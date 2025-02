TP-Link Tapo C201 – recenzja kamery

Kamera Tapo C201 od TP-Link to propozycja skierowana do użytkowników poszukujących wszechstronnego i łatwego w obsłudze urządzenia do monitoringu domowego lub biurowego. Model ten oferuje rozdzielczość 1080p, funkcję mechanicznego sterowania obiektywem oraz zaawansowane funkcje wykrywania ruchu i dźwięku. Wszystko to zamknięto w przystępnej cenie, co czyni ją jednym z ciekawszych rozwiązań w segmencie kamer. Czy spełnia oczekiwania i jest warta swojej ceny? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Tapo C201 przychodzi w estetycznym, kompaktowym opakowaniu, które od razu sprawia wrażenie dobrze przemyślanego. Ostatnie wszystkie urządzenia TP-Linka pakowane są w charakterystyczne biało-niebieskie opakowania z grafiką sprzętu na froncie. Jednak dużo ważniejsza jest zawartość pudełka. Co znajdziemy w środku? Oczywiście prócz samej kamery Tapo C201 mamy zasilacz z całkiem długim kable, podstawkę montażową i zestaw szablonów oraz papierologii do samej kamery. Taka zawartość pozwala na szybkie rozpoczęcie użytkowania, niezależnie od tego, czy kamera ma być ustawiona na blacie, czy zamontowana na ścianie lub suficie.

Pod względem specyfikacji technicznych kamera prezentuje się solidnie. Wyposażono ją w przetwornik obrazu 1/3” CMOS o rozdzielczości 1080p. Choć nie jest to zaawansowany przetwornik typu Starlight, jakość obrazu w warunkach dziennych i nocnych pozostaje na dobrym poziomie. Ogniskowa obiektywu wynosi 4 mm, a przysłona F2.0 zapewnia wystarczającą jasność obrazu. Kamera oferuje pole widzenia 88,3° po przekątnej, co umożliwia monitorowanie średniej wielkości pomieszczeń. Dodatkowo mechaniczne sterowanie pozwala na obrót w zakresie 340° w poziomie i pochylenie do 70° w pionie, co daje niemal pełne pokrycie pola widzenia.

Jakość wykonania oraz design

Tapo C201 wyróżnia się nowoczesnym, minimalistycznym designem. Czarna, matowa obudowa, że urządzenie wygląda estetycznie i dyskretnie. Dzięki temu kamera dobrze wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz, zarówno domowych, jak i biurowych. Pod względem poprzedników czyli modeli oznaczonych jako Tapo C200 różni się przede wszystkim kolorem obudowy, pozostałe rozwiązania są tak na dobrą sprawę identyczne. Materiały użyte do produkcji są solidne, co daje poczucie trwałości. Mechaniczne elementy obrotowe działają płynnie i cicho, co jest istotne, jeśli kamera ma być używana w sypialniach lub pokojach dziecięcych. Dołączona podstawka oraz możliwość montażu na suficie lub ścianie zwiększają uniwersalność urządzenia. Dzięki dołączonemu szablonowi instalacja jest intuicyjna i szybka, nawet dla osób bez doświadczenia w montażu sprzętu elektronicznego. Trzeba pamiętać, że kamera jest dedykowana do stosowania wewnątrz pomieszczeń i nie ma dodatkowej ochrony w tym zakresie.

Od frontu otrzymujemy oczywiście sam obiektyw kamery wraz z diodami podczerwieni i informującej, gdy obiektyw przesuniemy nieco niżej znajdziemy slot na kartę SD wraz z klawiszem reset. Z tyłu znajdziemy z kolei głośnik a także wyjście do podłączenia zasilacza kamery. Od spodu producent umiejscowił możliwość wpięcia w podkładkę, by kamerę np. podwiesić na suficie.

