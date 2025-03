Logitech MX Ergo S – recenzja ergonomicznej myszki

W świecie, gdzie ergonomia staje się coraz ważniejszym aspektem naszego życia zawodowego, Logitech ponownie udowadnia, że jego pomysły się nie zestarzały, a po lekkich modyfikacjach są nadal bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Logitech MX Ergo S, najnowszy członek rodziny trackballowych urządzeń szwajcarskiego producenta, to nie tylko następca popularnego modelu MX Ergo, ale przede wszystkim odpowiedź na rosnące wymagania użytkowników poszukujących komfortowych rozwiązań do długotrwałej pracy. W tej recenzji przyjrzymy się dokładnie wszystkim aspektom tego urządzenia.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko w którym jest zapakowany trackball to standard dla tego typu urządzeń. Mamy gruby karton zachowany w ciemnej kolorystyce z grafiką urządzenia. Logitech znany jest z dbałości o detale, co widać już od momentu rozpakowania urządzenia. W eleganckim, minimalistycznym opakowaniu znajdziemy przede wszystkim mysz MX Ergo S, nie mogło zabraknąć, odbiornika USB. Brakuje w zestawie kabla USB służącego do ładowania, ale mamy za to całość zapakowaną w ekologiczne materiały, co można zaliczyć na plus.

Specyfikacja techniczna urządzenia robi pozytywne wrażenie. Sensor optyczny o rozdzielczości 2048 DPI zapewnia precyzyjne śledzenie ruchu, co jest szczególnie istotne w przypadku trackballa. Mamy 9 klawiszy, z czego 6 jest programowalnych. Dają one szerokie możliwości personalizacji, a wbudowany akumulator oferujący do 120 dni pracy na jednym ładowaniu eliminuje konieczność częstego ładowania ogniwa. Wymiary urządzenia (132,5 x 99,8 x 51,4 mm) oraz waga 259 gramów zostały starannie dobrane, aby zapewnić optymalne podparcie dłoni przy zachowaniu stabilności na biurku.

Jakość wykonania oraz design

Logitech MX Ergo S to przykład przemyślanego designu i wysokiej jakości wykonania. Obudowa została wykonana z tworzyw sztucznych, które nie tylko są przyjemne w dotyku, ale również odporne na zużycie i zabrudzenia. Grafitowa kolorystyka jest dosyć uniwersalna, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Spasowanie poszczególnych elementów, również nie stanowi problemu, nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem.

Szczególną uwagę zwraca precyzja wykonania mechanizmu trackballa. Kulka porusza się płynnie i cicho, a jej wymiary zostały dobrane tak, aby zapewnić optymalną kontrolę przy minimalnym wysiłku kciuka. System łożyskowania kulki zasługuje na plus – nawet po długim okresie użytkowania nie zauważymy spadku płynności działania. Sam mechanizm trackballa oczywiście możemy personalizować poprzez wpływ na jego czułość.

Przyciski charakteryzują się wyraźnym, ale nie zbyt głośnym klikiem, co docenią osoby pracujące w otwartych przestrzeniach biurowych. Rolka przewijania wykonana z wysokiej jakości gumy oferuje precyzyjne przewijanie z wyraźnie wyczuwalnymi punktami oporu, można ją również wychylać na boki. Konstrukcja w porównaniu do poprzednika nie uległa większym zmianom. Warto również nadmienić, że urządzenie można dodatkowo przechylić na jedną ze stron za pomocą magnetycznej podkładki, co również jest elementem personalizacji myszki. Zmieniono USB micro na USB typu C, a także wprowadzono kilka pomniejszych zmian. Jednak nie ma sensu zmieniać tego co już po prostu jest bardzo dobre.

Od góry mamy dwa podstawowe klawisze myszki – prawy oraz lewy, między nimi wcześniej wspomniany rolka. Pod nią znajdziemy jeszcze klawisz służący przełączaniu się między różnymi urządzeniami. Po lewej stronie przycisków podstawowych mamy dwa funkcyjne, które bez przeszkód możemy konfigurować. Następnie gwóźdź programu czyli sam trackball, a także przycisk, który umożliwia na szybkie przełączanie się między dwoma różnymi schematami działania (ustawienie czułości możemy konfigurować z poziomu aplikacji). Od przodu myszki znajdziemy z kolei wyjście USB typu C, które służyć nam będzie do ładowania myszki. Od spodu producent umiejscowił przełącznik on/off i magnetyczną podstawkę, której kąt możemy modyfikować.

