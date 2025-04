Honor Magic V3 – składany smartfon, który wyróżnia się z tłumu

W czasie, gdy granica między tradycyjnym smartfonem a tabletem staje się coraz bardziej płynna, producenci prześcigają się w technologiach, które ułatwiają jeszcze lepsze zatarcie tej granicy. Honor podchodzi do tego wyzwania z wyjątkową starannością, łącząc najnowsze technologie z praktycznymi rozwiązaniami. Magic V3 nie jest tylko kolejnym składanym smartfonem, lecz rozwiązaniem, które ma przetasować układ graczy wśród składanych urządzeń. Powiem szczerze, że potrafi całkiem nieźle namieszać, ale czy Honor wyszedł na prowadzeniu w starciu chociażby Galaxy Foldem? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Już sam moment rozpakowania Magic V3 stanowi wyjątkowe doświadczenie. Honor zadbał o każdy detal – począwszy od minimalistycznego, eleganckiego pudełka, po przemyślane ułożenie poszczególnych elementów zestawu. Opakowanie jest zauważalnie większych rozmiarów od dzisiaj przyjętego standardu, ale dzięki temu zanim otworzymy pudełko mamy pewność, że w środku znajdziemy nietuzinkowe rozwiązanie. W opakowaniu nie znajdziemy ładowarki co można już na starcie zaliczyć na minus, trochę ten problem rekompensuje etui wykonane z wegańskiej skóry. Jest ono bardzo dobrze wykonane i podczas korzystania podczas testów nie miałem z nim problemów. Ciekawym rozwiązaniem wbudowanym w etui jest pierścień wokół aparatów, który możemy odchylić i używać jako podpory. Proste, a bardzo wygodne rozwiązanie.

Sercem Magic V3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który w codziennym użytkowaniu udowadnia swoją przewagę nad poprzednikiem choć pisząc tę recenzję zaczęły się już stopniowo pokazywać na rynku smartfony z następcą tego układu. Architektura CPU została zoptymalizowana pod kątem efektywności energetycznej, co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii przy zachowaniu wysokiej wydajności. 12 GB pamięci RAM LPDDR5X zapewnia szybkie przełączanie między aplikacjami, nawet przy intensywnym multitaskingu. Pamięć wewnętrzna to UFS 4.0 o pojemności 512 GB. Jeśli chodzi o aparaty mamy do czynienia z trzema obiektywami 50 Mpx i dwoma frontowymi, do tego dochodzi jeszcze bateria o pojemności 5150 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 66 W, nie mogło zabraknąć również ładowania bezprzewodowego tym razem do 50 W mocy.

Design oraz jakość wykonania

Honor Magic V3 to naprawdę ładne urządzenie, które wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim przez swoją smukłość. Grubość urządzenia w stanie złożonym – 9,3 mm robi wrażenie. Tym bardziej, że część „zwykłych” smartfonów jest niewiele cieńsza, a tutaj mówimy o dwóch „warstwach” telefonu. Gdyby smartfon jeszcze nie miał wystającej wyspy na aparat całość byłaby konstrukcją ultra smukłą, mimo wszystko Honor Magic V3 to klasa sama w sobie, co ważne widać też spory progres w porównaniu do poprzednich generacji tego telefonu. Szczególną uwagę poświęcił producent mechanizmowi składania. Zawias wykorzystuje system wielowarstwowych przekładni, które zapewniają równomierne rozłożenie nacisku podczas składania i rozkładania urządzenia. To przekłada się na płynność ruchu i zwiększa trwałość mechanizmu. Honor deklaruje wytrzymałość na poziomie 400 000 cykli, co przy założeniu 100 składań dziennie przekłada się na ponad 10 lat użytkowania. Co jest bardzo dobrym wynikiem. Warto również wspomnieć o jednym elemencie, mimo że telefon jest ultracienki to nie ma mowy by którykolwiek z jego elementów skrzypiał, czy uginał się pod większym naciskiem. Konstrukcja jest zwarta i naprawdę solidna. Nie mam pod tym względem żadnych uwag.

Certyfikacja IPX8 jest szczególnie zaskakuje w kontekście konstrukcji składanej. Osiągnięto ją dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek i powłok hydrofobowych, które chronią delikatne komponenty przed wodą. Urządzenie wytrzymuje zanurzenie na głębokość 1,5 metra przez 30 minut, co jest wynikiem godnym uwagi nawet dla tradycyjnych smartfonów.

