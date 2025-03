Przeciek ujawnia rewolucyjny redesign aparatów w serii iPhone 17

Fani Apple mogą zacząć ekscytować się nowymi doniesieniami na temat serii iPhone 17. Niedawno wyciekły rendery CAD, które sugerują znaczące zmiany w konstrukcji aparatów. Apple tym razem zdaje się skupiać na udoskonaleniu możliwości wideo, co może oznaczać duży krok naprzód dla mobilnej fotografii i filmowania.

Rewolucyjne zmiany w kamerach

Każdego roku Apple wprowadza nowe funkcje do modeli Pro, koncentrując się przede wszystkim na poprawie jakości aparatów. Rok temu firma zaprezentowała dedykowany przycisk do obsługi kamery oraz nowe funkcje fotograficzne.

Podstawowy model iPhone 17 zachowa pionowy moduł aparatu, podobny do tego, który znajdziemy w poprzedniej generacji. Jednak zupełnie nowy iPhone 17 Slim, który prawdopodobnie zastąpi wersję Plus, będzie wyposażony w podłużny, belkowaty moduł aparatu. Ten model otrzyma 48-megapikselowy główny sensor, który można było znaleźć w podstawowym iPhonie 16.

Modele Pro z nową, odważną konstrukcją

Największe zmiany pojawią się w modelach iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Apple porzuca charakterystyczny kwadratowy moduł aparatu na rzecz szerszego, prostokątnego projektu. Nadal znajdziemy tu potrójny system obiektywów, ale ich rozmieszczenie ulegnie zmianie – będą one ustawione w formacji trójkąta.

Dodatkowo, Apple przesunie diodę LED, mikrofon oraz czujnik na prawą stronę modułu aparatu. Nowy układ przypomina nieco rozwiązania stosowane w najnowszych modelach Google Pixel, co sugeruje zmianę kierunku projektowania iPhone’ów.

iPhone 17 Slim – ultracienka rewolucja

Jednym z najbardziej interesujących modeli w nadchodzącej linii będzie iPhone 17 Slim. Urządzenie ma być wyposażone w ekran o przekątnej 6,6 cala i mieć jedynie 6 mm grubości. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to jeden z najcieńszych smartfonów, jakie Apple kiedykolwiek stworzyło.

Nie tylko tylne aparaty przejdą transformację – Apple planuje również znaczące ulepszenia przednich kamer. Wszystkie modele iPhone 17 otrzymają przedni aparat o rozdzielczości 24 megapikseli, co powinno zapewnić ostrzejsze i bardziej szczegółowe selfie oraz lepszą jakość połączeń wideo.

Co dalej?

Redesign aparatów w serii iPhone 17 może zwiastować jeszcze więcej zmian w designie nowych telefonów. Po kilku latach stagnacji może w końcu będzie się coś pod tym względem więcej działo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że powyższe informacje to tylko plotki i przecieki, do ostatecznej prezentacji będziemy musieli poczekać do jesieni, czyli jeszcze dobre kilka miesięcy. Do tego czasu najpewniej będą pojawiać się kolejne przecieki.

Źródło: gizchina.com