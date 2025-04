ThinkPhone 25 recenzja

ThinkPhone 25 to najnowszy smartfon zaprojektowany z myślą o użytkownikach biznesowych, łączący wydajność, solidną konstrukcję oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Urządzenie kieruje się do osób poszukujących niezawodnego narzędzia pracy, które jednocześnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i rozrywce. Jak ten model sprawdza się w praktyce na co dzień? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Motorola oraz Lenovo w ostatnim czasie bardzo mocno kładą nacisk na ekologię, stąd też opakowanie smartfona jest zachowane w tym nurcie. W pudełku znajdziemy telefon ThinkPhone 25, ładowarkę TurboPower o mocy 68 W, kabel USB typu C oraz igłę do wysuwania tacki SIM. Jednak zestaw jest zauważalnie bogatszy od standardowych rozwiązań, bowiem znajdziemy w pudełku jeszcze proste słuchawki przewodowe na USB typu C z zestawem gumek oraz plastikowe etui. Co do akcesoriów dodawanych do telefonu nie mam większych zastrzeżeń. Całość jest dobrej jakości, na pewno zaskakuje pozytywnie ilość elementów, które startowo są dodane do telefonu.

ThinkPhone 25 wyposażono w 8 GB RAM pamięci operacyjnej, 256 GB pamięci wewnętrznej uMCP oraz procesor MediaTek Dimensity 7300, co gwarantuje solidną wydajność. Zasilanie zapewnia bateria o pojemności 4310 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego 68W i bezprzewodowego do 15 W. Urządzenie działa na systemie Android 15 i posiada rozbudowane funkcje zabezpieczeń. W przypadku aparatów mamy do czynienia z potrójnym głównym zestawem czyli 50 Mpx, 13 Mpx szerokokątny oraz 10 Mpx teleobiektyw, od frontu z kolei producent zaimplementował 32 Mpx aparat.

Jakość wykonania oraz design

ThinkPhone 25 wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym designem. Obudowa wykonana z włókna aramidowego oraz front to szkło Corning Gorilla Glass 7i, które zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Materiały te łączą niską wagę z wysoką wytrzymałością. Dzięki czemu telefon powinien wytrzymać całkiem sporo. Co ciekawe plecki telefonu są miłe w dotyku, a sam telefon jest bardzo poręczny i szczególnie przypadnie do gustu tym, którzy szukają niezbyt dużego telefonu. Certyfikat IP68 oraz spełnienie standardów MIL-STD 810H gwarantują ochronę przed wodą, kurzem i przypadkowymi upadkami. Przy wadze 171 g i grubości 8,1 mm urządzenie jest lekkie, smukłe i wygodne w codziennym użytkowaniu. Pod względem designu telefon nie zaskakuje, choć materiały które są użyte do wykończenia to najwyższa półka i są one rzadko spotykane.

Od frontu otrzymujemy niezbyt duży bo 6,36 calowy wyświetlacz z niewielkimi ramkami. Przy górnej krawędzi znajdziemy przedni obiektyw aparatu oraz krawędziowy głośnik do rozmów, który również służy też jako multimedialny (mamy wsparcie dla technologii Dolby Atmos). Jednak jak zwykle najwięcej dzieje się w przypadku krawędzi urządzenia i tak na prawej znajdziemy podwójny klawisz fizyczny służący regulacji głośności oraz nieco niżej przycisk power. Na górnej krawędzi zlokalizowany jest tylko mikrofon, a najwięcej producent zdecydował się na rozmieszczenie elementów na dolnej. Tutaj znajdziemy tackę na kartę SIM, obok mikrofon, wyjście USB typu C, a także głośnik multimedialny. Na pleckach telefonu z kolei znajdziemy wyspę na aparaty wraz z diodą doświetlającą LED. Sama wyspa na szczęście nie wystaje bardzo dużo spośród całej bryły urządzenia, więc jest naprawdę ok pod tym względem.

