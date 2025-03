Nubia Redmagic 9S Pro – gaming w najlepszym wydaniu

Nubia Redmagic 9S Pro to odświeżony model z rodziny gamingowych smartfonów, który próbuje zdefiniować na nowo standardy mobilnego gamingu. Wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, baterię 6500 mAh oraz system chłodzenia wydaje się być naprawdę bardzo mocną propozycją dla fanów gamingu. W świecie, gdzie granice między konsolami przenośnymi, a smartfonami coraz bardziej się zacierają, urządzenia takie jak Redmagic 9S Pro zyskują na znaczeniu. Czy jednak sprawdzi się również w codziennym użytkowaniu? Czy może być uniwersalnym towarzyszem, czy jest to sprzęt wyłącznie dla zapalonych graczy? Na te i inne pytania odpowiem w poniższej recenzji. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Chiński producent już na samym początku mocno zaskakuje. Opakowanie w którym schowany jest smartfon od Nubii jest duże, dodatkowo całe srebrne z niewielkimi przetłoczeniami nazwy modelu. Jednak jak zwykle to co najważniejsze znajdziemy w środku. Nubia nie szczędzi dodatków w zestawie sprzedażowym, co jest miłym zaskoczeniem w czasach, gdy wielu producentów ogranicza zawartość pudełek do minimum. W opakowaniu znajdziemy oczywiście sam smartfon Nubia Redmagic 9S Pro w białej wersji kolorystycznej, ładowarkę o mocy 80W, kabel USB Typu-C, przezroczyste etui ochronne z wzmocnionymi rogami oraz standardowo zestaw papierologii. Na tle konkurencyjnych flagowych modeli wyróżniają się dwa elementy – ładowarka oraz etui, które aktualnie coraz rzadziej są implementowane do podstawowych zestawów ze smartfonem.

Specyfikacja techniczna robi wrażenie i plasuje urządzenie w ścisłej czołówce obecnie dostępnych smartfonów. Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez 12 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5X i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 4.0. Ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala oferuje rozdzielczość 2480 x 1116 pikseli i odświeżanie 120 Hz, z możliwością dynamicznego dostosowania częstotliwości w zakresie od 1 do 120 Hz. Zestaw aparatów składa się z dwóch „oczek” 50 Mpx z tyłu (główny z OIS i szerokokątny), dodatkowego sensora 2 Mpx do zdjęć makro oraz przedniego aparatu 16 Mpx do selfie. Dodatkowo specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 6500 mAh i możliwością ładowania do 80 W. Całość działa pod kontrolą Androida 14.

Jakość wykonania oraz design

Nubia Redmagic 9S Pro prezentuje się niezwykle solidnie, a jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Metalowa ramka wykonana ze stopu aluminium nadaje konstrukcji sztywność, a całość waży 229 gramów, co jest typowe dla smartfona gamingowego. Wymiary 164 x 76 x 9 mm czynią go dość pokaźnym urządzeniem, ale ergonomia nie ucierpiała znacząco dzięki przemyślanemu rozłożeniu masy i odpowiedniemu wyprofilowaniu krawędzi.

Design jednoznacznie wskazuje na gamingowy charakter urządzenia, jednak nie jest przesadzony czy kiczowaty, jak to czasem bywa w tej kategorii produktów. Białe wykończenie prezentuje się elegancko i nowocześnie, a charakterystyczne akcenty świetlne RGB i agresywne linie nadają mu unikalnego charakteru. Szczególną uwagę zwraca system chłodzenia z widocznymi elementami konstrukcyjnymi, który nie tylko spełnia funkcję praktyczną, ale również stanowi przemyślany element wzorniczy. Warto zaznaczyć, że konstrukcja jest mocno kanciasta. Co może się podobać lub nie. Telefon nie należy do najmniejszych i trzeba się do niego przyzwyczaić, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko Nubia Redmagic 9S Pro jest smartfonem do zadań specjalnych.

