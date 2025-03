Roborock Flexi Pro: test odkurzacza pionowego

Sprzątanie domu stało się nie tylko koniecznością, ale również okazją do korzystania z nowoczesnych technologii, które upraszczają codzienne obowiązki. Roborock Flexi Pro to jeden z tych produktów, który stawia sobie za cel uczynienie tej czynności szybkim, efektywnym i wygodnym doświadczeniem. Jak poradził sobie w praktyce? Przyjrzę się bliżej jego funkcjonalnościom i sprawdzę, czy spełnia on wysokie oczekiwania współczesnych użytkowników.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudło tak jak przystało na urządzenie całkiem sporych gabarytów jest również odpowiedniej wielkości. Jednak prócz samego urządzenia, stacji dokującej, filtra, wałka, szczotki do czyszczenia odkurzacza oraz zestawu papierologii, nie mamy nic więcej. Otrzymujemy tylko podstawowe wyposażenie bez zapasowych elementów, również nie ma dodatkowego płynu do mycia, a konkurencyjne rozwiązania są wyposażone w znacznie bogatszy zestaw akcesoriów i dodatków.

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz, a Roborock Flexi Pro nie zawodzi pod tym względem. Po wyjęciu z opakowania od razu widać, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki. Solidne wykonanie, dobrze spasowane poszczególne elementy oraz elegancki design sprawiają, że odkurzacz ten nie tylko wygląda estetycznie, ale również jest konstrukcją solidną. Trzeba również pamiętać o jednej sprawie nie jest to konstrukcja bardzo mała, sama w sobie waży 5 kg, a gdy dodamy do tego pełny pojemnik na wodę zbliżamy się do 6 kg. Co ważne odkurzacz może zostać złożony niemalże na płasko, co zauważalnie ułatwia codzienne odkurzanie którą można złożyć na płasko. Jednym z unikalnych rozwiązań jest technologia FlatReach, która umożliwia położenie urządzenia niemal płasko na podłodze, co pozwala na dotarcie do miejsc pod meblami. Jest to szczególnie przydatne w domach z dużą ilością niskich szafek czy kanap. Zintegrowane oświetlenie LED na głowicy odkurzacza dodatkowo ułatwia sprzątanie w ciemnych zakamarkach, takich jak przestrzenie pod łóżkiem czy szafą. Oczywiście ogranicza nas wysokość samego jezdnej części i tutaj maksymalnie możemy wjechać pod meble z 15 cm prześwitem. Warto wspomnieć, że dodatkowo odkurzacz ma wspomagane napędem, dzięki czemu mimo większej wagi całej konstrukcji odkurzanie jest naprawdę łatwe i nie wymaga dużej siły.

Jakość sprzątania

Kluczowym elementem każdego odkurzacza jest jego efektywność w sprzątaniu, a Roborock Flexi Pro nie zawodzi. Urządzenie zostało wyposażone w silnik o prędkości 110 000 obrotów na minutę, który generuje moc ssania na poziomie 17 000 Pa. Taka moc sprawia, że odkurzacz radzi sobie zarówno z drobnymi zanieczyszczeniami, jak i większymi odpadkami. Roborock zastosował kilka technologii do swojego najnowszego odkurzacza i wśród najciekawszych „ficzerów” znajdziemy między innymi

One-Stroke Wet & Dry Cleaning

Jednym z najbardziej wyróżniających się rozwiązań jest technologia One-Stroke Wet & Dry Cleaning. Dzięki niej użytkownik może jednocześnie odkurzać i myć podłogi. To funkcja szczególnie przydatna w domach, gdzie na podłogach często pojawiają się różnego rodzaju plamy czy rozlane płyny. W praktyce system ten działa sprawnie – wałek czyszczący skutecznie usuwa zarówno suche zabrudzenia, jak i mokre plamy, co eliminuje konieczność używania dodatkowych urządzeń. Choć dla tych, którzy chcieliby odkurzyć dywan przy pomocą Roborocka Flexi Pro muszę rozczarować, bo w wypadku nie odkurzymy niczego na sucho, więc jeśli macie w domu dywany czy wykładziny nie możecie ich odkurzać na sucho.

DirTect Smart Sensor

Roborock Flexi Pro został wyposażony w technologię DirTect® Smart Sensor, która automatycznie dostosowuje moc ssania do rodzaju powierzchni oraz poziomu zabrudzeń. W testach funkcja ta rzeczywiście działa – odkurzacz rozpoznawał zmianę podłoża niemal natychmiast, co znacząco podnosi efektywność sprzątania. Warto również zaznaczyć, że odkurzacz również sam czyści i suszy wałek i resztę elementu z brudów.