Ekran

Smartfon wyposażono w 6,36-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 2670 x 1220 pikseli, oferujący zagęszczenie pikseli na poziomie 460 ppi. Wyświetlacz obsługuje HDR10+, zapewnia 100% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3 i charakteryzuje się szczytową jasnością 3000 nitów, co sprawia, że ekran pozostaje czytelny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Technologia LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 300 Hz sprawiają, że ekran jest responsywny i idealnie nadaje się do multimedialnych zastosowań, takich jak oglądanie filmów czy granie w gry. Certyfikaty SGS, w tym redukcja niebieskiego światła, sprawiają, że urządzenie jest przyjazne dla oczu. Mamy także dosyć wąskie symetryczne ramki wokół, co sprawia, że praktycznie cały front urządzenia to wyświetlacz. Oczywiście mamy notcha w postaci niewielkiego otworu na przedni obiektyw, ale nie jest on przesadnie duży.

Pod względem oprogramowania tutaj jakiś większych fajerwerków nie mamy. Otrzymujemy zestaw podstawowych możliwości personalizacji wyświetlacza od ustawień odświeżania, przez nasycenie kolorów itd. Nie mamy tutaj zupełnie nowych rozwiązań, ale te które są po prostu sprawdzają się na co dzień.

Bateria

Bateria o pojemności 4310 mAh pozwala (według producenta) na 34 godziny pracy na jednym ładowaniu. Wynik na tle konkurencji nie jest może szczególnie imponujący, ale mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że jest to konstrukcja dosyć poręczna i niewielkich rozmiarów. W praktyce mimo niezbyt pojemnej na papierze baterii telefon bez większych przeszkód wytrzymuje około półtora dnia działania, przy nieco mniej intensywnym korzystaniu z telefonu można osiągnąć dwa dni działania za co plus. Funkcja szybkiego ładowania TurboPower 68 W umożliwia naładowanie urządzenia do 50% w 15 minut, co jest niezwykle wygodne dla użytkowników w ciągłym biegu. Co ważne odpowiednia ładowarka jest dołączona do zestawu, więc można Obsługa ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W to dodatkowy atut dla użytkowników preferujących wygodę i brak kabli.

Aparat

ThinkPhone 25 oferuje zestaw trzech aparatów z tyłu. Główny sensor 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Zapewnia dobrą jakość zdjęć, szczególnie przy dobrym oświetleniu. Nocne zdjęcia są ok, ale nie wyróżniają się znacząco na tle konkurencji w tej półce cenowej. Aparat ultraszerokokątny 13 Mpx z polem widzenia 120° oraz funkcją Macro Vision idealnie nadaje się do krajobrazów i zbliżeń. Teleobiektyw 10 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym pozwala uchwycić detale z odległości. Przedni aparat 32 Mpx to narzędzie do selfie i wideorozmów. Oprogramowanie oferuje bogatą gamę trybów fotograficznych, takich jak nocne zdjęcia, portretowe, panorama oraz stabilizacja pozioma wideo. Narzędzia edycji, w tym magiczna gumka czy rozmycie portretowe, pozwalają na szybką poprawę zdjęć bez konieczności korzystania z aplikacji zewnętrznych.

Oprogramowanie

Telefon działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 15. W chwili pisania recenzji mieliśmy preinstalowany pakiet bezpieczeństwa datowany na 1 grudnia 2024, więc wynik naprawdę dobry. Dodatkowo ThinkPhone 25 został wzbogacony o funkcje moto ai oraz pakiet zabezpieczeń ThinkShield. Oferuje on rozwiązania skierowane do użytkowników biznesowych, takie jak szyfrowanie danych, zarządzanie urządzeniami. Interfejs jest intuicyjny i minimalistyczny, a obecność czystego Androida gwarantuje szybkie aktualizacje oraz brak zbędnych aplikacji. Producent zaimplementował także opcję współpracy z komputerami PC, umożliwiając płynne przesyłanie plików oraz zarządzanie telefonem z poziomu komputera. Dla tych, którzy nie chcą co chwilę wymieniać telefonu, a chcą mieć odpowiednio zabezpieczony telefon najświeższymi aktualizacjami systemu i pakietami bezpieczeństwa mam dobrą wiadomość. W przypadku tego modelu producent zapewnia, aż pięć lat wsparcia aktualizacji podstawowych wersji Androida i również pięć lat aktualizacji pakietów bezpieczeństwa. Wynik naprawdę dobry i liczę, że takie długie wsparcie będzie dostępne również na innych urządzeniach.