Ergonomia

W dziedzinie ergonomii MX Ergo S to najwyższa półka. Głównym wyróżnikiem jest regulowany kąt nachylenia w zakresie 0-20 stopni, który pozwala dostosować pozycję myszy do indywidualnych preferencji użytkownika. Powierzchnia myszki jest miła w dotyku, a jej kształt zapewnia naturalne ułożenie nadgarstka. Wszystkie przyciski rozmieszczono tak, aby były łatwo dostępne bez konieczności zmiany pozycji dłoni, co minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Sama kulka trackballa została umieszczona w optymalnej pozycji dla kciuka, co pozwala na precyzyjne sterowanie bez nadmiernego wysiłku. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość dostosowania czułości trackballa za pomocą dedykowanego przycisku, co przydaje się szczególnie przy pracy wymagającej różnej precyzji ruchów. Dla tych, którzy po raz pierwszy korzystają z trackballa trzeba się do takiego rozwiązania przyzwyczaić, pierwsza zasadnicza różnica w porównaniu do innych konstrukcji to, że w tym przypadku myszki nie przesuwamy po blacie biurka, stoi na nim nieruchomo, a ruchy myszki symulujemy przez ruch samej kulki.

Oprogramowanie

Logitech Options+ to centrum dowodzenia funkcjami MX Ergo S. Oprogramowanie ma przejrzysty interfejs i całkiem bogatymi możliwościami personalizacji. Użytkownicy mogą:

– Przypisać różne funkcje do każdego 6 z 9 przycisków

– Tworzyć własne profile dla poszczególnych aplikacji

– Dostosować czułość sensora i prędkość przewijania

– Skonfigurować gesty trackballa

– Monitorować stan baterii

– Aktualizować oprogramowanie układowe

Szczególnie przydatna jest funkcja Flow, pozwalająca na płynne przełączanie się między kilkoma komputerami, wraz z możliwością kopiowania plików między nimi. Program działa stabilnie i nie obciąża znacząco systemu, choć bardziej zaawansowanym użytkownikom może brakować rozbudowanych opcji makr. Aplikację można pobrać za darmo i komunikuje się z nami w języku polskim co również należy zaliczyć na plus.

Łączność

MX Ergo S oferuje dwie metody połączenia bezprzewodowego: przez Bluetooth lub dedykowany odbiornik USB. Przełączanie między nimi jest błyskawiczne, a zasięg do 10 metrów sprawdza się nawet w większych przestrzeniach biurowych. Jakość połączenia stoi na wysokim poziomie – nie zaobserwowano opóźnień ani przerw w transmisji.

Technologia Logi Bolt pozwala na podłączenie kilku kompatybilnych urządzeń Logitech do jednego odbiornika, co pomaga w zachowaniu porządku na biurku i oszczędza porty USB. Implementacja Bluetooth jest również bezproblemowa, mysz szybko paruje się z urządzeniami i stabilnie utrzymuje połączenie.

W praktycznym użytkowaniu MX Ergo S pokazuje swoje największe atuty. Praca z trackballem wymaga pewnego przyzwyczajenia, ale po okresie adaptacji (zazwyczaj około tygodnia) większość użytkowników docenia zalety tego rozwiązania. Szczególnie widoczne jest to przy pracy graficznej wymagającej precyzji, długotrwałym przeglądaniu dokumentów czy pracy na ograniczonej przestrzeni biurka

Akumulator wytrzymuje naprawdę długo, podczas kilkutygodniowych testach urządzenie zużyło około 20% baterii. Warto też wspomnieć o systemie szybkiego ładowania pozwala na uzupełnienie energii na cały dzień pracy w zaledwie kilka minut.

Podsumowanie

Logitech MX Ergo S to przemyślane urządzenie, które z powodzeniem może zastąpić tradycyjną mysz komputerową. MX Ergo S stanowi znakomitą propozycję dla osób poszukujących ergonomicznej alternatywy dla standardowej myszy. Jest to szczególnie trafny wybór dla profesjonalistów spędzających wiele godzin przed komputerem, którym zależy na komforcie pracy i zdrowiu nadgarstka. Choć cena może wydawać się wysoka, jakość wykonania i funkcjonalność w pełni ją uzasadniają, czyniąc z MX Ergo S inwestycję w produktywność i ergonomię pracy na lata.

– Wyjątkowa ergonomia i możliwość dostosowania kąta nachylenia

– Długi czas pracy na baterii z funkcją szybkiego ładowania

– Wszechstronne oprogramowanie z funkcją Flow

– Stabilna łączność bezprzewodowa z możliwością przełączania między urządzeniami

– Precyzyjny trackball z regulacją czułości

Wady:

– Stosunkowo wysoka cena

– Ograniczone możliwości programowania makr

– Okres adaptacji wymagany do efektywnej pracy z trackballem

– Brak wersji dla osób leworęcznych