Gdy mamy złożony telefon na froncie znajdziemy przy górnej belce przedni obiektyw aparatu, po rozłożeniu telefonu po prawej stronie górnej belki znajdziemy kolejny z obiektywów. Ramka wokół wyświetlacza składanego jest całkiem szeroka, ale dzięki niej domknięcie samego telefonu jest ciche i nie grozi uszkodzeniem ekranu. Najwięcej elementów standardowo umieszczono na krawędziach smartfona. Na prawej znajdziemy klawisz power, który jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Na dolnej krawędzi idąc od lewej znajdziemy również głośnik multimedialny, tackę na kartę SIM, także USB typu C. Vis a vis z kolei producent umieścił drugi z głośników multimedialnych, a także dwa mikrofony, port podczerwieni.

Ekran

Zewnętrzny ekran OLED o przekątnej 6,43 cala, to jednostka bardzo dobra. Jasność szczytowa to 5000 nitów. Magia liczb robi wrażenie, ale w praktyce ekran pozostaje czytelny nawet pracując w dużym nasłonecznieniu. Częstotliwość odświeżania 1-120 Hz jest dynamicznie dostosowywana nie tylko do typu wyświetlanej treści, ale również do gestów użytkownika, co przekłada się na płynność interakcji przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.

Wewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 7,92 cala to przykład połączenia technologii z użytecznością. Rozdzielczość 2344 x 2156 pikseli zapewnia gęstość na poziomie 381 ppi. Szczególnie imponująca jest minimalizacja widoczności zagięcia – w normalnym użytkowaniu jest praktycznie niezauważalne, co zawdzięczamy nowemu systemowi ultra-cienkiej warstwy szkła UTG (Ultra Thin Glass) połączonej z systemem amortyzacji w zawiasie. Oczywiście opcji związanych z personalizacją wyświetlanego obrazu jest całkiem sporo i nie ograniczają się jedynie do tych najbardziej podstawowych rozwiązań. Z kolei jeśli chodzi o reakcję wyświetlacza na nasze polecenia również nie mam najmniejszych uwag. Telefon reaguje bez zastrzeżeń.

Bateria

Akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 5150 mAh to przykład nowej technologii, która daje namacalne efekty dla użytkowników. Wykorzystanie kompozytu krzemowo-węglowego zamiast tradycyjnego grafitu pozwoliło zwiększyć gęstość energetyczną o około 20% przy zachowaniu tych samych wymiarów. W praktycznych testach przekłada się to na bardzo dobry czasy pracy. Bez przeszkód wyciągniemy ponad półtora dnia działania telefonu, choć tutaj zastrzegam, że w dużej mierze zależy to od tego jako korzystamy z telefonu na co dzień. Ale przy zauważalnej oszczędności myślę, że bez problemu możemy wyciągnąć nawet dwa dni działania. System szybkiego ładowania 66W SuperCharge wykorzystuje architekturę dual-cell, gdzie energia jest dostarczana równolegle do dwóch ogniw, co pozwala na szybkie ładowanie przy zachowaniu bezpiecznych temperatur. W testach praktycznych jesteśmy w stanie naładować telefon w około 45 minut. Ładowanie bezprzewodowe 50W oferuje z kolei pełne naładowanie w około 65 minut. System ładowania zwrotnego 5W, choć nie imponuje mocą, jest praktyczny w codziennym użytkowaniu – pozwala na awaryjne doładowanie słuchawek czy smartwatcha.

Aparat

Zestaw aparatów w Magic V3 to kompleksowe rozwiązanie fotograficzne, które sprawdza się w różnorodnych warunkach. Główny sensor 50 Mpx z przysłoną f/1.6 wykorzystuje system łączenia pikseli 4w1, co w połączeniu z dużą matrycą 1/1.56″ przekłada się na bardzo dobrą jakość zdjęć przy słabym oświetleniu. Nie jest to może topowy fotosmartfon, ale wśród składanych rozwiązań wypada naprawdę przyzwoicie.

Ultraszerokokątny moduł 40 Mpx z polem widzenia 112 stopni zasługuje na pochwałę, sprawdza się bardzo dobrze, choć odczuwalna jest zmiana w jakości poszczególnych zdjęć między obiektywami. Tryb makro, wykorzystujący ten sam sensor, pozwala na wykonywanie zbliżeń z odległości 4 cm z zachowaniem dobrej szczegółowości i naturalnego rozmycia tła.

Teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem optycznym i OIS to kolejny element wyróżniający ten model. System stabilizacji optycznej współpracuje z elektroniczną, zapewniając ostre zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Zoom hybrydowy do 10x zachowuje wysoką jakość, natomiast przybliżenie cyfrowe do 100x ma ograniczone zastosowanie praktyczne i jest raczej bajerem, niż czymś co wykorzystamy na co dzień.

