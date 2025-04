Recenzja PocketBook Color Note – notatnik z kolorowym ekranem E Ink

PocketBook Color Note to urządzenie, które łączy w sobie funkcje notatnika elektronicznego z czytnikiem e-booków, wyposażone w kolorowy ekran e-ink Kaleido 3. Na rynku e-inkowych urządzeń do notowania pojawia się coraz więcej propozycji, jednak niewiele z nich oferuje możliwość pracy z kolorem. PocketBook postanowił wypełnić tę niszę, tworząc 10,3-calowy tablet z ekranem e-ink, który nie tylko pozwala na robienie notatek i czytanie e-booków, ale także na pracę z kolorowymi dokumentami i tworzenie kolorowych zapisków. Przez ostatnie tygodnie miałem okazję testować to urządzenie w codziennych zadaniach i sprawdzić, czy rzeczywiście stanowi ono wartościową alternatywę dla tradycyjnego notatnika oraz e-czytników. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do lektury pełnej recenzji PocketBook Color Note.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

PocketBook Color Note przychodzi w eleganckim, minimalistycznym opakowaniu. Całość zachowana w czerni, bez większych fajerwerków. Po otwarciu pudełka znajdziemy całkiem bogaty zestaw dodatków. Jednak zacznijmy od samego początku w środku znajdziemy samo urządzenie PocketBook Color Note, następnie rysik Wacom (pasywny) oraz kabel USB-C do ładowania. Nie mogło oczywiście zabraknąć zestawu papierologii. Specyfikacja techniczna urządzenia prezentuje się następująco:

Ekran: 10,3-calowy E Ink Kaleido 3 (Mobius™), 1404 × 1872 px (w trybie czarno-białym), 468 x 624 px (w trybie kolorowym)

Procesor: Czterordzeniowy (1,5 GHz)

Pamięć: RAM 4 GB, pamięć wewnętrzna 32 GB, czytnik kart pamięci

System operacyjny: Android 12

Podświetlenie: Tak, z regulacją barwy światła

Ekran dotykowy: Tak, z obsługą rysika Wacom

Formaty plików: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI i wiele innych

Dodatkowe funkcje: notowanie odręczne, zaznaczanie i komentowanie plików PDF, czytanie książek elektronicznych, przeglądanie dokumentów, słownik, kalendarz, kalkulator

Design oraz jakość wykonania

PocketBook Color Note prezentuje się bardzo elegancko. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, które sprawiają wrażenie solidnych i trwałych. Ramki wokół ekranu mają optymalną szerokość – są wystarczająco duże, by wygodnie trzymać urządzenie, nie przesłaniając przy tym treści, a jednocześnie nie zajmują zbyt wiele miejsca.

Obudowa została wykonana z metalu. Co ważne mimo użycia takiego rozwiązania, czytnik nie jest przesadnie ciężki (oczywiście zakładając te gabaryty), bo waży dokładnie 390 gram. Urządzenie jest smukłe, co czyni je wygodnym w użytkowaniu nawet przez dłuższy czas. Nie ma też mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod wpływem większego nacisku, choć producent już na wstępie zaznacza, ekran wymaga odpowiedniej delikatności, a to wynika przede wszystkim ze specyficznej konstrukcji.

Warto docenić też ergonomię – PocketBook Color Note dobrze leży w dłoni, choć elementów, które zdecydowanie poprawiają ją jest niezbyt dużo. Po pierwsze na krawędziach czytnika ilość dodatków została ograniczona do absolutnego minimum. Wszystkie elementy zostały umieszczone na dolnej krawędzi i znajdziemy na niej idąc od lewej głośnik multimedialny, a także wyjśćie USB typu C, przycisk służący do wybudzenia/włączenia urządzenia. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych rozwiązań. Chyba najbardziej w tym urządzeniu brakuje mi opcji zadokowania wcześniej wspomnianego rysika na krawędzi tabletu. Sprawa rozwiązałaby się sama.

