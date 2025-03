Samsung Galaxy S25 Edge: Przecieki dotyczące grubości, wagi, ceny, ekranu i ramek

Samsung przygotowuje się do oficjalnej premiery Galaxy S25 Edge, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Po wstępnej zapowiedzi w styczniu, do sieci trafiło więcej informacji na temat tego urządzenia. Nowy model wzbudza zainteresowanie przede wszystkim swoją smukłą konstrukcją oraz rozmiarem ekranu.

Ekran i rozmiar ramek

Według najnowszych przecieków, ekran Galaxy S25 Edge ma mieć dokładnie 6,65 cala przekątnej. To oznacza, że jego rozmiar jest bardzo zbliżony do tego, co oferuje Galaxy S25+. Jednak kluczową różnicą są znacznie cieńsze ramki. W rzeczywistości, według dostępnych renderów, krawędzie wyświetlacza w S25 Edge mają być tak cienkie, jak w wersji Ultra. To oznacza jeszcze lepsze wykorzystanie frontu urządzenia, co może spodobać się fanom nowoczesnych, niemal bezramkowych ekranów.

Grubość i waga

Kolejną istotną cechą Galaxy S25 Edge jest jego wyjątkowa smukłość. Smartfon ma mieć zaledwie 5,84 mm grubości, co czyni go jednym z najcieńszych modeli na rynku. Dzięki temu urządzenie zyskuje elegancki wygląd i lekkość – jego waga wynosi zaledwie 162 gramy. Dla porównania, Galaxy S25+ jest nieco grubszy i cięższy, co czyni Edge atrakcyjną opcją dla osób poszukujących bardziej kompaktowego smartfona.

Cena i kompromisy

Cena Galaxy S25 Edge ma być bardzo zbliżona do Galaxy S25+, co oznacza, że użytkownicy otrzymają podobny rozmiar ekranu, ale w znacznie cieńszej i lżejszej obudowie. Jednak taka konstrukcja ma swoje konsekwencje – Samsung musiał zrezygnować z większej baterii oraz jednego z aparatów fotograficznych. Oznacza to, że użytkownicy mogą spodziewać się krótszego czasu pracy na jednym ładowaniu w porównaniu do S25+.

Podzespoły i wydajność

Mimo cieńszej obudowy, Galaxy S25 Edge ma oferować tę samą wydajność, co Galaxy S25+. Urządzenie ma być wyposażone w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite, który zapewni topową wydajność zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas wymagających gier czy aplikacji. To oznacza, że wybór między S25 Edge a S25+ sprowadza się głównie do preferencji dotyczących designu i kompromisów związanych z baterią i aparatem.

Czy warto czekać na Galaxy S25 Edge?

Nowy model Samsunga zapowiada się na ciekawą propozycję dla osób, które cenią sobie smukłość i lekkość smartfona. Dzięki cienkim ramkom i eleganckiemu designowi może przyciągnąć użytkowników poszukujących nowoczesnego, stylowego urządzenia. Jednak decyzja o zakupie będzie zależeć od priorytetów – jeśli dłuższa żywotność baterii i lepszy aparat są kluczowe, to S25+ może być lepszym wyborem.

Oficjalna premiera Galaxy S25 Edge odbędzie się już w przyszłym miesiącu, więc wkrótce poznamy więcej szczegółów na temat tego smartfona. Czy nowa, smukła konstrukcja Samsunga przypadnie do gustu użytkownikom? Czas pokaże.

