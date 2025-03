Startują wiosenne Logi WORK DAYS – promocje na akcesoria do pracy!

Wiosna to doskonały czas na zmiany – również w przestrzeni pracy. Logitech rozpoczyna akcję Logi WORK DAYS, w ramach której od 10 do 21 marca 2025 roku użytkownicy będą mogli skorzystać z atrakcyjnych promocji na popularne urządzenia peryferyjne. To idealna okazja, aby zadbać o ergonomię, styl i funkcjonalność swojego stanowiska pracy.

Szeroki wybór produktów dopasowanych do potrzeb użytkowników

W ramach Logi WORK DAYS dostępna będzie bogata oferta sprzętu, który może znacząco wpłynąć na komfort i efektywność pracy. Osoby ceniące nowoczesny design mogą sięgnąć po zestaw klawiatury i myszy POP Icon Combo, który wniesie do biurka kolor i energię. Dla miłośników elegancji idealnym wyborem będzie zestaw Signature Slim MK950, zapewniający wygodę i styl w jednym.

Dla użytkowników stawiających na ergonomię Logitech przygotował klawiaturę Wave Keys z miękką podpórką na nadgarstki oraz pionową mysz Lift, które pomagają zmniejszyć napięcie dłoni i nadgarstków. To rozwiązania stworzone z myślą o zdrowiu i komforcie nawet podczas długich godzin pracy.

Idealne rozwiązania dla mobilnych profesjonalistów

Logi WORK DAYS to także oferta skierowana do osób pracujących w podróży lub w trybie hybrydowym. Klawiatura Keys-To-Go 2 oraz etui Combo Touch dla iPada to doskonałe rozwiązania dla tych, którzy cenią sobie mobilność i wygodę. Dzięki nim praca zdalna staje się jeszcze bardziej komfortowa, niezależnie od miejsca.

Z kolei dla osób uczestniczących w licznych wideokonferencjach Logitech przygotował kamerę Brio 300. Oferuje ona rozdzielczość Full HD 1080p oraz mikrofon z redukcją szumów, co zapewnia profesjonalny wygląd i wyraźny dźwięk podczas każdego spotkania online.

Gdzie skorzystać z promocji?

Pełna oferta Logi WORK DAYS będzie dostępna w wybranych sklepach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, RTV EURO AGD oraz x-kom. To doskonała okazja, aby odświeżyć swoje miejsce pracy i wejść w nowy sezon z energią oraz nowoczesnymi rozwiązaniami Logitech!

Źródło: informacja prasowa