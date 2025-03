Samsung Log trafia na Galaxy S24 i S24+ w najnowszej becie One UI 7

Samsung wprowadza kolejne nowości do swojej flagowej serii Galaxy S24. Najnowsza beta One UI 7 dodaje funkcję Samsung Log do modeli Galaxy S24 i S24+, rozszerzając tym samym jej dostępność poza wariant Ultra. To świetna wiadomość dla użytkowników, którzy chcieli korzystać z bardziej profesjonalnych ustawień wideo.

Czym jest Samsung Log?

Samsung Log to tryb nagrywania wideo o spłaszczonym profilu kolorystycznym, który pozwala zachować więcej szczegółów i zapewnia większą elastyczność podczas korekty barwnej. Funkcja ta po raz pierwszy pojawiła się w serii Galaxy S25 i była dostępna dla modelu S24 Ultra po aktualizacji do One UI 7 beta. Teraz mogą z niej korzystać także posiadacze Galaxy S24 i S24+.

Pełna lista zmian w One UI 7 beta (wersja ZYC6)

Nowe funkcje:

Dodanie funkcji Samsung Log dla Galaxy S24 i S24+.

Naprawione błędy:

Naprawiono sporadyczny błąd wyświetlania kontrolera Now Bar.

Usunięto problem z ustawieniami powiadomień na ekranie blokady.

Naprawiono błąd powodujący zmniejszone ikony na ekranie ustawień widgetów.

Usunięto przypadkowe rozmycia po ustawieniu przezroczystości widgetów.

Naprawiono częściowe nakładanie się czcionek i obrazów.

Poprawiono odstępy w menu szybkich akcji.

Usunięto problem z nieprawidłowym działaniem przycisku edycji w Galerii.

Naprawiono błąd w działaniu historii powiadomień.

Ulepszono powiadomienia w czasie rzeczywistym dla odtwarzania multimediów.

Wiele innych poprawek i ulepszeń.

Jak włączyć i korzystać z Samsung Log?

Nowa funkcja jest dostępna w ustawieniach aparatu, a użytkownicy mogą ją aktywować ręcznie. Samsung Log oferuje także opcję monitora ekspozycji, który pomaga wykryć prześwietlone obszary sceny. Co więcej, korekcję barwną można przeprowadzić bezpośrednio na smartfonie za pomocą aplikacji Galeria, co czyni ten tryb jeszcze bardziej przydatnym.

Czy Samsung Log trafi na inne urządzenia?

Na ten moment funkcja ta jest dostępna tylko dla najnowszych flagowców Samsunga. Chociaż One UI 7 beta jest dostępne również dla serii Galaxy S23, Samsung Log nie został jeszcze dodany do tych modeli. Nie wiadomo, czy funkcja ta zostanie w przyszłości udostępniona na starszych urządzeniach.

Dzięki najnowszej aktualizacji użytkownicy Galaxy S24 i S24+ mogą teraz cieszyć się bardziej profesjonalnymi możliwościami nagrywania wideo. Samsung kontynuuje rozwój swojego oprogramowania, zapewniając nowe funkcje i ulepszenia dla swoich użytkowników.

Źródło: gsmarena.com