Ekran

Sercem urządzenia jest 10,3-calowy ekran E Ink Kaleido 3, który stanowi jednocześnie największą zaletę i pewne ograniczenie PocketBook Color Note. W trybie czarno-białym ekran oferuje rozdzielczość 1404 × 1872 pikseli, co przekłada się na całkiem wyraźny obraz, jednak mimo wszystko wypada to gorzej niż przy standardowym ekranie typu e-ink. Tekst jest czytelny, a linie rysowane rysikiem są precyzyjne. Przejście do trybu kolorowego wiąże się ze znaczącym spadkiem rozdzielczości do 468 x 624 pikseli. Jest to technologiczne ograniczenie obecnych kolorowych ekranów E Ink, które dotyka wszystkich tego typu urządzeń. W praktyce oznacza to, że kolorowy obraz nie jest tak ostry jak czarno-biały, a kolory nie są tak żywe i nasycone jak na ekranach LCD czy OLED. Wynika to też z technologii, która wymusza nałożenie jednego ekranu na drugi, przez co jakość zauważalnie spada. Warto wspomnieć o matowej zewnętrznej warstwie wyświetlacza, która w tym przypadku jest moim zdaniem plusem. Bowiem, przy używaniu rysika mamy odczucia zbliżone do pisania po kartce papieru. Rozwiązanie ciekawe, choć trzeba się do niego przyzwyczaić, chociażby ze względu na zupełnie inną responsywność takiego rozwiązania.

Mimo to, obecność kolorów stanowi wartość dodaną. Możliwość robienia kolorowych notatek, zaznaczania fragmentów tekstu różnymi kolorami czy przeglądania kolorowych grafik i diagramów jest niezwykle przydatna w wielu scenariuszach. Paleta kolorów jest ograniczona do 4096 odcieni, co jest wystarczające do większości zastosowań związanych z notowaniem czy czytaniem.

Ekran wyposażony jest w podświetlenie z regulacją barwy światła, co pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Funkcja automatycznego dostosowania jasności działa sprawnie, chociaż czasami wolałem ręcznie dostosować poziom podświetlenia.

Jakość doświadczenia pisania rysikiem po ekranie jest bardzo dobra. Rysik Wacom oferuje 4096 poziomów nacisku, co przekłada się na naturalne i precyzyjne pisanie. Opóźnienie jest minimalne, choć nie tak niskie jak w najnowszych iPadach czy tabletach Samsung – jest to jednak oczywista konsekwencja technologii E Ink, która ma niższą częstotliwość odświeżania niż ekrany LCD i trzeba się przyzwyczaić do powidoków czy smug na ekranie, które po dłuższej chwili znikają.

Bateria

Bateria to jedna z zalet PocketBook Color Note. Urządzenie wyposażone jest w akumulator o pojemności 4000 mAh, który w praktyce zapewnia nawet do dwóch tygodni działania przy umiarkowanym użytkowaniu. To ogromna przewaga nad tradycyjnymi tabletami, których bateria wyczerpuje się zwykle po 1-2 dniach.

W moich testach, przy korzystaniu z urządzenia przez około 2 godziny dziennie (robienie notatek, czytanie e-booków, przeglądanie dokumentów), z wyłączonym Wi-Fi i niskim poziomem podświetlenia, bateria wytrzymywała około 2 tygodni bez ładowania. Włączenie Wi-Fi i korzystanie z podświetlenia na wyższym poziomie skracało ten czas do około 10 dni, co wciąż jest świetnym wynikiem.

Ładowanie odbywa się przez port USB-C, a pełne naładowanie urządzenia trwa około 3 godzin. Warto zaznaczyć, że PocketBook Color Note oferuje również tryb oszczędzania energii, który jeszcze bardziej wydłuża czas pracy na baterii kosztem częstotliwości odświeżania ekranu.

Oprogramowanie

PocketBook Color Note działa na systemie Android 12, co jest rzadkością wśród urządzeń z ekranami E Ink, które często bazują na starszych wersjach tego systemu. Dzięki temu urządzenie jest kompatybilne z wieloma aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play, chociaż nie wszystkie z nich będą działać optymalnie na ekranie E Ink.

Interfejs został zoptymalizowany pod kątem ekranu E Ink – jest minimalistyczny, przejrzysty i łatwy w obsłudze. Główny ekran zawiera kafelki z dostępem do najważniejszych funkcji: Notatki, Biblioteka, Sklep, Aplikacje, Ustawienia. Nawigacja jest intuicyjna, chociaż trzeba przyzwyczaić się do specyfiki ekranu E Ink, który odświeża się wolniej niż klasyczne ekrany.

