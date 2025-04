Samsung rozszerza listę urządzeń Galaxy otrzymujących aktualizację One UI 7

Samsung ogłosił rozszerzoną listę urządzeń Galaxy, które otrzymają najnowszą aktualizację oprogramowania One UI 7. To dobra wiadomość dla użytkowników starszych modeli, ponieważ wsparcie sięga aż do urządzeń z 2021 roku. Informacja ta została podana przez oddział firmy w Singapurze.

Pełniejsze wsparcie dla urządzeń Galaxy

Dotychczas było wiadomo, że One UI 7 trafi na najnowsze modele, takie jak seria Galaxy S24, S23, składane smartfony Z Fold6 i Z Flip6 oraz tablety Galaxy Tab S10 i S9. Jednak najnowsza lista potwierdza, że starsze modele również zostaną uwzględnione w aktualizacji.

Pełna lista urządzeń potwierdzonych do aktualizacji

Smartfony Galaxy S:

Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Składane smartfony Galaxy Z:

Galaxy Z Fold6 i Z Flip6

Galaxy Z Fold5 i Z Flip5

Galaxy Z Fold4 i Z Flip4

Galaxy Z Fold3 i Z Flip3

Tablety Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ i Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) i Tab S6 Lite (2022)

Co z innymi modelami?

Samsung nie podał jeszcze pełnej listy urządzeń, które otrzymają One UI 7. Jednak najpewniej aktualizacja obejmie również liczne smartfony z serii Galaxy A. Nie wiadomo jednak, ile czasu zajmie firmie wdrożenie nowej wersji oprogramowania dla tych modeli.

Kiedy rozpocznie się aktualizacja?

Samsung nie ujawnił konkretnych dat aktualizacji dla poszczególnych modeli, ale wiadomo, że proces rozpocznie się w kwietniu 2025 roku. Harmonogram aktualizacji dla nowszych modeli zaczyna się już od 7 kwietnia i sukcesywnie przez cały ten miesiąc aktualizacje będą się pojawiać na kolejnych urządzeniach. Dokładna kolejność aktualizacji dla starszych modeli pozostaje nieznana, ale można oczekiwać, że proces potrwa kilka miesięcy.

Co przyniesie One UI 7?

Nowa wersja nakładki Samsunga ma zaoferować poprawki wydajności, ulepszoną optymalizację baterii, nowe funkcje interfejsu oraz zwiększone możliwości personalizacji. Wprowadzone zostaną również udoskonalenia związane z bezpieczeństwem i stabilnością systemu. Jednak to co przede rzuca się pierwsze w oczy to sporo zmian designie nakładki, które można kochać lub nienawidzić.

Podsumowanie

Samsung kontynuuje politykę długoterminowego wsparcia dla swoich urządzeń, a One UI 7 trafi na znacznie większą liczbę modeli niż początkowo zakładano. Choć szczegóły harmonogramu dla starszych modeli pozostają nieznane, to właściciele smartfonów i tabletów Galaxy mogą mieć nadzieję na dłuższe wsparcie oraz nowe funkcje w ich urządzeniach.

Źródło: gsmareana.com