Szkło ochronne Gorilla Glass chroni zarówno przód, jak i tył urządzenia, co przekłada się na wysoką odporność na zarysowania i upadki. Spasowanie elementów stoi na najwyższym poziomie – nie słychać żadnych trzasków czy skrzypień podczas użytkowania.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory ekran, który ma wąskie ramki. W przeciwieństwie do większości konkurencji w przypadku tego smartfona nie mamy notcha, bo przedni obiektyw aparatu jest schowany pod wyświetlaczem. Dla graczy jest to świetna informacja, bo ekran w żaden sposób nie jest podzielony i nic nas nie rozprasza podczas rozgrywki. Jednak standardowo najwięcej dzieje się w przypadku krawędzi. Tutaj Nubia zaimplementowała całkiem sporo nowych rozwiązań. Na dolnej krawędzi znajdziemy tackę na kartę SIM, a także mikrofon, wyjście USB typu C, a także jeden z głośników multimedialnych. Vis a vis zestaw podobny, bowiem mamy kolejny mikrofon oraz głośnik, ale również port podczerwieni, a także wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Na prawej krawędzi w skrajnych punktach znajdziemy dwa triggery, a pomiędzy nimi umiejscowiono wylot ciepłego powietrza, fizyczny klawisz służący regulacji głośności przycisk power, a także czerwony przełącznik, który włącza hub związany z grami. Naprzeciwko znajduje się drugi z wylotów ciepłego powietrza. Plecki telefonu to przede wszystkim trzy obiektywy aparatów oraz dioda doświetlające LED. Co ciekawe aparaty nie wystają poza bryłę urządzenia, więc telefon może bez przeszkód leżeć na biurku.

Ekran

6,8-calowy wyświetlacz AMOLED to wysoka półka. 2480 x 1116 pikseli zapewnia świetną ostrość obrazu – gęstość pikseli na poziomie 400 ppi sprawia, że pojedyncze punkty są niewidoczne gołym okiem. Odświeżanie 120 Hz w połączeniu z wysoką częstotliwością próbkowania dotyku na poziomie 960 Hz przekłada się na bardzo dobrą płynność animacji i błyskawiczną responsywność interfejsu.

Jakość wyświetlanego obrazu stoi na najwyższym poziomie – kolory są żywe i nasycone, z możliwością dostosowania ich do własnych preferencji poprzez rozbudowane opcje personalizacji. Czerń jest głęboka, jak przystało na matrycę AMOLED, a kąty widzenia pozostają bardzo dobre nawet przy tych skrajnych punktach patrzenia. Jasność maksymalna na poziomie 1600 nitów pozwala na komfortowe korzystanie nawet w pełnym słońcu, a tryb automatyczny działa precyzyjnie i płynnie dostosowuje poziom podświetlenia do warunków zewnętrznych. Ekran obsługuje HDR10+ i oferuje szereg opcji personalizacji, w tym różne profile kolorów (żywy, naturalny, profesjonalny), tryby ochrony wzroku i możliwość dostosowania temperatury barwowej.

To co również wyróżnia ten model to brak typowego notcha, a przy tym producent nie zrezygnował z przedniego aparatu. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z przednim aparatem pod ekranem, dzięki cały wyświetlacz jest do naszej dyspozycji i nic nas dodatkowo nie rozprasza np. podczas gry.

Bateria

Akumulator o pojemności 6500 mAh to jeden z największych atutów tego smartfona i absolutna czołówka wśród flagowych urządzeń. W standardowym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie social mediów, YouTube, sprawdzanie poczty i okazjonalne wykonywanie zdjęć, bez problemu wystarcza na dwa pełne dni pracy. Przy bardziej intensywnym wykorzystaniu, wliczając w to kilka godzin grania dziennie, wciąż możemy liczyć na pełen dzień działania bez konieczności doładowywania.

W testach ciągłego grania przy maksymalnych ustawieniach graficznych bateria pozwalała na 6-8 godzin rozgrywki, w zależności od tytułu i intensywności wykorzystania systemu chłodzenia. To świetny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę wydajność urządzenia i jasny wyświetlacz AMOLED. Ładowanie z mocą 80W poprzez dołączoną ładowarkę pozwala uzupełnić ogniwo od 0 do 100% w około 40 minut, co jest dobrym wynikiem. Co więcej, zastosowana technologia ładowania dba o zdrowie baterii – producent deklaruje, że po 800 cyklach ładowania akumulator zachowa co najmniej 80% swojej początkowej pojemności. Brak ładowania bezprzewodowego może rozczarować niektórych użytkowników, ale w smartfonie gamingowym można się tym elementem obejść.

Aparat

Zestaw aparatów, choć nie jest gwoździem programu tego urządzenia, radzi sobie całkiem nieźle i oferuje wszechstronne możliwości fotograficzne. Główny sensor 50 Mpx (Sony IMX890) z optyczną stabilizacją obrazu zapewnia bardzo dobrą jakość zdjęć w dziennym świetle. Fotografie charakteryzują się dobrym poziomem szczegółowości, szeroką dynamiką i naturalnymi kolorami. Algorytmy przetwarzania obrazu działają subtelnie, nie przesadzając z wyostrzaniem czy nasyceniem barw.

Drugi aparat 50 Mpx z obiektywem szerokokątnym (kąt widzenia 120 stopni) również nie zawodzi, choć widać pewną różnicę w jakości względem głównego sensora. Zdjęcia są nieco mniej szczegółowe na krawędziach kadru, ale wciąż w pełni użyteczne. Dodatkowy sensor 2 Mpx do zdjęć makro wydaje się być bardziej dodatkiem marketingowym niż realnie przydatnym elementem – jakość zdjęć z bardzo bliskiej odległości pozostawia wiele do życzenia.

