OnePlus Buds Pro 3: recenzja słuchawek TWS

OnePlus Buds Pro 3 to najnowsza propozycja producenta w segmencie flagowych słuchawek TWS, która stanowi znaczący krok naprzód w porównaniu z poprzednimi modelami. Słuchawki wyróżniają się na tle konkurencji zaawansowaną technologią redukcji szumów czy podwójnymi przetwornikami. W czasach, gdy rynek TWS jest niezwykle nasycony, OnePlus postawił na połączenie wysokiej jakości dźwięku, zaawansowanych technologii i eleganckie wzornictwo. Jak całość sprawdza się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

OnePlus przyzwyczaił nas do swojego charakterystycznego stylu swoich opakowań, mamy do dyspozycji czarno-czerwone opakowanie niewielkich rozmiarów, ale to co najważniejsze znajdziemy w środku. Pierwsze wrażenie po otwarciu opakowania jest pozytywne. OnePlus zapewnia kompletny zestaw akcesoriów, który zawiera oczywiście parę słuchawek OnePlus Buds Pro 3 wraz z etui ładującym, krótki kabel USB typu C oraz cztery pary silikonowych końcówek (XS, S, M, L). Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii, ale ten element jest najmniej interesujący.

Pod względem specyfikacji technicznej słuchawki prezentują się bardzo dobrze. Zastosowany układ podwójnych przetworników (11 mm + 6 mm) nie jest często spotykany w tej klasie cenowej. Szerokie pasmo przenoszenia od 10 Hz do 40 kHz zapewnia reprodukcję dźwięku na bardzo dobrym poziomie. System mikrofonów składający się z trzech jednostek plus dodatkowy czujnik głosu VPU stanowi podstawę zaawansowanego systemu redukcji szumów i zapewnia wysoką jakość rozmów. Na papierze całość wygląda na najwyższą półkę, jednak jak całość brzmi w praktyce?

Jakość wykonania oraz design

OnePlus słynął z dbałości o detale i wysokiej jakości wykonania swoich produktów, a Buds Pro 3 nie są tu wyjątkiem. Słuchawki wykonano z wysokiej jakości materiałów, które nie tylko świetnie wyglądają, ale też są przyjemne w dotyku. W przypadku etui mamy do czynienia z ciekawą stylistyką, bowiem na pierwszy rzut oka wydaje się, że producent zastosował ekologiczną skórę, co wygląda naprawdę elegancko. W praktyce okazuje się, że jest to plastik, który imituje skórę, ale mimo wszystko całość wygląda naprawdę dobrze. Druga sprawa, to krawędź ta już jest bardziej standardowa, czyli matowy plastik. To co również zaskakuje to połączenie kolorystyczne. Dostałem do testów wersję w kolorze kremowym, co również wygląda nietuzinkowo. W przypadku samych słuchawek również OnePlus kontynuuje ciekawe wzornictwo, choć tutaj mamy elementy chromowane w połysku, więc znacznie szybciej zbiera wszelkie odciski palców. Ergonomia słuchawek została bardzo dobrze przemyślana. Każda słuchawka waży niewiele, a ich kształt został zaprojektowany tak, aby zapewnić stabilne trzymanie w uchu nawet podczas intensywnego ruchu. Certyfikat IP55 to kolejny plus – słuchawki są odporne na pot i zachlapania, co docenią nie tylko sportowcy, ale również osoby używające ich w różnych warunkach atmosferycznych. Trzeba jednak pamiętać, że etui nie jest już wodoodporne, ale to raczej standard i nie jest żadnym większym zaskoczeniem.

Od frontu mamy umiejscowione proste logo OnePlusa, na dolnej krawędzi znajdziemy z kolei wyjście USB typu C służące do ładowania etui. Na krawędzi znajdziemy też przycisk do łączenia się przez Bluetooth z innym urządzeniem. Po otwarciu klapki etui mamy dwa łącza magnetyczne do dokowania słuchawek, między nimi znajduje się też dioda informująca. Jeśli chodzi o same słuchawki to tutaj prócz panelów dotykowych na „kijkach” nie mamy żadnych większych modyfikacji i nowości. Słuchawki wygląda dobrze, a przy tym również bardzo dobrze leżą w uchu, choć trzeba pamiętać, że to sprawa indywidualna.

