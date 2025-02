Ecovacs prezentuje nowe roboty do mycia okien: Winbot Mini i W2 Pro Omni

Firma Ecovacs rozszerza swoją ofertę robotów czyszczących, wprowadzając dwa nowe modele: Winbot Mini oraz zaawansowany Winbot W2 Pro Omni. Nowe urządzenia oferują innowacyjne technologie, które ułatwiają utrzymanie okien w czystości.

Winbot Mini – kompaktowy pomocnik do małych okien

Winbot Mini to najmniejszy model w ofercie Ecovacs, zaprojektowany do czyszczenia niewielkich i trudno dostępnych powierzchni. Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie dociera do wąskich przestrzeni, skutecznie usuwając zabrudzenia. Korzysta z systemu nawigacji WIN-SLAM 3.0, co pozwala mu precyzyjnie planować trasę czyszczenia. Oferuje tryby szybkiego, głębokiego i punktowego czyszczenia oraz posiada dziewięciostopniowy system ochrony, który zapewnia stabilność pracy.

Wyposażony jest w ultradźwiękowy system natryskowy z podwójnymi dyszami, który minimalizuje zużycie wody i zapobiega powstawaniu smug. Inteligentna nawigacja sprawia, że robot omija przeszkody i dociera do trudno dostępnych miejsc, pozostawiając powierzchnię idealnie czystą.

Winbot W2 Pro Omni – nowoczesność i wygoda

Winbot W2 Pro Omni to flagowy model Ecovacs, wyposażony w przenośną stację dokującą, która eliminuje konieczność stałego podłączenia do źródła zasilania. Urządzenie wyróżnia się siłą ssania ponad 800 N oraz zaawansowaną technologią czyszczenia, w tym szerokokątnym rozpylaniem z trzema dyszami i mokrym mopem. Inteligentny system wspinania zapobiega poślizgom, a ośmiostopniowy system ochrony zabezpiecza przed upadkiem.

Dzięki systemowi nawigacji WIN-SLAM 4.0 wydajność czyszczenia jest zwiększona o 37%, a hałas pracy zredukowany do 63 dB. Czas pracy urządzenia sięga 110 minut, co pozwala na umycie powierzchni o wielkości 55 m². Nowa funkcja automatycznego zarządzania kablami eliminuje problem splątanych przewodów i ułatwia przechowywanie urządzenia po zakończeniu pracy.

Ceny i dostępność

Nowe modele Ecovacs są już dostępne w sprzedaży. Cena Winbot Mini wynosi 1299 zł, Winbot W2 Pro – 1999 zł, a najbardziej zaawansowany Winbot W2 Pro Omni kosztuje 2599 zł.

Nowe urządzenia Ecovacs to propozycja dla tych, którzy cenią sobie wygodę i skuteczność. Dzięki zaawansowanym funkcjom użytkownicy mogą cieszyć się nieskazitelną czystością okien przy minimalnym wysiłku.

Źródło: informacja prasowa