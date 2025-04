Samsung rozwija dwa modele inteligentnych okularów XR

Samsung nie zwalnia tempa w rozwijaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości (XR). Według najnowszego raportu ET News, koreański gigant pracuje nad trzema urządzeniami z tej kategorii. Oficjalnie potwierdzono istnienie jednego z nich – Project Moohan, który najprawdopodobniej trafi na rynek jako Galaxy XR. Oprócz niego Samsung ma jednak w planach dwa kolejne modele okularów XR – Project Haean oraz Project Jinju.

Galaxy XR – pełnoprawne gogle VR/AR

Galaxy XR, znany wewnętrznie jako Project Moohan, ma być zaawansowanym headsetem łączącym funkcje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Będzie to pierwsze urządzenie tego typu od Samsunga, które może konkurować z produktami takimi jak Apple Vision Pro czy Meta Quest. Według raportu, jego cena w Stanach Zjednoczonych może wynosić około 2500 dolarów, co pozycjonuje go jako produkt premium.

Haean i Jinju – nowe okulary XR w fazie projektowej

Najciekawszą częścią raportu są jednak informacje o dwóch tajemniczych projektach – Haean i Jinju. W przeciwieństwie do Galaxy XR, mają one być bardziej kompaktowe i przypominać tradycyjne okulary, a nie masywny headset. Mają posiadać cienkie ramki, ale mimo to zostaną wyposażone w zaawansowane sensory i prawdopodobnie kamerę. Dodatkowo dźwięk będzie przekazywany przez samą ramkę okularów, co sugeruje zastosowanie technologii przewodzenia kostnego lub ukrytych głośników kierunkowych.

Niepewna przyszłość nowych modeli

Chociaż wieści o nowych okularach XR brzmią ekscytująco, raport wskazuje, że Samsung wciąż nie zatwierdził ich ostatecznego projektu i specyfikacji. To oznacza, że Haean i Jinju mogą jeszcze przejść istotne zmiany lub nawet nie trafić na rynek w najbliższej przyszłości. Jednak według doniesień firma rozważa ich premierę w tym samym czasie, co Galaxy XR, co oznaczałoby debiut jeszcze w 2025 roku.

Samsung stawia na XR

Rynek technologii XR dynamicznie się rozwija, a Samsung nie chce pozostać w tyle za konkurencją. O ile Galaxy XR ma stać się flagowym produktem marki w tej kategorii, to Haean i Jinju mogą stanowić bardziej przystępne alternatywy dla masowego użytkownika. Jeśli faktycznie trafią na rynek, mogą wprowadzić nowe standardy dla inteligentnych okularów XR i otworzyć drogę dla kolejnych innowacji.

Na szczegółowe informacje o planach Samsunga musimy jeszcze poczekać, ale już teraz widać, że firma poważnie podchodzi do rynku XR i może wkrótce stać się jednym z głównych graczy w tej branży.

Źródło: gsmarena.com