Bateria

OnePlus Buds Pro 3 to przykład przemyślanego kompromisu między wydajnością a czasem pracy. Pojemność baterii w słuchawkach wynosi 58 mAh, podczas gdy etui oferuje dodatkowe 566 mAh, co przekłada się na następujące czasy pracy. przy wyłączonym ANC i kodeku AAC: same słuchawki maksymalnie 9-10 godzin ciągłego odtwarzania, gdy dodamy etui ładujące: to łącznie około 40 godzin. Z włączonym ANC i kodekiem AAC słuchawki wytrzymują do 6 godzin, z etui łącznie do 25,5 godzin. Wybierając kodeki LHDC i włączone ANC słuchawki wytrzymają około 5 godzin, w przypadku etui czas wydłuża się łącznie do około 21 godzin. Warto wspomnieć, że te wyniki mogą się różnić w zależności od tego z jaką głośnością odtwarzacie muzykę na swoich urządzeniach. Jeśli chodzi o czas ładowania jest również na dobrym poziomie. Ładowanie przewodowe trwa (całego zestawu) 60 minut, w przypadku ładowania bezprzewodowego trzeba się liczyć z znacznie dłuższym ładowanie bo całość trwa ponad 2 godziny. Warto podkreślić obecność ładowania bezprzewodowego, które choć wolniejsze, zapewnia dodatkową wygodę użytkowania. System szybkiego ładowania pozwala na uzyskanie kilku godzin odtwarzania po zaledwie kilkunastu minutach podłączenia do zasilania.

Oprogramowanie

Aplikacja HeyMelody stanowi centrum kontroli dla OnePlus Buds Pro 3. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a liczba dostępnych opcji personalizacji jest naprawdę duża. Użytkownik ma do dyspozycji:

– Zaawansowany equalizer z presetami i możliwością tworzenia własnych profili

– Różne tryby ANC z możliwością dostosowania poziomu redukcji szumów

– Konfigurację sterowania dotykowego

– Test dopasowania końcówek dousznych

– Funkcję „Znajdź moje słuchawki”

– Aktualizacje oprogramowania OTA

Integracja z systemem Android poprzez Google Fast Pair działa bezproblemowo, znacząco upraszczając proces pierwszego parowania i późniejszego łączenia się z różnymi urządzeniami. Co ważne aplikacja jest dostępna za darmo zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store i komunikuje się z nami w języku polskim. Całość działa sprawnie i pod tym względem nie mam większych zastrzeżeń.

Jakość muzyki

Dźwięk to obszar, w którym OnePlus Buds Pro 3 naprawdę radzą sobie bardzo dobrze. Zastosowanie podwójnych przetworników (11 mm + 6 mm) przekłada się na bardzo dobrą jakość reprodukcji dźwięku. Większy przetwornik odpowiada za niskie i średnie tony, podczas gdy mniejszy skupia się na wysokich częstotliwościach. System redukcji szumów (ANC) działa imponująco, oferując redukcję do 50 dB. ANC radzi sobie dobrze, choć korzystałem z rozwiązań, które lepiej radzą sobie z tłumieniem dźwięku, choć trzeba zaznaczyć, że już pasywnie gumki naprawdę dobrze tłumią dźwięki. Tryb transparentny jest naturalny i nie wprowadza zauważalnych zniekształceń dźwięku otoczenia, co również trzeba zaliczyć na plus.

Łączność

OnePlus Buds Pro 3 wykorzystują najnowszy standard Bluetooth 5.4, co przekłada się na stabilne połączenie. Zasięg do 10 metrów jest standardowy dla tej klasy urządzeń, ale jakość połączenia pozostaje stabilna nawet przy przeszkodach między słuchawkami a źródłem dźwięku. Pod tym względem nie mam uwag.

Podsumowanie

Słuchawki wyróżniają się na tle konkurencji kilkoma kluczowymi aspektami. OnePlus Buds Pro 3 to przede wszystkim wysoka jakość dźwięku, zaawansowane funkcje i ciekawy design. Mimo że cena może wydawać się wysoka, stosunek możliwości do ceny wypada korzystnie na tle konkurencji w tym segmencie. Słuchawki szczególnie polecane są osobom korzystającym z ekosystemu OnePlus, choć dzięki uniwersalnej aplikacji HeyMelody, sprawdzą się również z innymi urządzeniami z systemem Android czy iOS.