Playstation Portal – recenzja

Ze stajni Sony od pewnego czasu pojawiały się przeciekowe informacje związane z nową mini konsolką. Większość graczy czekała na prezentację pełnoprawnej następczyni Playstation Vita, która lata świetlności zdecydowanie ma już za sobą, a zapewne młodsi gracze w ogóle jej nie kojarzą. Jednak finalnie japoński producent zdecydował się na pójście w zupełnie nową stronę jeśli chodzi o najnowsze swoje autorskie urządzenie. Czym tak właściwie jest Playstation Portal? Czy takie urządzenie w ogóle ma sens? Na te pytania i wiele więcej postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do lektury pełnego tekstu.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy mini konsolki jest całkiem spore, choć Ci z Was którzy liczyli na bogatą zawartość opakowania niestety muszę rozczarować. Prócz samej konsoli do naszej dyspozycji japoński producent dał nam jedynie standardowy kabel USB typu C, a także zestaw papierologii. Nie mamy żadnego nawet prostego etui, ani innych dodatków związanych z Playstation Portal co wygląda na bardzo biedną wersję.

W przypadku specyfikacji Sony nie chwali się nią zbyt głośno. Na oficjalnej stronie mamy tylko szczątkowe informacje, a dopiero Ci którzy zajrzeli do środka przekonali się co tak właściwie drzemie w najnowszym urządzeniu Sony. Tutaj jakiś większych zaskoczeń nie ma. Sercem Playstation Portal jest bowiem mobilny układ Qualcomma, czyli Snapdragon 662 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także wewnętrzną baterią o pojemności 4370 mAh. Jak sami widzicie specyfikacja to tak właściwie przeciętny średniopółkowy smartfon. Trzeba pamiętać w przypadku tego rozwiązania o jednym, na nim bezpośrednio nie odpalimy żadnych gier. Źródłem mocy będzie sama konsola Playstation 5, więc w przypadku Portalu nie musimy mieć potężnej mocy obliczeniowej, choć w praktyce wydawałoby się, że Japończycy mogli więcej wycisnąć z tych podzespołów, ale o tym za chwilę.

Jakość wykonania oraz design

Powiem szczerze, moje pierwsze skojarzenie z Playstation Portal są związane z DualSense. Nowa konsolka to kontroler DualSense przedzielony dużym 8 calowym ekranem. Wygląda to dosyć dziwnie, choć z drugiej strony ma swój urok. Pierwsze wrażenie jest jak najbardziej poprawne, bo to nic innego jak właśnie do ekranu doczepiono dwie połówki pada. Nie jest to tak mobilne rozwiązanie, że będziemy mogli wziąć je wrzucić do torby i grać w drodze do szkoły/pracy (technicznie nie jest to również możliwe, ale o tym później). Pod względem designu i jakości wykonania to Playstation Portal nie odstaje od całej rodziny akcesoriów sygnowanych logiem Playstation. Po pierwsze pod względem designu widać od razu z jakim urządzeniem, i od jakiego producenta mamy do czynienia. Charakterystyczna szarość w połączeniu z czernią i zaoblonymi krawędziami przy Playstation Portal również się sprawdza. W przypadku jakości wykonania poszczególnych elementów to również najwyższa półka. Nie ma możliwości by cokolwiek skrzypiało czy pojawiały się nieprzyjemne trzaski nawet pod większym naciskiem. Kontroler jest wykonany z plastiku, ale jest to materiał dobrej jakości i pod tym względem nie mam do czego się przyczepić.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory 8 calowy wyświetlacz, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD czyli 1920×1080 pikseli co jest wynikiem niezłym, ale nie jakoś specjalnie mocnym. Panel jest dotykowy, ale w praktyce z dotyku korzystamy tylko podczas zmiany ustawień samego kontrolera, lub zamiast touchpada (którego fizycznie w kontrolerze nie mamy). Wtedy podczas rozgrywki musimy tapnąć w odpowiedni fragment ekranu. Jednak co do samego ekranu nie mam większych uwag. Jakość wyświetlanego obrazu jest ok i do domowych rozwiązań w zupełności wystarczy. Szkoda jedynie, że Sony nie zadecydowało się zaimplementować ekranu OLED, ale mogłoby to mocno wywindować cenę urządzenia. Prócz ekranu, po prawej i lewej stronie mamy miniaturę pada DualSense, który w takiej wersji przedzielonej sprawdza się bardzo dobrze w praktyce. D-Pad i charakterystyczne klawisze pozostały na miejscu tj. z trójkąt krzyżyk itd. Wizualnie w przypadku padów zmieniła się wielkość samych gałek. Są po prostu mniejsze. Nie mamy fizycznego touchapada, ale pozostaje ekran, który pełni tę funkcję. Na krawędzi tylnej znajdziemy klawisze power, od ładowania wyjście słuchawkowe, głośniki, a także dwa krótsze klawisze służące regulacji głośności. Pod wyświetlaczem bardziej od frontu jest wyjście USB typu C służące ładowaniu urządzenia. Jest też zestaw klawiszy tzw. bumperów i triggerów, które podobnie jak to ma miejsce w DualSense są haptyczne. Cała konstrukcja nie jest przesadnie ciężka i dosyć wygodnie korzysta się z niej na co dzień.

