One UI 8.0: Samsung rozpoczyna testy beta Androida 16

Samsung nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o aktualizacje swojego autorskiego interfejsu. Choć One UI 7.0 wciąż nie trafiło na wszystkie kompatybilne urządzenia, firma już rozpoczęła testy nowej wersji – One UI 8.0 opartego na Androidzie 16. Wczesna kompilacja testowa pojawiła się na flagowym smartfonie Galaxy S25 Ultra, co oznacza, że prace nad nowym systemem są już na zaawansowanym etapie.

One UI 8.0 oparte na Androidzie 16 – wewnętrzne testy już trwają

Google zaskoczyło rynek, przyspieszając premierę Androida 16. Dotychczasowe wersje tego systemu operacyjnego debiutowały między sierpniem a październikiem, tymczasem Android 16 ma zadebiutować już w czerwcu 2025 roku. Takie tempo sprawia, że producenci muszą działać szybciej, aby dostosować swoje nakładki do nowego systemu. Samsung rozpoczął już wewnętrzne testy One UI 8.0.

Interesujące jest to, że mimo trwającej dystrybucji One UI 7.0, firma nie czeka na zakończenie tego procesu. Wynika to z faktu, że Samsung dąży do skrócenia czasu potrzebnego na wdrażanie nowych wersji Androida na swoje urządzenia. Wcześniejsze uruchomienie testów oznacza, że użytkownicy flagowych smartfonów mogą otrzymać One UI 8.0 szybciej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich wersji.

Czy Android 16 trafi na smartfony Samsunga szybciej niż poprzednie wersje?

Testy wewnętrzne to pierwszy krok na drodze do publicznej wersji beta. Samsung zazwyczaj wprowadza testy beta na wybranych rynkach, a następnie sukcesywnie rozszerza dostępność na kolejne regiony. Możliwe, że pierwsze oficjalne testy dla użytkowników ruszą w połowie roku, po oficjalnej premierze Androida 16.

Naturalnie, pierwszeństwo w aktualizacji będą miały flagowe modele, takie jak:

Samsung Galaxy S25 Ultra (już objęty testami),

(już objęty testami), Galaxy S25 i S25+ ,

, Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6.

Dzięki wcześniejszej premierze Androida 16, istnieje realna szansa, że nawet smartfony ze średniej półki, jak seria Galaxy A, otrzymają aktualizację jeszcze w 2025 roku. Dotychczasowe harmonogramy aktualizacji Samsunga sugerowały, że średniaki muszą czekać nawet do następnego roku na najnowszy Android, jednak wcześniejsze rozpoczęcie testów może skrócić ten czas.

Oficjalna zapowiedź One UI 8.0 – kiedy się jej spodziewać?

Obecnie Samsung nie komentuje jeszcze prac nad One UI 8.0. Najprawdopodobniej firma skupi się na zakończeniu dystrybucji One UI 7.0, zanim oficjalnie zapowie kolejną wersję. Możemy jednak spodziewać się pierwszych zapowiedzi pod koniec 2025 roku.

Dla użytkowników Samsung Galaxy to dobra wiadomość – firma coraz szybciej adaptuje nowe wersje Androida, a jej flagowe smartfony mogą liczyć na wsparcie nawet przez cztery kolejne aktualizacje systemu. Jeśli tempo testów się utrzyma, One UI 8.0 może zadebiutować na pierwszych urządzeniach jeszcze przed końcem 2025 roku.

Źródło: gizchina.com