Na pewno rozwiązaniem, który się mocno przydaje w tego typu urządzeniach to samooczyszczenie. Tutaj Roborock stanął na wysokości zadania oferując mycie ciepłą wodą o temp. 60 stopni i dodatkowo ciepłym powietrzem o temp. 55 stopni Celsjusza. Cały proces trwa około 30 minut i faktycznie daję radę, podczas testów miałem okazję testować odkurzacz w naprawdę trudnych warunkach. W moim przypadku kuchnia i jadalnia była miejscem rozszerzania diety kilkumiesięcznego dziecka, więc kawałki jedzenia, papki etc. Bardzo szybko znajdowały się na podłodze i to w całkiem sporych ilościach, a Roborock Flexi Pro radził sobie z tym zabrudzeniami bez najmniejszego problemu. Włączając automatyczne czyszczenie po każdym użyciu tak właściwie nie musiałem w żaden sposób czyścić wałka, demontować go czy suszyć, pod tym względem całość sprawdza się świetnie. Jednak największy problem stanowi czyszczenie pojemnika na brudną wodę, gdzie opłukanie go nie wystarczy. Stałe cząstki brudu mocno zapychają i ciężko całość dobrze doczyścić. Mamy co prawda szczotkę, ale mimo wszystko nie jest to najprostszy sposób. Może za jakiś czas producenci bardziej będą rozbudowywać stacje dokujące coś na wzór odkurzaczy automatycznych, bo przy sprzątaniu całego mieszkania tak właściwie trzeba uzupełnić wodę, wyczyścić drugi pojemnik i zajmuję to chwilę.

Bateria

Roborock Flexi Pro został wyposażony w baterię litowo-jonową, która zapewnia do 60 minut pracy na jednym ładowaniu w standardowym trybie sprzątania. Taki wynik jest w pełni wystarczający do posprzątania średniej wielkości mieszkania lub kilku pomieszczeń w domu jednorodzinnym. W trybach zwiększonej mocy, takich jak maksymalne, czas pracy skraca się do około 20-25 minut, co nadal jest zadowalającym wynikiem w porównaniu z konkurencją.

Ładowanie odkurzacza odbywa się poprzez dołączoną stację dokującą i trwa około 4 godzin, co jest standardowym czasem dla urządzeń tej klasy. Warto również zwrócić uwagę na obecność wskaźnika poziomu naładowania baterii zarówno na samym urządzeniu, jak i w aplikacji mobilnej. Dzięki temu użytkownik zawsze wie, ile energii zostało do dyspozycji, co pomaga w lepszym planowaniu sprzątania.

Oprogramowanie

Nowoczesne urządzenia muszą być nie tylko wydajne, ale także łatwe w obsłudze. Roborock Flexi Pro korzysta z dedykowanej aplikacji mobilnej, która dostępna jest na urządzenia z systemami iOS i Android. Opcji związanych z samą aplikacją jest mniej niż w przypadku chociażby robotów automatycznych, ale mimo wszystko znajdziemy w nim kilka rozwiązań, które się przydadzą w codziennym korzystaniu z odkurzacza

Aplikacja pozwala użytkownikowi:

– kontrolować tryby pracy odkurzacza,

– monitorować poziom naładowania baterii,

– modyfikować intensywność czyszczenia odkurzacza

– śledzić statystyki sprzątania.

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu nawet osoby mniej zaawansowane technologicznie bez trudu odnajdą potrzebne funkcje. Dodatkowo aplikacja informuje o konieczności konserwacji urządzenia, na przykład czyszczenia filtrów czy wymiany wałka. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala utrzymać odkurzacz w idealnym stanie przez długi czas. To jest też jeden z wyróżników, który odróżnia ten model od podstawowego oznaczonego jako Lite.

Podsumowanie

Roborock Flexi Pro to dobry wybór dla osób, które oczekują od odkurzacza nie tylko skuteczności, ale także wygody użytkowania. Urządzenie oferuje szereg ciekawych funkcji, takich jak One-Stroke Wet & Dry Cleaning czy DirTect® Smart Sensor, które czynią sprzątanie szybkim i efektywnym. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz przemyślanemu designowi, Flexi Pro sprawdzi się zarówno w małych mieszkaniach, jak i w większych domach. Aplikacja mobilna oraz możliwość sterowania głosowego dodatkowo podnoszą komfort użytkowania.

Mimo drobnych wad, takich jak brak wsparcia dla Apple HomeKit, Roborock Flexi Pro to urządzenie, które zdecydowanie warto rozważyć. Jest to idealny przykład na to, jak technologia może ułatwić codzienne obowiązki, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność i komfort użytkowania. Nie jest to urządzenie dla wszystkich chociażby ze względu na to, że nie włączyć trybu tylko odkurzania, więc osoby mające dużą ilość dywanów, wykładzin nie docenią w pełni możliwości tego urządzenia.