Zdjęcia nocne są przyzwoite, choć nie dorównują flagowym konstrukcjom konkurencji. Tryb nocny działa skutecznie, redukując szumy i wydobywając szczegóły z cieni, ale czasem rezultaty mogą wyglądać nieco sztucznie. Przedni aparat 16 Mpx sprawdza się dobrze w selfie i rozmowach wideo, oferując niezłą jakość przy dobrym oświetleniu.

Warto pochwalić aplikację aparatu, która jest przejrzysta i oferuje szereg przydatnych funkcji, w tym tryb profesjonalny z pełną kontrolą parametrów ekspozycji, tryb portretowy z całkiem dobrym odwzorowaniem głębi i możliwością regulacji efektu rozmycia tła, oraz tryb wideo z nagrywaniem w 4K przy 60 kl./s. Na minus trzeba z kolei zaliczyć tłumaczenie co niektórych elementów interfejsu, wymaga to po prostu poprawy.

Oprogramowanie

Redmagic 9S Pro działa na Androidzie 14 z autorską nakładką producenta, która została zaprojektowana z myślą o graczach, ale nie zapomina o standardowych użytkownikach. Pakiet bezpieczeństwa datowany jest na początek listopada. Interfejs jest przejrzysty i zawiera szereg funkcji dedykowanych graczom, jednocześnie zachowując intuicyjność obsługi dla osób, które nie są zainteresowane gamingowym aspektem urządzenia. Choć już na wstępie zaznaczę, że do designu oprogramowania/nakładki trzeba się przyzwyczaić, bo jest po prostu specyficzne i nie każdemu będzie odpowiadało.

Game Space – specjalne środowisko do gier – to prawdziwe centrum dowodzenia dla mobilnego gracza. Oferuje rozbudowane opcje optymalizacji wydajności, monitorowania parametrów systemu (temperatura, FPS, wykorzystanie CPU/GPU) i personalizacji ustawień dla poszczególnych tytułów. Możemy między innymi:

– Monitorować częstotliwość taktowania procesora i GPU

– Kontrolować system chłodzenia

– Konfigurować triggery i mapować przyciski

– Blokować powiadomienia podczas gry

– Nagrywać rozgrywkę i robić zrzuty ekranu

– Monitorować parametry sieci i optymalizować połączenie

Nakładka producenta działa sprawnie i płynnie, choć czasami można zauważyć drobne niedociągnięcia w tłumaczeniach interfejsu na język polski. Cieszy obecność minimalnej ilości preinstalowanych aplikacji (bloatware) i możliwość dostosowania większości elementów interfejsu do własnych preferencji.

Czytniki biometryczne

Czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem wykorzystuje technologię optyczną i działa szybko i precyzyjnie. Obszar rozpoznawania jest odpowiednio duży, co ułatwia celowanie palcem, a sama identyfikacja zajmuje ułamek sekundy. Co ważne, czytnik działa niezawodnie nawet przy lekko wilgotnych palcach. Rozpoznawanie twarzy, choć mniej bezpieczne od czytnika linii papilarnych, stanowi wygodną alternatywę, szczególnie w sytuacjach, gdy mamy zajęte ręce. System wykorzystuje przednią kamerę i działa sprawnie nawet w słabszym świetle, choć w całkowitych ciemnościach może mieć problemy z rozpoznaniem użytkownika.

Oba systemy działają niezawodnie i rzadko zdarzają się błędy w rozpoznawaniu. Choć trzeba pamiętać, że rozpoznawanie twarzy w przypadku bezpieczeństwa jest znacznie niżej notowane niż odcisk palca o czym warto pamiętać.

Multimedia

Stereofoniczne głośniki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w kategorii smartfonów. Dźwięk jest głośny, czysty, z dobrą separacją kanałów i niezłymi basami. Obecność klasycznego złącza słuchawkowego 3,5mm ucieszy audiofilów i graczy ceniących minimalne opóźnienia w transmisji dźwięku. Jakość multimediów stoi na wysokim poziomie również za sprawą świetnego ekranu AMOLED, który sprawdza się doskonale zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania. Wsparcie dla HDR10+ zapewnia świetne wrażenia podczas oglądania odpowiednio materiałów na platformach streamingowych.

Wibracje haptyczne realizowane przez zaawansowany silnik wibracyjny dodają immersji podczas rozgrywki i sprawiają, że pisanie na klawiaturze ekranowej jest bardziej satysfakcjonujące. System pozwala na dostosowanie intensywności wibracji dla różnych scenariuszy.

