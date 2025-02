Użytkownicy Android Auto zgłaszają problemy z bezprzewodowym połączeniem po ostatnich aktualizacjach

W ostatnich tygodniach wielu użytkowników Android Auto zaczęło doświadczać problemów z bezprzewodowym łączeniem swoich smartfonów z systemami multimedialnymi w pojazdach. Problemy te pojawiły się po wprowadzeniu aktualizacji do wersji 13.4 i 13.5 Android Auto, które zostały udostępnione odpowiednio w styczniu i lutym 2025 roku.

Opis problemu

Zgodnie z raportami zamieszczonymi na forach społecznościowych, takich jak Reddit oraz oficjalne forum społeczności Android Auto, użytkownicy napotykają różnorodne trudności związane z bezprzewodowym połączeniem. Niektórzy zgłaszają, że próba połączenia bezprzewodowego kończy się niepowodzeniem, podczas gdy połączenie przewodowe przez USB działa bez zarzutu. Inni informują o nagłych restartach swoich smartfonów podczas korzystania z Android Auto, co wpływa na stabilność połączenia i ogólne doświadczenie użytkownika.

Potencjalne przyczyny

Chociaż dokładna przyczyna problemów nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wiele wskazuje na to, że mogą one być związane z ostatnimi aktualizacjami Android Auto do wersji 13.4 i 13.5. Aktualizacje te miały na celu wprowadzenie nowych funkcji oraz poprawę istniejących, jednak mogły również wprowadzić niezamierzone błędy wpływające na stabilność połączeń bezprzewodowych.

Obecnie Google nie wydało oficjalnego oświadczenia w sprawie tych problemów. Firma jest świadoma zgłaszanych trudności i prowadzi dochodzenie w celu zidentyfikowania źródła problemu oraz opracowania odpowiedniej poprawki. Nie podano jednak przewidywanego terminu udostępnienia rozwiązania.

Tymczasowe rozwiązania

W oczekiwaniu na oficjalną poprawkę, użytkownicy poszukują tymczasowych rozwiązań. Niektórzy sugerują, że ponowne uruchomienie smartfona oraz systemu multimedialnego w samochodzie może chwilowo przywrócić funkcjonalność połączenia bezprzewodowego, choć nie jest to trwałe rozwiązanie. Inni zalecają korzystanie z połączenia przewodowego jako bardziej stabilnej alternatywy do czasu naprawienia problemu.

Aktualne problemy z bezprzewodowym połączeniem w Android Auto po ostatnich aktualizacjach do wersji 13.4 i 13.5 stanowią wyzwanie dla użytkowników. Brak oficjalnego rozwiązania ze strony Google sprawia, że wielu kierowców musi polegać na tymczasowych metodach lub korzystać z połączeń przewodowych. Miejmy nadzieję, że firma wkrótce udostępni odpowiednią poprawkę, która przywróci pełną funkcjonalność systemu i zapewni bezproblemowe doświadczenia dla wszystkich użytkowników. Jednak Ci z Was, którzy korzystają na co dzień z Android Auto wiedzą, że takie problemy pojawiają się nie raz i raczej takie problemy nikogo nie dziwią.