Multimedia

ThinkPhone 25 to także dobre narzędzie dla fanów multimediów. Dzięki głośnikom stereo z technologią Dolby Atmos dźwięk jest przestrzenny i bogaty, co znacząco podnosi jakość słuchania muzyki czy oglądania filmów. Brak tradycyjnego wejścia słuchawkowego rekompensuje obsługa słuchawek z USB-C oraz zaawansowane wsparcie dla kodeków audio Bluetooth 5.3, co pozwala na korzystanie z wysokiej jakości słuchawek bezprzewodowych. Wyświetlacz o żywych kolorach i wysoka jasność idealnie współgrają z dobrymi możliwościami dźwiękowymi, tworząc kompletną platformę multimedialną. Do domowych czy prostych biznesowych zadań multimedialnych taki telefon w zupełności wystarczy co powinno cieszyć.

Czytniki biometryczne

Zabezpieczenia biometryczne w ThinkPhone 25 to wysoki poziom ochrony. Czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem działa bardzo szybko i jest precyzyjny. Dodatkowo funkcja rozpoznawania twarzy, wspomagana technologią ThinkShield, oferuje szybkie i bezpieczne odblokowywanie urządzenia. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących zarówno wygodę, jak i prywatność.

Wydajność oraz gry

MediaTek Dimensity 7300 w połączeniu z 8 GB RAM-u LPDDR4X i pamięcią uMCP o pojemności 256 GB zapewnia świetną wydajność w codziennych zadaniach, jak i w bardziej wymagających aplikacjach. ThinkPhone 25 radzi sobie z wielozadaniowością bez najmniejszych problemów, a przełączanie między aplikacjami odbywa się błyskawicznie.

Jeśli chodzi o gry, urządzenie sprawdza się dobrze, choć nie jest to smartfon gamingowy i możliwe . Tytuły takie jak Call of Duty Mobile czy Genshin Impact działają płynnie na średnich ustawieniach graficznych, a ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz szybkim czasem reakcji dodatkowo poprawia komfort rozgrywki. Długie sesje grania nie powodują nadmiernego nagrzewania się urządzenia, co świadczy o dobrej optymalizacji systemu.

Screenshot_20250201-010509.3DMark

Screenshot_20250201-011824.Geekbench 6

Screenshot_20250201-011827.Geekbench 6

Screenshot_20250201-011830.Geekbench 6

Łączność

ThinkPhone 25 wspiera wszystkie nowoczesne technologie łączności, w tym 5G, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3, co gwarantuje szybki transfer danych i stabilne połączenia bezprzewodowe. Obecność NFC umożliwia wygodne płatności zbliżeniowe, a funkcja dual SIM (nanoSIM + eSIM) pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch numerów. Moduły GPS, Glonass oraz Galileo działają sprawnie bez większych problemów, tak zwany fix jest łapany szybko i bez problemów.

Podsumowanie

ThinkPhone 25 to wszechstronny smartfon, który łączy w sobie nowoczesne technologie, solidną konstrukcję oraz długie wsparcie producenta. Dedykowany użytkownikom biznesowym, sprawdzi się również w codziennym użytkowaniu, oferując świetny ekran, długą żywotność baterii oraz niezły system aparatów, w cenie zauważalnie niższej niż standardowe flagowce, to również trzeba zaznaczyć na plus. W Polsce ten telefon kupimy za około 2200 zł.