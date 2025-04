Logitech G435 – test tanich słuchawek gamingowych

Logitech G435 to jedne z najbardziej uniwersalnych słuchawek gamingowych w swojej klasie. Zaprojektowane z myślą o graczach, oferują bezprzewodowe połączenie, wygodną konstrukcję oraz dobre brzmienie. Przystępna cena i lekkość sprawiają, że mogą być interesującym wyborem nie tylko dla graczy, ale również dla osób poszukujących komfortowych słuchawek do codziennego użytkowania. Czy G435 spełnia oczekiwania? Sprawdźmy.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W zestawie otrzymujemy same słuchawki Logitech G435, kabel USB-C do ładowania, adapter USB-A z nadajnikiem 2,4 GHz oraz dokumentację. Brakuje tu przewodu audio jack 3,5 mm, co oznacza, że użytkownicy preferujący przewodowe połączenie mogą poczuć się rozczarowani. Specyfikacja G435 prezentuje się następująco:

Typ: nauszne, zamknięte

Połączenie: Bluetooth / radiowe 2,4 GHz

Bateria: do 18 godzin pracy

Mikrofon: wbudowany z redukcją szumów

Przetworniki: 40 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej Logitech G435 pozwala na szybkie i wygodne korzystanie z wielu urządzeń, eliminując problem plączących się kabli. Adapter 2,4 GHz umożliwia błyskawiczne połączenie z komputerem i konsolami PlayStation.

Design oraz jakość wykonania

Logitech G435 charakteryzują się nowoczesnym, minimalistycznym designem. Czarna wersja kolorystyczna jest stonowana i elegancka choć mamy neonowe wstawki, ale całość wygląda naprawdę ciekawie. Producent oferuje też bardziej kolorowe warianty dla bardziej odważnych graczy. Słuchawki są lekkie, ważą zaledwie 165 g, co przekłada się na komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Plastikowa konstrukcja jest solidna, choć do tych z wyższej półki brakuje. Szkoda, że pałąk nie jest bardziej miękki w tym modelu to tylko ażurowa konstrukcja obleczona cienkim materiałem. Nie mamy również regulacji pałąka, ale na plus zasługuje miękkie wykończenie nauszników, które dobrze przylegają do uszu. Minusem jest również brak wyściełania miękkim materiałem wnętrza muszli, przez co plastikowe przetworniki (tak właściwie ich obudowy) dotykają bezpośrednio naszych uszu. Dodatkowo, ich kompaktowa budowa sprawia, że łatwo można je przechowywać i transportować, co jest szczególnie istotne dla osób często podróżujących.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie poszczególnych wyjść/wejść oraz fizycznych klawiszy wszystkie te elementy mamy rozmieszczone na krawędzi lewej muszli. Idąc od góry mamy diodę informującą o stanie słuchawek, następnie trzy fizyczne klawisze w kolorze neonowej żółci – power, regulacji głośności oraz wyciszenia mikrofonu, dalej mamy już tylko wyjście USB typu C służące do ładowania słuchawek. Na froncie krawędzi tej muszli znajdziemy jeszcze mikrofon i kolejny nieco niżej. Druga z muszli pozbawiona jest jakichkolwiek dodatków.

Bateria

Jednym z kluczowych aspektów Logitech G435 jest czas pracy na baterii. Producent deklaruje do 18 godzin działania, co jest wynikiem przyzwoitym w tej klasie urządzeń. W praktyce, przy umiarkowanym poziomie głośności, słuchawki rzeczywiście wytrzymują około 15 godzin. Ładowanie odbywa się przez USB-C i trwa około 2 godziny. Brakuje niestety funkcji szybkiego ładowania, co może być pewnym minusem.

Przy standardowym użytkowaniu, obejmującym zarówno gry, jak i słuchanie muzyki czy rozmowy, bateria spełnia swoje zadanie. Osoby, które planują wielogodzinne maratony gamingowe, mogą jednak odczuwać pewien niedosyt. By sprawdzić poziom naładowania baterii można to zrobić przy pomocy klawisza power, jednokrotne naciśnięcie przycisku uruchamia diodę informującą LED. Gdy świeci na zielono poziom naładowania baterii jest powyżej 31%, na czerwono między 15%, a 30%, z kolei gdy miga na czerwono to poniżej 15%. Na plus można zaliczyć system oszczędzania energii – po 30 minutach bezczynności słuchawki same się wyłączają.

Oprogramowanie

W przypadku tego modelu nie mamy wsparcia dla aplikacji Logitech G Hub, więc opcji konfiguracji w tym zakresie nie mamy w ogóle.

Jakość muzyki

Logitech G435 oferują dobrze zbalansowane brzmienie, chociaż nie należy oczekiwać cudów w porównaniu do droższych modeli. Bas jest przyzwoity, ale niezbyt głęboki. Średnie tony są wyraźne, co sprzyja słuchaniu muzyki i rozmowom, a wysokie tony są klarowne, choć momentami mogą brzmieć nieco sucho. W grach dźwięk przestrzenny jest dobrze odwzorowany, co pomaga w lokalizacji przeciwników. Dla graczy szukających najlepszej jakości audio może brakować nieco głębi i mocniejszych basów. Z kolei jeśli chodzi o mikrofony i dźwięk rozmów Logitech wykorzystał nową technologię, która ma imitować mikrofon na pałąku. Ogólnie jakościowo niestety nie dorównuje to rozwiązaniom z fizycznym pałąkiem, ale mimo wszystko całość wypada jak najbardziej ok. Minusem tego rozwiązania jest zbieranie dźwięków otoczenia. Dźwięk w G435 nie jest skierowany do audiofilów, ale do graczy i użytkowników szukających dobrego, wszechstronnego brzmienia.

Łączność

Słuchawki można podłączyć zarówno przez Bluetooth, jak i dedykowany adapter USB na 2,4 GHz. Połączenie bezprzewodowe jest stabilne, bez zauważalnych opóźnień. Bluetooth pozwala na szybkie przełączanie między urządzeniami, co jest dużym plusem. Niestety, słuchawki nie wspierają jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami.

G435 świetnie sprawdzają się na konsolach i PC, ale także na urządzeniach mobilnych. Warto jednak pamiętać, że brak przewodowego połączenia oznacza, że w przypadku rozładowania baterii, użytkownik nie będzie miał możliwości dalszego korzystania z nich, dopóki nie zostaną naładowane.

Podsumowanie

Logitech G435 to lekkie, wygodne i uniwersalne słuchawki bezprzewodowe, które sprawdzą się zarówno w grach, jak i podczas codziennego użytkowania. Mają dobrą jakość dźwięku, stabilne połączenie i przyzwoitą baterię. Nie są to jednak słuchawki dla audiofilów ani graczy oczekujących topowej jakości dźwięku. W swojej cenie oferują jednak solidne możliwości i komfort, który doceni wielu użytkowników. Są one doskonałym wyborem dla osób szukających lekkich, bezprzewodowych słuchawek do gier i multimediów, szczególnie jeśli priorytetem jest wygoda i szeroka kompatybilność. Jeśli jednak szukasz słuchawek z bardziej zaawansowanymi funkcjami audio, warto rozważyć modele z wyższej półki.