Wydajność oraz gry

Snapdragon 8 Gen 3 w połączeniu z 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X i szybką pamięcią wewnętrzną UFS 4.0 zapewnia absolutnie topową wydajność. Owszem mamy aktualnie na rynku świeższy układ mobilny, ale mimo wszystko ten procesor to nadal najwyższa półka. W testach smartfon osiąga wyniki na poziomie najlepszych urządzeń dostępnych na rynku, a w niektórych aspektach nawet je przewyższa, głównie dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia. W praktyce przekłada się to na błyskawiczne działanie interfejsu, natychmiastowe uruchamianie aplikacji i płynną pracę nawet przy wielu zadaniach działających w tle. Pamięć RAM o pojemności 12 GB pozwala na swobodne przełączanie się między aplikacjami, a system skutecznie zarządza jej wykorzystaniem.

Jednak prawdziwe możliwości Redmagic 9S Pro ujawniają się podczas grania. Smartfon radzi sobie z najbardziej wymagającymi grami mobilnymi, takimi jak Genshin Impact, PUBG Mobile czy Diablo Immortal, utrzymując stabilny klatkarz nawet przy maksymalnych ustawieniach graficznych. W mniej wymagających tytułach bez problemu osiąga pełne 120 fps, wykorzystując potencjał wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu.

System chłodzenia ICE 12.0 z aktywnym wentylatorem skutecznie odprowadza ciepło, pozwalając na długie sesje bez throttlingu termicznego. Temperatura obudowy nawet podczas intensywnego grania rzadko przekracza 40°C, co jest świetnym wynikiem w tej klasie urządzeń. Wentylator można kontrolować manualnie, wybierając między trybem automatycznym a różnymi poziomami intensywności chłodzenia. Będąc przy wentylatorze warto wspomnieć, że przy tym najintensywniejszym korzystaniu słychać go całkiem wyraźnie, nie jest to może przesadnie irytujące, ale warto odnotować, tym bardziej, że w smartfonach takie chłodzenie jest rzadko spotykane.

Dodatkowym atutem są triggery dotykowe na krawędzi urządzenia, które można mapować do różnych akcji w grach. Działają one z minimalnym opóźnieniem i znacząco poprawiają komfort rozgrywki, szczególnie w grach akcji i strzelankach.

Łączność

Pod względem łączności Redmagic 9S Pro oferuje wszystko, czego można oczekiwać od współczesnego flagowca, a nawet więcej. Modem 5G wspiera wszystkie popularne pasma i oferuje wysokie prędkości transferu danych. Wi-Fi 6E zapewnia stabilne połączenie i minimalne opóźnienia, co jest szczególnie istotne podczas rozgrywki online.

Bluetooth 5.4 gwarantuje stabilną łączność z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym słuchawkami i kontrolerami do gier. Zasięg jest bardzo dobry, a połączenie pozostaje stabilne nawet przez ściany. NFC działa bezbłędnie przy płatnościach zbliżeniowych i parowaniu akcesoriów. Obsługa dual SIM z dwoma aktywnymi kartami 5G to duży plus dla osób korzystających z dwóch numerów. System nawigacji satelitarnej obsługuje GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou, zapewniając szybkie i precyzyjne określanie pozycji.

Port USB-C obsługuje szybki transfer danych. Dodatkowo, złącze słuchawkowe 3,5mm zapewnia wysoką jakość dźwięku dla tradycyjnych słuchawek przewodowych. Szczególną uwagę zwraca jakość modułu Wi-Fi, który został specjalnie zoptymalizowany pod kątem gamingu.

Podsumowanie

Nubia Redmagic 9S Pro to bezkompromisowy smartfon dla graczy, który jednak sprawdzi się również w codziennym użytkowaniu. Jest to urządzenie, które jasno definiuje swoją grupę docelową, ale nie zamyka się na użytkowników szukających po prostu wydajnego smartfona z długim czasem pracy na baterii.

Dla osób szukających smartfona przede wszystkim do gier, Redmagic 9S Pro będzie znakomitym wyborem. Oferuje topową wydajność, świetną kulturę pracy i długi czas pracy na baterii. Gaming mobilny jeszcze nigdy nie był tak komfortowy. Jeśli jednak priorytetem jest fotografia mobilna, kompaktowe wymiary lub najnowsze trendy w designie, warto rozważyć inne opcje dostępne na rynku. Cena może wydawać się wysoka, ale biorąc pod uwagę zastosowane technologie i jakość wykonania, jest uzasadniona. To propozycja dla świadomych użytkowników, którzy wiedzą, czego szukają i są gotowi zapłacić za bezkompromisową wydajność w grach mobilnych.