God of War powróci do Grecji? Nowy projekt może ukazać się jeszcze w tym roku!

Seria God of War świętuje swoje 20-lecie, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne wieści dotyczące przyszłości Kratosa. Chociaż Santa Monica Studio nie ogłosiło jeszcze oficjalnie nowego projektu, znany dziennikarz Jeff Grubb podsyca spekulacje dotyczące powrotu God of War do Grecji.

Nowy projekt w greckim uniwersum?

Jeff Grubb, który wcześniej przekazywał informacje o możliwym remasterze greckiej sagi, teraz twierdzi, że w tym roku ukaże się zupełnie nowa produkcja osadzona w świecie klasycznego God of War. Nie będzie to jednak kolekcja remasterów, ale odrębny, poboczny projekt związany z greckim okresem serii.

Na swoim profilu społecznościowym dziennikarz napisał:

„OK. Wszyscy o to pytają, więc spróbowałem dowiedzieć się więcej: W tym roku wciąż pojawi się coś związanego z greckim God of War, ale to nie jest kolekcja remasterów. To nowy poboczny projekt.”

To doniesienie nie jest odosobnione. Już wcześniej Tom Henderson z Insider Gaming sugerował, że Santa Monica Studio może pracować nad nową grą, w której gracze wcielą się w młodego Kratosa. Kolejne przecieki tylko wzmacniają te spekulacje.

Czy to pełnoprawna gra, czy coś mniejszego?

Chociaż informacja o nowym projekcie cieszy fanów, warto zauważyć, że Grubb zasugerował, aby obniżyli swoje oczekiwania. Nie musi to być bowiem wysokobudżetowa odsłona na miarę God of War: Ragnarok. Niektórzy internauci spekulują, że może to być tytuł w stylu Lego Horizon Adventures – czyli mniejsza, alternatywna wersja znanej historii, tworzona przez zewnętrzne studio.

Zuba Tech, znany branżowy komentator, również wspomniał, że nowa gra może być opracowywana przez firmę spoza Santa Monica Studio. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na eksplorację greckiej mitologii bez angażowania głównego zespołu deweloperskiego, który zapewne pracuje już nad kolejną dużą odsłoną serii.

Kiedy można spodziewać się zapowiedzi?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi nowego projektu. Jeff Grubb wykluczył możliwość ujawnienia go podczas najbliższego State of Play, ale sugeruje, że coś może wydarzyć się w ramach obchodów 20-lecia serii.

Fani, którzy liczyli na powrót do Grecji w postaci remasterowanej trylogii, mogą poczuć lekki zawód, ale perspektywa zupełnie nowej gry w starożytnych klimatach brzmi nieźle. Czy Santa Monica Studio rzeczywiście wróci do korzeni? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – przyszłość God of War zapowiada się interesująco.