Oprogramowanie

Honor V3 działa pod kontrolą Androida w wersji 14, do tego dochodzi pakiet bezpieczeństwa datowanym na listopad ubiegłego roku. Zakładając, że mamy już Androida 15 i marcowe pakiety bezpieczeństwa pod tym względem Honor nie świeci przykładem. Oczywiście nie mogło zabraknąć autorskiej nakładki czyli MagicOS 8.0.1 bazujący na Androidzie 14. To krok naprzód w rozwoju nakładek dla urządzeń składanych. Honor zaimplementował szereg rozwiązań optymalizujących wykorzystanie podwójnego ekranu. Tryb Flex Mode automatycznie dostosowuje interfejs aplikacji do częściowo złożonego urządzenia, umożliwiając na przykład wykorzystanie dolnej części ekranu jako touchpada podczas prezentacji czy wideokonferencji. Optymalizacja aplikacji systemowych pod kątem dużego ekranu jest bardzo dobra. Producent dosyć ciekawie wykorzystał możliwości jakie daje nam większy ekran i działa to w większości wypadków naprawdę nieźle. Plusem jest też to, że nie mamy na szczęście preinstalowanej zbyt wielu dodatkowych aplikacji, więc tutaj system nie jest przesadnie zaśmiecony.

Większość producentów w ostatnim czasie bardzo mocno postawiło na sztuczną inteligencję, w przypadku tego modelu Honor nieco zaspał, bo funkcji w pełni wykorzystujących AI jest naprawdę niewiele i nie ma tutaj niczego co bym nie znalazł wcześniej u konkurencji.

Wydajność oraz gry

Snapdragon 8 Gen 3 w Magic V3 został zoptymalizowany pod kątem równowagi między wydajnością a efektywnością energetyczną. W testach urządzenie osiąga bardzo dobre wyniki i do codziennego korzystania czy grania nawet w bardziej wymagające tytuły nada się w 100%. System chłodzenia wykorzystuje komorę parową co przekłada się na efektywne odprowadzanie ciepła nawet podczas długotrwałego obciążenia. W testach termicznych podczas gry na maksymalnych ustawieniach w różnych grach temperatura obudowy nie parzy, choć czuć że robi się ciepła. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Multimedia

System audio w Magic V3 to naprawdę niezłe rozwiązanie. Stereofoniczne głośniki z systemem DTS:X Ultra oferują zaskakująco przestrzenny dźwięk. Wsparcie dla zaawansowanych kodeków Bluetooth (aptX HD, LDAC) pozwala na bezprzewodową transmisję dźwięku wysokiej rozdzielczości. W praktycznych testach z wysokiej klasy słuchawkami bezprzewodowymi różnica w jakości między transmisją przewodową a bezprzewodową jest praktycznie niezauważalna. Duży wewnętrzny ekran w połączeniu z systemem HDR10+ daje nam naprawdę bardzo dobre warunki do oglądania wideo różnej maści. Adaptacyjna częstotliwość odświeżania, która automatycznie dostosowuje się do wyświetlanych treści – 24 fps dla filmów, 60 fps dla większości treści i 120 fps dla gier i animacji interfejsu. Też dodatkowo robi bardzo dobre wrażenie. Magic V3 może być bardzo dobrym centrum multimedialnym.

Łączność

Implementacja WiFi 7 w Magic V3 to nie tylko marketingowy slogan – w testach praktycznych z routerem wspierającym ten standard urządzenie osiąga świetne wyniki. Technologia MLO (Multi-Link Operation) pozwala na jednoczesne wykorzystanie pasm 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, co przekłada się na stabilność połączenia nawet w bardzo problematycznych miejscach. Modem 5G wspiera wszystkie popularne pasma, oferując prędkości do 7,2 Gbps w idealnych warunkach. W testach miejskich średnia prędkość pobierania wynosi około 800 Mbps, a wysyłania 150 Mbps, co przewyższa możliwości większości łączy stacjonarnych. System nawigacji satelitarnej wykorzystuje jednocześnie sygnały z GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo i QZSS, zapewniając dokładność pozycjonowania na poziomie 1-2 metrów w terenie otwartym i 3-5 metrów w gęstej zabudowie miejskiej.

Podsumowanie

Przyszłość składanych smartfonów będzie prawdopodobnie podążać ścieżką wyznaczoną przez takie urządzenia jak Magic V3 – z naciskiem na praktyczność, wydajność i niezawodność. Honor udowodnił, że format składany może być nie tylko ciekawostką technologiczną, ale przede wszystkim praktycznym narzędziem codziennego użytku. Honor Magic V3, mimo swojej wysokiej ceny, stanowi interesującą propozycję na tle konkurencji. W porównaniu z Samsung Galaxy Z Fold5 oferuje lepszy zewnętrzny wyświetlacz i wydajniejszy procesor. Nie jest rozwiązaniem idealnym, ale w porównaniu do konkurencji widać progres rok do roku jeśli chodzi o kolejne generacje tych urządzeń. Największym plusem Magic V3 to jego smukłość, która sprawia, że różnice pomiędzy składanymi, a „zwykłymi” smartfonami się zacierają.