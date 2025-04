Samsung szykuje niespodziankę na lipiec: One UI 8 z Androidem 16 już w drodze

Po miesiącach opóźnień i niecierpliwego oczekiwania na One UI 7, Samsung najwyraźniej postanowił zaskoczyć swoich użytkowników znacznie szybszym wprowadzeniem kolejnej wersji swojej nakładki systemowej. Według najnowszych doniesień, One UI 8 – oparte na Androidzie 16 – może zadebiutować już w lipcu, i to wraz z premierą nowych składanych smartfonów Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7.

Dużo problemów z One UI 7

One UI 7 działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem formalnie miał swoją premierę zdecydowanie później niż oczekiwano. Google ukończyło prace nad Androidem 15 już ponad sześć miesięcy temu, tymczasem Samsung wypuścił pierwszą betę dopiero w grudniu 2024 roku. Oficjalna, stabilna wersja nie trafiła do użytkowników starszych urządzeń aż do kwietnia 2025 roku. Tylko najnowsza seria Galaxy S25 miała dostęp do One UI 7 już od stycznia – preinstalowane oprogramowanie było jedną z nowości towarzyszących debiutowi tego flagowca.

Tak duże opóźnienie w udostępnieniu aktualizacji dla szerszego grona urządzeń spotkało się z krytyką użytkowników. Wielu posiadaczy starszych modeli, takich jak Galaxy S23 czy Galaxy Z Fold 5, czuło się pominiętych, mimo że urządzenia te wciąż należą do najwyższej półki i mają zagwarantowane wsparcie aktualizacyjne.

One UI 8 – szybciej niż się spodziewaliśmy?

Sytuacja może jednak diametralnie się zmienić w przypadku kolejnej wersji systemu. Według raportu opublikowanego przez SamMobile, Samsung planuje premierę One UI 8 (na bazie Androida 16) równolegle z debiutem Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7. Co więcej, firma może zrezygnować z pośrednich aktualizacji, takich jak One UI 7.1 czy 7.1.1, i od razu przejść do wersji 8.0.

Zgodnie z tymi doniesieniami, koreański gigant już rozpoczął wewnętrzne testy nowego oprogramowania. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, to użytkownicy mogą spodziewać się znacznie szybszego wdrożenia aktualizacji niż miało to miejsce w przypadku One UI 7.

Premiera nowych składaków coraz bliżej

Samsung nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, ale wszystko wskazuje na to, że zadebiutują one – podobnie jak ich poprzednicy – w lipcu. Dla przypomnienia: Fold 6 i Flip 6 miały swoją premierę dokładnie 10 lipca 2024 roku. Wszystko więc wskazuje na to, że także tegoroczna generacja pojawi się na rynku w podobnym terminie.

Jeśli przewidywania się potwierdzą, składane smartfony Samsunga będą pierwszymi urządzeniami spoza serii Pixel, które otrzymają Androida 16 w preinstalowanej wersji zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Warto zauważyć, że Google również nie zwalnia tempa – finalna wersja beta Androida 16 (Beta 4) ma zostać udostępniona już w kwietniu, a oficjalna premiera systemu może nastąpić jeszcze przed końcem czerwca.

Co z innymi modelami?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy One UI 8 trafi na pozostałe urządzenia z rodziny Galaxy. Samsung nie podał jeszcze harmonogramu aktualizacji dla starszych modeli, w tym serii Galaxy S25, S24 czy S23. Jeśli jednak firma zdecyduje się na szybszy cykl wydawniczy, możliwe, że użytkownicy tych telefonów nie będą musieli długo czekać na Androida 16 i nową wersję nakładki.

One UI 8 z pewnością przyniesie szereg nowości – nie tylko pod kątem funkcjonalności Androida 16, ale również w zakresie personalizacji, wydajności i integracji z ekosystemem Galaxy. Na szczegóły dotyczące nowych funkcji przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Nowe otwarcie?

Samsung ma szansę odzyskać zaufanie użytkowników, które mogło zostać nadwątlone przez opóźnienia związane z One UI 7. Szybkie wprowadzenie One UI 8, bez zbędnych przystanków na wersje pośrednie, byłoby jasnym sygnałem, że firma słucha głosów swojej społeczności i chce dostarczać aktualizacje szybciej.

Choć jeszcze wiele może się zmienić, a do lipca pozostało kilka miesięcy, już teraz widać, że Samsung może szykować prawdziwą niespodziankę – tym razem pozytywną. Nowe składaki z Androidem 16 i One UI 8 na start? To brzmi jak krok we właściwym kierunku.

Źródło: gsmarena.com