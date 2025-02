Hama Passion Clear 2 – recenzja słuchawek TWS

W erze, gdzie dźwięk stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności, wybór odpowiednich słuchawek urasta do rangi kluczowej decyzji dla każdego miłośnika muzyki, podcastów czy audiobooków. Hama jakiś czas temu wprowadziła na rynek nowe słuchawki bezprzewodowe Passion Clear 2. Czy ten model ma szansę wyróżnić się na tle konkurencji i spełnić oczekiwania wymagających użytkowników? Zapraszam do lektury pełnej recenzji słuchawek.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie często ma kluczowe znaczenie to w przypadku tych słuchawek całe doświadczenie unboxingu jest dosyć standardowe. Opakowanie wykonane z cienkiego kartonu bez dodatkowych elementów, prosta bryła, ale dla fanów ekologii na pewno na plus, że nie znajdziemy w nich plastikowych elementów zabezpieczających słuchawki. Jak wygląda zawartość pudełka? Prócz słuchawek wraz z etui ładującym mamy kabel USB typu C służący do ładowania urządzenia, zestaw wymiennych końcówek dousznych w trzech różnych rozmiarach (S.M,L). Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. Każdy element zestawu jest starannie zapakowany i zabezpieczony, co świadczy o dbałości producenta o detale i jakość prezentacji produktu.

Jakość wykonania oraz design

Producent postawił na minimalistyczny, a zarazem elegancki design, który sprawia, że słuchawki wyglądają nowocześnie i stylowo. Smukła sylwetka i gładkie powierzchnie nadają sznytu. Materiały użyte do produkcji słuchawek to dobrej jakości tworzywa sztuczne, ale nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Rezultatem jest produkt, który nie tylko dobrze się prezentuje, ale również zapewnia wysoki komfort użytkowania nawet przez wiele godzin.

Etui ładujące zasługuje na osobną wzmiankę. Jest ono funkcjonalne, ale również stanowi estetyczne uzupełnienie słuchawek. Kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez problemu zmieści się w kieszeni czy małej torebce. Solidne wykonanie i przemyślana konstrukcja chronią słuchawki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Port USB-C umieszczony z tyłu etui zapewnia wygodne i szybkie ładowanie.

Podsumowując, jeśli chodzi o najnowsze słuchawki od Hama pod względem jakości wykonania nie mam większych uwag. Z kolei w przypadku designu to tutaj również jest to standardowe rozwiązanie niczym szczególnym nie wyróżnia się spośród tłumu innych konkurencyjnych zestawów słuchawkowych.

Jakość muzyki

Sercem każdych słuchawek jest oczywiście jakość dźwięku i w tej kwestii Hama Passion Clear 2 nie zawodzą. Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, słuchawki oferują zbalansowane, pełne brzmienie, które powinno zadowolić większość słuchaczy.

Basy są głębokie i wyraziste, zapewniając solidny fundament dla każdego utworu. Co ważne, nie dominują one nad resztą pasma, pozwalając wybrzmieć pozostałym elementom miksu. Miłośnicy muzyki elektronicznej, hip-hopu czy rocka docenią precyzję i moc niskich tonów. Słuchawkom brakuje nieco przestrzenności, ale w tej półce cenowej jest to do zaakceptowania. Z plusów na pewno można zaliczyć ANC czyli aktywną redukcję szumów, ta działa nieźle i plusem ze jest ona w ogóle dostępna.

Oprogramowanie

Hama nie poprzestaje na dostarczeniu samych słuchawek – firma udostępnia również dedykowaną aplikację mobilną, która znacząco rozszerza funkcjonalność Passion Clear 2. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android, i oferuje intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie ustawień słuchawek do własnych preferencji. Choć aplikacja nie jest niezbędna do korzystania ze słuchawek Passion Clear 2, znacząco zwiększa ich możliwości i pozwala na lepsze dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkownika. Regularne aktualizacje aplikacji świadczą o zaangażowaniu Hama w ciągłe doskonalenie produktu i dbałość o satysfakcję klientów.

Łączność

Hama Passion Clear 2 wykorzystują najnowszą technologię Bluetooth, zapewniając stabilne i szybkie połączenie z urządzeniami źródłowymi. Proces parowania jest prosty i intuicyjny – wystarczy wyjąć słuchawki z etui, aby automatycznie weszły w tryb parowania. Co więcej, słuchawki zapamiętują ostatnio używane urządzenie i automatycznie się z nim łączą po wyjęciu z etui, co znacząco upraszcza codzienne użytkowanie.

Bateria i czas pracy

Jednym z kluczowych aspektów bezprzewodowych słuchawek jest czas pracy na baterii, i tutaj Hama Passion Clear 2 trochę zawodzi. Same słuchawki oferują około 7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, co powinno wystarczyć nawet na długie sesje słuchania. Etui ładujące dodatkowo wydłuża ten czas, zapewniając łącznie do około 20 godzin słuchania muzyki bez ANC. Gdy włączymy dodatkowe aktywna redukcję szumów ten czas skraca się do 15 godzin. Oczywiście te wyniki są w dużej mierze uzależnione od dodatkowych czynników między innymi głośności słuchania muzyki czy ANC. Jednak mimo wszystko jeden jak i drugi parametr nie jest specjalnie pozytywnie zaskakujący. Liczyłem osobiście na więcej. Samo etui ładuje się przez port USB-C, co jest obecnie standardem w branży. Pełne naładowanie etui zajmuje około 2 godzin. Mamy też szybkie ładowanie Fast Charge, które może poratować nas trudnej sytuacji. Około 10 minut ładowania daje nam niecałe półtorej godziny pracy słuchawek. W przypadku tego modelu nie uświadczymy ładowania bezprzewodowego, ale nie jest to żadne zaskoczenie.

Podsumowanie

Podsumowując, Hama Passion Clear 2 to godne polecenia słuchawki dla osób poszukujących wszechstronnego rozwiązania do codziennego słuchania muzyki, prowadzenia rozmów czy użytku podczas aktywności fizycznej. Oferują całkiem niezłą jakość muzyki w dobrej cenie. Mamy szybkie ładownie, ANC i możliwość współpracy z aplikacją mobilną, to wszystko sprawia, że to rozsądna propozycja w tej półce cenowej.