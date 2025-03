Baseus Bipow 2 10 000 mAh – recenzja powerbanka

Powerbanki stały się nieodzownym elementem codziennego życia, szczególnie dla osób, które intensywnie korzystają z urządzeń mobilnych. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe i inne gadżety wymagają częstego ładowania, a nie zawsze mamy dostęp do gniazdka elektrycznego. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się solidny powerbank. Baseus Bipow 2 o pojemności 10 000 mAh to jedna z propozycji, która obiecuje wysoką jakość, szybkie ładowanie i estetyczny wygląd. Czy spełnia oczekiwania użytkowników? Zapraszam do lektury pełnej recenzji powerbanka.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Baseus Bipow 2 dostarczany jest w schludnym, minimalistycznym opakowaniu. Producent postawił na klasyczne, kompaktowe pudełko, które nie zajmuje dużo miejsca. Prócz samego urządzenia znajdziemy również zestaw naklejek, papierologii, a kabel mamy zintegrowany wraz z powerbankiem.

Podstawowe parametry techniczne urządzenia prezentują się następująco:

Pojemność: 10 000 mAh,

10 000 mAh, Wejścia: USB-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A),

USB-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A), Wyjścia: USB-C (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A), USB-A (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A),

USB-C (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A), USB-A (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A), Maksymalna moc ładowania: 20W,

20W, Technologie ładowania: Power Delivery (PD) oraz Quick Charge (QC),

Power Delivery (PD) oraz Quick Charge (QC), Waga: około 220 g,

około 220 g, Wymiary: 144 x 68 x 16 mm,

144 x 68 x 16 mm, Typ ogniw: litowo-polimerowe,

Design oraz jakość wykonania

Baseus Bipow 2 to urządzenie, które zwraca uwagę swoim eleganckim wyglądem. Jego biała obudowa z w połączeniu wyświetlacza w połyski i matowym wykończeniem jest estetyczna i sprawia, że powerbank prezentuje się nowocześnie. Minimalistyczny design pasuje do każdego stylu. Powerbank został wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest odporne na zarysowania i odciski palców. Chociaż powierzchnia nie jest gumowana, to dobrze leży w dłoni i nie wyślizguje się podczas użytkowania. Urządzenie jest stosunkowo kompaktowe i lekkie, co sprawia, że łatwo można je przenosić w kieszeni, torbie czy plecaku.

Na obudowie znajduje się czytelny, choć niezbyt duży wyświetlacz LED, który pokazuje aktualny poziom naładowania w procentach. To wygodne rozwiązanie, które pozwala kontrolować stan baterii bez konieczności zgadywania, czy jeszcze mamy wystarczającą ilość energii. Producent umieścił także niewielkie logo na froncie urządzenia.

Zacznijmy jednak po kolei. Na froncie powerbanka mamy wcześniej wspomniany wyświetlacz, jest on czytelny, choć spodziewałem się znacznie większego rozwiązania. Na froncie powerbanka znajdziemy jedynie jeszcze logo Baseusa i tyle. Najwięcej elementów znajdziemy na krawędziach. Po pierwsze na prawej krawędzi znajdziemy fizyczny klawisz, dzięki któremu zaczniemy ładować podłączone urządzenie, a także podejrzymy procent naładowania powerbanka. Najwięcej się dzieje w przypadku górnej krawędzi. Tutaj znajdziemy dwa porty USB pierwszy pełnoprawny typu A oraz tuż obok typu C. Pierwszym wyjściem tylko naładujemy zewnętrzne rozwiązanie, a drugie służy również do ładowania samego urządzenia. Obok też znajdziemy wbudowany kabel z końcówką USB typu C, który możemy łatwo zaczepić na lewej krawędzi powerbanka. Rozwiązanie proste w korzystaniu i wygodne.

Bateria

Pojemność 10 000 mAh oznacza, że powerbank jest w stanie naładować większość smartfonów około 1,5 do 2 razy w zależności od ich pojemności baterii. W praktyce realna pojemność użytkowa wynosi około 8000 mAh, co wynika z naturalnych strat energii podczas procesu ładowania. To standardowy wynik w tej klasie urządzeń. Powerbank wykorzystuje litowo-polimerowe ogniwa, które charakteryzują się długą żywotnością i stabilnością działania. Dzięki temu można liczyć na bezpieczeństwo użytkowania oraz minimalizację ryzyka przegrzania czy zwarcia.

Ładowanie

Jednym z najważniejszych aspektów każdego powerbanka jest jego zdolność do szybkiego ładowania urządzeń. Baseus Bipow 2 wspiera technologie Power Delivery (PD) oraz Quick Charge (QC) do 20W. Oznacza to, że jest kompatybilny z większością nowoczesnych smartfonów, które obsługują szybkie ładowanie. Choć te 20 W nie jest jakimś oszałamiającym wynikiem to ważne że jest szybsze niż standardowe 5 W czy 10 W. Oczywiście pełne naładowanie smartfona zależy od jego pojemności baterii, ale Baseus Bipow 2 radzi sobie bardzo dobrze. Samo ładowanie powerbanka odbywa się przez port USB-C i trwa niecałe 3 godziny przy użyciu odpowiedniej ładowarki sieciowej 20W. Jeśli użyjemy słabszego rozwiązania, czas ten może się wydłużyć. Dodatkową zaletą jest możliwość jednoczesnego ładowania powerbanka i podłączonych do niego urządzeń. To przydatna funkcja, gdy chcemy na przykład zasilać smartfon, jednocześnie ładując sam powerbank.

Podsumowanie

Baseus Bipow 2 10 000 mAh to dobry wybór dla osób, które szukają niezawodnego, kompaktowego i dobrze wykonanego powerbanka. Urządzenie oferuje wsparcie dla szybkiego ładowania, czytelny wyświetlacz LED oraz solidną jakość wykonania.