Jakość nagrań

Kamera oferuje nagrania w rozdzielczości Full HD (1920×1080 pikseli) z prędkością do 30 klatek na sekundę. W praktyce obraz jest szczegółowy, a kolory odwzorowane naturalnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Wbudowana funkcja redukcji szumów 3D DNR poprawia jakość obrazu, eliminując niepożądane artefakty, szczególnie w trudniejszych warunkach. Tryb nocny z diodami IR zapewnia dobrą widoczność w całkowitej ciemności na dystansie do kilku metrów metrów. Choć jakość obrazu w nocy jest wyraźnie niższa niż w dzień, kamera radzi sobie dobrze jak na swoją kategorię cenową. Brakuje jednak zaawansowanego przetwornika typu Starlight, który mógłby poprawić rejestrację detali w słabym oświetleniu. Jednak zakładając naprawdę niski budżet na taką kamerę rozwiązanie jest naprawdę dobrej jakości i do zastosowań domowych sprawdzi się na pewno. Oczywiście, dla bardziej wymagających użytkowników ograniczenia związane z technologią mogą być nie do zaakceptowania, ale w portfolio TP-Linka znajdziemy sporo ciekawych urządzeń, które są znacznie bardziej zaawansowane technologicznie.

1733078892884

1733054786902

Oprogramowanie

Obsługa kamery odbywa się za pośrednictwem aplikacji Tapo, dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS. Aplikacja jest intuicyjna i bogata w funkcje. Użytkownik może łatwo skonfigurować urządzenie, ustawić strefy aktywności (obsługiwane w ramach funkcji wykrywania ruchu) oraz harmonogram pracy. Ciekawą funkcją jest możliwość dwukierunkowej komunikacji audio. Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają nie tylko na słuchanie, co dzieje się w otoczeniu kamery, ale także na interakcję z osobami w jej zasięgu. Funkcja redukcji szumów zapewnia dobrą jakość dźwięku. W przypadku nagłego zdarzenia można również aktywować alarm dźwiękowy o głośności 93 dB, co może odstraszyć intruza.

Dla osób potrzebujących dodatkowych opcji przechowywania, Tapo Care oferuje zapis nagrań w chmurze oraz dostęp do powiadomień z klipami wideo. Niestety, pełen zakres funkcjonalności wymaga subskrypcji, co może być wadą dla osób preferujących jednorazowy zakup. Jednak zawsze pozostaje zapis lokalny na karcie microSD (trzeba takową zakupić we własnym zakresie). Widać, że TP-Link wprowadził w przypadku swojej kamery nieco ograniczeń w aplikacji czy możliwości AI, ale z drugiej strony kamera jest rozwiązaniem budżetowym, więc na takie ustępstwa musimy się zgodzić.

Łączność

Kamera Tapo C201 łączy się z siecią Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, obsługując standardy IEEE 802.11b/g/n. Stabilność połączenia jest dobra, choć brak wsparcia dla pasma 5 GHz ogranicza elastyczność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu sieciowego. Bezpieczeństwo transmisji danych zapewnia 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS oraz wsparcie dla protokołów WPA/WPA2-PSK, co daje użytkownikom pewność, że ich dane są chronione.

Podsumowanie

Tapo C201 to wszechstronna i solidna kamera domowa, która łączy dobrą jakość obrazu, funkcjonalność i atrakcyjną cenę. Wyróżnia ją mechaniczne sterowanie ruchem, intuicyjne oprogramowanie oraz opcje przechowywania danych zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Największe zalety:

Rozdzielczość Full HD i dobra jakość obrazu.

Mechaniczne sterowanie ruchem z szerokim zakresem obrotu i pochylenia.

Dwukierunkowa komunikacja głosowa z redukcją szumów.

Intuicyjna aplikacja z funkcją tworzenia stref aktywności.

Wady to brak wsparcia dla pasma 5 GHz oraz ograniczenia funkcji bez subskrypcji Tapo Care. Mimo to, kamera jest doskonałym rozwiązaniem dla osób szukających prostego i niezawodnego urządzenia do monitoringu. W tej cenie Tapo C201 pozostaje jedną z najlepszych propozycji na rynku.