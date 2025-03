Redmagic Cyberpods TWS – test słuchawek gamingowych TWS

Słuchawki gamingowe to segment rynku, który stale zyskuje na popularności, a producenci prześcigają się w dostarczaniu urządzeń spełniających potrzeby graczy. Nubia Redmagic, znana głównie z wydajnych smartfonów gamingowych, postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o bezprzewodowe słuchawki gamingowe Redmagic Cyberpods TWS. Ich zadaniem jest zapewnienie doskonałego dźwięku, niskiego opóźnienia i niezawodności podczas intensywnych sesji gamingowych, a także wygody w codziennym użytkowaniu. Czy rzeczywiście spełniają te wymagania? Przekonacie się czytając pełną recenzję słuchawek. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Opakowanie Redmagic Cyberpods TWS przyciąga wzrok nowoczesnym designem i wyraźnym oznaczeniem, że mamy do czynienia z produktem dedykowanym graczom. Wewnątrz znajdziemy komplet akcesoriów:

Etui ładujące – estetyczne i funkcjonalne, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego.

– estetyczne i funkcjonalne, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego. Słuchawki – ergonomicznie zaprojektowane, pasujące zarówno do uszu mniejszych, jak i większych.

– ergonomicznie zaprojektowane, pasujące zarówno do uszu mniejszych, jak i większych. Krótki kabel USB-C – umożliwia ładowanie urządzenia.

– umożliwia ładowanie urządzenia. Zapasowe silikonowe nakładki – trzy rozmiary (S, M, L) pozwalają dopasować słuchawki do indywidualnych potrzeb.

Oczywiście nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. Specyfikacja techniczna przedstawia się następująco. Bluetooth 5.0 zapewnia stabilną komunikację, a 8-milimetrowe przetworniki odpowiadają za dynamiczny dźwięk. Pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz, co oznacza, że słuchawki te radzą sobie zarówno z niskimi, jak i wysokimi tonami. Warto również wspomnieć o niskiej wadze – zaledwie 58 g. Jeśli chodzi z kolei o baterię mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 500 mAh w etui oraz 60 mAh w słuchawkach, co w praktyce powinno się przekładać na 16 godzin słuchania muzyki.

Jakość wykonania oraz design

Design Redmagic Cyberpods TWS to ukłon w stronę graczy. Czarne, matowe wykończenie w połączeniu z podświetleniem LED nadaje słuchawkom futurystyczny wygląd. Podświetlenie jest intensywne, ale nie przeszkadza podczas użytkowania, a jego gamingowy charakter przypadnie do gustu szczególnie fanom elektroniki o agresywnym wyglądzie. Etui ładujące, mimo swojego kompaktowego rozmiaru, sprawia solidne wrażenie. Zawias działa płynnie, a magnesy skutecznie przytrzymują słuchawki w środku, zapobiegając ich wypadaniu. Słuchawki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest przyjemne w dotyku i odporne na zarysowania.

Ergonomia to kolejny aspekt, który warto pochwalić. Słuchawki dobrze leżą w uszach i nie powodują dyskomfortu nawet podczas wielogodzinnych sesji. Dzięki wymiennym nakładkom łatwo dopasować je do własnych potrzeb, co zwiększa wygodę noszenia i poprawia izolację dźwiękową. Od razu wspomnę, że ich konstrukcja oparta jest na dokanałowym działaniu i dosyć mocno wypełniają kanał słuchowy, więc trzeba się przyzwyczaić do takiego rozwiązania.

Bateria

Etui ładujące posiada baterię o pojemności 500 mAh, a każda słuchawka jest wyposażona w akumulator 60 mAh. Redmagic Cyberpods TWS oferują czas pracy na jednym ładowaniu wynoszący około 4 godzin, co w połączeniu z etui ładującym daje łącznie do 16 godzin użytkowania. Te wartości są deklarowane przez producenta i już na starcie wyglądają dosyć przeciętnie, tym bardziej, że konkurencja coraz częściej oferuje 30 godzinne działanie przy użyciu etui. W praktyce taki zestaw daje możliwość działania około 13 godzin zakładając etui, a same słuchawki jednorazowo działają około 3 godzin. Wynik przeciętny, tym bardziej, że nie mamy tutaj dodatkowo ANC czy innych bajerów, które mogą być mocno zasobożerne. Choć czas ładowania słuchawek również nie jest krótki, 4 godziny to bardzo długo i tutaj przydałoby się zaimplementować rozwiązanie, które zauważalnie przyśpieszy ten proces. Bateria w przypadku tych słuchawek to jeden z najsłabszych ogniw tych słuchawek.