Aplikacja do robienia notatek zasługuje na uwagę. Oferuje ona szeroki wachlarz narzędzi do pisania i rysowania, w tym różne rodzaje piór, zakreślaczy i ołówków, z możliwością wyboru koloru (w ograniczonej palecie) i grubości linii. Możemy tworzyć notatki na pustych stronach, liniach, kratkach czy szablonach. Aplikacja obsługuje również konwersję pisma odręcznego na tekst, chociaż funkcja ta działa ze zmienną skutecznością, zwłaszcza w przypadku języka polskiego.

Zarządzanie notatkami jest proste i intuicyjne – możemy organizować je w foldery, tagować, wyszukiwać i eksportować w różnych formatach (PDF, PNG, JPEG). Synchronizacja z chmurą (Dropbox, Google Drive) działa sprawnie, choć wymaga połączenia z internetem. Czytnik e-booków obsługuje dużą liczbę formatów, w tym AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI i wiele innych. Aplikacja oferuje standardowe funkcje czytnika, takie jak regulacja rozmiaru czcionki, interlinia, marginesy, zaznaczanie tekstu, dodawanie zakładek i notatek. Szczególnie przydatna jest funkcja zaznaczania i komentowania plików PDF, idealna dla studentów i profesjonalistów.

Warto wspomnieć także o preinstalowanych aplikacjach użytkowych, takich jak słownik, kalendarz i kalkulator, które rozszerzają funkcjonalność urządzenia poza samo notowanie i czytanie.

Dodam jeszcze kilka słów na temat wydajności urządzenia. Powiem szczerze, że na tym elemencie chyba zawiodłem się najbardziej, liczyłem, że urządzenie wycenione na ponad 2000 zł będzie żwawiej reagowało na nasze polecenia. Zdaję sobie sprawę, że technologia e-ink ma spore ograniczenia, ale myślę, że implementacja szybszego procesora znacznie poprawiłaby odczucia płynącego z korzystania z czytnika. Całość działa po prostu wolno, a gdy dodamy do tego często bardzo proste aplikacje ze sklepu Google Play, które uruchamiają i działają w bardzo ślamazarnym tempie to największa zaleta, czyli Android staje się największą wadą tego rozwiązania.

Łączność

PocketBook Color Note oferuje standardowe opcje łączności, w tym Wi-Fi (802.11 b/g/n) oraz Bluetooth 5.0. Brak łączności komórkowej nie jest wielkim minusem, biorąc pod uwagę charakter urządzenia, które zwykle używane jest w miejscach z dostępem do Wi-Fi lub offline.

Transfer plików między urządzeniem a komputerem odbywa się za pomocą kabla USB-C lub bezprzewodowo przez aplikację mobilną PocketBook. Ta druga opcja działa sprawnie, choć czasami zdarzają się drobne problemy z połączeniem.

Bluetooth pozwala na podłączenie akcesoriów, takich jak klawiatura czy słuchawki, co rozszerza możliwości urządzenia. Warto zaznaczyć, że PocketBook Color Note obsługuje również audiobooki i posiada wbudowane głośniki, choć ich jakość jest przeciętna – do dłuższego słuchania lepiej podłączyć słuchawki.

Podsumowanie

PocketBook Color Note to interesująca propozycja dla osób poszukujących elektronicznego notatnika z kolorowym ekranem E Ink. Urządzenie łączy w sobie funkcje czytnika e-booków i tabletu do notowania, oferując przy tym bardzo dobry czas pracy na baterii i wygodny ekran, który nie męczy oczu. PocketBook Color Note najlepiej sprawdzi się wśród studentów, naukowców, biznesmenów i wszystkich, którzy cenią sobie możliwość robienia cyfrowych notatek i czytania e-booków na jednym urządzeniu, bez konieczności częstego ładowania. Kolorowy ekran E Ink stanowi świetny kompromis między wygodą czytania charakterystyczną dla papieru a funkcjonalnością cyfrowego tabletu.

Czy warto wydać na niego pieniądze? Jeśli zależy Ci na kolorowym ekranie E Ink, długim czasie pracy baterii i funkcjach zarówno czytnika, jak i notatnika – zdecydowanie tak. Jeśli jednak kolor nie jest dla Ciebie priorytetem, warto rozważyć tańsze czarno-białe alternatywy, które oferują lepszą rozdzielczość ekranu.