Oprogramowanie i gry

Teraz tak właściwie musimy rozgryźć czym tak właściwie jest Playstation Portal, bo niestety ale nie możemy jej traktować jako samodzielnej konsoli. To akcesorium, które daje nam możliwość podłączenia do konsoli i korzystania z niej jako zewnętrznego kontrolera. Do tego potrzebujemy oczywiście samą konsolę Playstation 5 i musimy być w zasięgu Wi-Fi, więc Ci z Was którzy liczyli na ulubione gry również poza swoim miejscem zamieszkania niestety muszą obejść się smakiem. Szkoda bo taka konsolka byłaby znacznie bardziej uniwersalna, a tak to właściwie przydaje się tylko wówczas gdy mamy jeden telewizor, a któryś z domowników będzie chciał równocześnie z niego korzystać, a my grać. Wówczas wystarczyć odpalić konsolę i cała magia dzieje się sama. Po wstępnej konfiguracji możemy podłączyć się do konsoli zdalnie i korzystać ze wszystkich dobrodziejstw naszej stacjonarnej konsoli. Co ważne tak właściwie jeśli chodzi o sam system nie możemy na nim nic zainstalować. Są to rozwiązania ukryte pod maską i nie mamy nawet prostej przeglądarki internetowej czy jakiejkolwiek innych aplikacji. Co do samej konsolki to powiem szczerze, że grałem w nią w najnowszego Prince of Persia i grało się naprawę przyjemnie. Jedynie zanim ustabilizuje się połączenie jest całkiem sporo przycięć oraz jakość obrazu jeszcze nie jest odpowiednio złapana. Rozwiązanie działa sprawnie podczas gry i może być wygodne, choć zdarzają się nagłe chrupnięcia, które nieco przeszkadzają w rozgrywce, ale nie jest to problem nagminny. W przypadku samej baterii mamy do czynienia z ogniwem i pojemności 4370 mAh, co daje nam całkiem niezły wynik działania na jednym ładowaniu kilku godzin spokojnej rozgrywki.

Łączność

W przypadku łączności tutaj nie mamy zbyt szerokiego wachlarza możliwości działania. Bo owszem mamy Wi-Fi i Bluetooth, ale oba działają w bardzo ograniczonym zakresie. Mamy Wi-Fi do łączenia się z konsolą stacjonarną, a Bluetooth służy do połaczenia bezprzewodowo słuchawek i tyle. Oprogramowanie konsoli jest mocno zamknięte więc wiele więcej nie uda się wyciągnąć. Co ważne podczas testów nie doświadczyłem problemów z nagłym rozłączaniem się czy niestabilnym działaniem konsolki.

Podsumowanie

Playstation Portal to bardzo specyficzne akcesorium, które w pełni wykorzystają nieliczni. Nie jest to rozwiązanie, które się będzie sprawdzać u każdego więc trzeba wybór dobrze przemyśleć, ale w praktyce jest to wygodne i może się spodobać użytkownikom. Duży minus za brak autonomiczności rozwiązania, wówczas można byłoby znacznie szerzej skorzystać z dobrodziejstw Playstation Portal.