gamer Outfit jest jednak ograniczona kompatybilność z grami. Choć urządzenie działa bez problemu z popularnymi tytułami obsługującymi zewnętrzne kontrolery, wiele gier na Androida nie wspiera tego typu akcesoriów. Niestety, w przypadku niektórych tytułów wsparcie dla fizycznych kontrolerów jest ograniczone lub całkowicie zablokowane przez deweloperów. Oznacza to, że użytkownicy mogą być zmuszeni do korzystania z ekranowych przycisków dotykowych, nawet jeśli posiadają Gamer Outfit. Co ważne wsparcie ze strony bezprzewodowych kontrolerów nie oznacza, że to rozwiązanie będzie współpracować z konkretną grą.

Niektóre aplikacje firm trzecich oferują możliwość mapowania przycisków na ekranie, jednak nie zawsze działa to płynnie i wymaga dodatkowej konfiguracji, co może być uciążliwe dla mniej zaawansowanych użytkowników. Producent mógłby rozważyć stworzenie dedykowanego oprogramowania, które pozwoliłoby na lepszą kompatybilność z większą liczbą gier.

Wrażenia z użytkowania

Podczas testów Gamer Outfit sprawdził się w grach, które natywnie obsługują zewnętrzne kontrolery. Sterowanie było precyzyjne, a rozgrywka wygodniejsza niż przy użyciu ekranu dotykowego. Szczególnie dobrze kontroler sprawdza się w wyścigach i grach akcji, gdzie precyzyjne sterowanie jest kluczowe. Brak wsparcia dla wszystkich gier jest jednak istotnym ograniczeniem, które może wpłynąć na decyzję zakupową. Jeśli ulubione gry użytkownika nie obsługują kontrolerów, inwestycja w Gamer Outfit może okazać się nieopłacalna.

Podsumowanie

Gamer Outfit to interesujące akcesorium dla posiadaczy HMD Fusion, które może znacznie poprawić komfort rozgrywki w kompatybilnych grach. Solidna konstrukcja, ergonomiczny design oraz dodatkowe funkcje, takie jak port USB-C i gniazdo słuchawkowe, czynią go atrakcyjnym wyborem. Niestety, brak wsparcia dla wszystkich gier na Androida znacząco ogranicza jego użyteczność.