Jakość muzyki

Pod względem jakości dźwięku Redmagic Cyberpods TWS sprawdzają się dobrze, choć z pewnymi ograniczeniami. Przetworniki 8 mm zapewniają dynamiczne brzmienie z wyraźnie podkreślonymi basami. Jest to szczególnie korzystne w grach, gdzie eksplozje i efekty specjalne brzmią zauważalnie lepiej. W muzyce sytuacja wygląda nieco inaczej. Bas bywa momentami zbyt dominujący, co prowadzi do pewnych strat w wyższych tonach. Miłośnicy muzyki klasycznej czy jazzu mogą odczuwać niedosyt szczegółowości i czystości dźwięku. Nie mamy tutaj zaimplementowanej technologii ANC czy innej pokrewnej, więc dźwięki otoczenia są tłumione tylko pasywnie i w mieście nie jest to wystarczające, chcąc słuchawek używać w domu przed komputerem takie rozwiązanie będzie wystarczające.

Oprogramowanie

Jednym z zauważalnych braków jest brak dedykowanej aplikacji, która pozwalałaby na personalizację dźwięku czy sterowanie podświetleniem LED. W efekcie użytkownicy muszą polegać na domyślnych ustawieniach. Nie oznacza to jednak, że słuchawki są trudne w obsłudze. Intuicyjne dotykowe sterowanie pozwala łatwo zarządzać odtwarzaniem, odbierać połączenia. Niemniej jednak bardziej zaawansowani użytkownicy mogą czuć niedosyt z powodu braku możliwości dostosowania dźwięku do własnych preferencji.

Łączność

Dzięki Bluetooth 5.0 Redmagic Cyberpods TWS oferują stabilne połączenie z urządzeniami na odległość do 10 metrów. Parowanie słuchawek z telefonem czy komputerem przebiega błyskawicznie i bezproblemowo. Tryb gamingowy to jedna z największych zalet tego modelu. Minimalne opóźnienie dźwięku sprawia, że Cyberpods idealnie nadają się do gier mobilnych i komputerowych. Różnica w responsywności jest wyraźnie zauważalna, szczególnie w grach, gdzie precyzyjne odgłosy kroków czy strzałów mogą decydować o zwycięstwie.

Brak wsparcia dla zaawansowanych kodeków, takich jak aptX czy LDAC, może jednak rozczarować bardziej wymagających użytkowników.

Podsumowanie

Redmagic Cyberpods TWS to produkt stworzony z myślą o graczach, co wyraźnie widać w ich designie, funkcjach i specyfikacji. Oferują solidną jakość wykonania, wygodę użytkowania oraz funkcje dedykowane graczom, takie jak tryb o niskim opóźnieniu.

Choć brakuje im kilku zaawansowanych funkcji, takich jak aplikacja do personalizacji czy wsparcie dla kodeków audio wyższej jakości, w swojej kategorii cenowej wypadają bardzo dobrze. To idealny wybór dla osób szukających lekkich, wygodnych słuchawek do gier mobilnych, które sprawdzą się również w codziennym użytkowaniu.

Zalety:

Gamingowy design z podświetleniem LED.

Niskie opóźnienie dźwięku w trybie gamingowym.

Wygodna konstrukcja i dobre dopasowanie.

Wady:

Brak aplikacji do personalizacji.

Zbyt dominujący bas w muzyce.

Brak wsparcia dla zaawansowanych kodeków.

Jeśli szukasz solidnych, dobrze wyglądających słuchawek do gier za rozsądną cenę, Redmagic Cyberpods TWS są zdecydowanie godne uwagi.