Logitech MX Keys S Combo – recenzja

Logitech od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku akcesoriów komputerowych. Producent ten zyskał renomę dzięki urządzeniom, które wyróżniają się doskonałym połączeniem funkcjonalności, jakości wykonania i eleganckiego wzornictwa. Najnowszy zestaw Logitech MX Keys S Combo kontynuuje tę tradycję, oferując rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy wymagają od sprzętu nie tylko wydajności, ale także ergonomii i wygody.

Zestaw składa się z klawiatury MX Keys S, myszy MX Master 3S oraz podkładki pod nadgarstki, co czyni go kompleksowym narzędziem pracy. Dedykowany jest profesjonalistom, takim jak projektanci, programiści, osoby pracujące z tekstem czy też gracze, którym zależy na najwyższej precyzji. W tej recenzji przyjrzę się szczegółowo wszystkim aspektom zestawu, oceniając jego jakość, funkcjonalność oraz to, czy rzeczywiście wart jest swojej ceny.

Zawartość pudełka

Logitech MX Keys S Combo już od pierwszego kontaktu sprawia wrażenie produktu z wyższej półki cenowej. Pudełko, utrzymane w minimalistycznym stylu, jest starannie zaprojektowane i wykonane z ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu, co podkreśla dbałość producenta o środowisko. W środku znajdziemy trzy główne elementy zestawu: klawiaturę MX Keys S, mysz MX Master 3S oraz miękką podkładkę pod nadgarstki. Dodatkowo dołączono odbiornik USB Logitech Bolt, kabel USB-C do ładowania urządzeń oraz dokumentację zawierającą instrukcję obsługi i warunki gwarancji. Producent zadbał o solidne zabezpieczenie każdego z elementów, dzięki czemu nie musimy martwić się o ich uszkodzenie w trakcie transportu. Już na tym etapie widać, że zestaw został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących detale i jakość – każdy element jest starannie rozmieszczony, a minimalistyczna stylistyka opakowania wpisuje się w nowoczesne trendy.

Jakość wykonania oraz design

Zarówno klawiatura, jak i mysz z zestawu MX Keys S Combo, to najwyższa półka jeśli chodzi o jakość wykonania. Klawiatura MX Keys S posiada solidną konstrukcję, której podstawę stanowi metalowy korpus zapewniający stabilność i trwałość. Klawisze wykonane z matowego tworzywa są przyjemne w dotyku, a ich lekko zaokrąglone krawędzie sprawiają, że pisanie staje się niezwykle komfortowe. Subtelne podświetlenie LED, które dostosowuje swoją intensywność do otoczenia dzięki czujnikom światła, nie tylko poprawia widoczność, ale także dodaje elegancji. Mamy również całkiem sporo różnych dodatkowych klawiszy funkcyjnych takich jak do przełączania się między poszczególnymi urządzeniami, sterowania filmami, głośnością czy emoji. Rozwiązanie to zdecydowanie nie należy do najmniejszych i trzeba je traktować przede wszystkim jako sprzęt stacjonarny.

Od frontu otrzymujemy sporą, pełnowymiarową klawiaturę z rzędem górnych dodatkowych klawiszy funkcyjnych. Wśród nich znajdziemy możliwość ręcznej regulacji podświetlenia klawiatury, czy możliwość przełączenia pomiędzy trzema urządzeniami, z kolei w prawym górnym rogu znajdziemy jeszcze diodę informującą o stanie naładowania klawiatury. W metalowym bloku znajdziemy również wyjście USB typu C, które służy do ładowania klawiatury. Od spodu z kolei znajdziemy jeszcze kilka gumowych nóżek, które zapobiegają przesuwaniu się sprzętu po biurku.

Mysz MX Master 3S jest równie ciekawa. Wyprofilowana konstrukcja idealnie dopasowuje się do dłoni, a zastosowanie materiałów wysokiej jakości, takich jak miękka guma i matowe tworzywo, sprawia, że urządzenie wygląda stylowo i jest przyjemne w użytkowaniu. Szczególną uwagę zwraca kółko MagSpeed, które umożliwia błyskawiczne przewijanie z niezwykłą precyzją – w trybie płynnym można przewijać nawet tysiące linii tekstu w zaledwie kilka sekund, co jest idealne podczas pracy z dużymi dokumentami czy kodem źródłowym.

Model tej myszki w porównaniu do testowanego modelu przeze mnie jakiś czas temu jest zupełnie większa. To nie jest już rozwiązanie typowo mobilne, ale również dające spore możliwości. Po pierwsze to co wyróżnia tę myszkę to wyprfilowanie, po drugie materiał jest użyty bardzo podobny czyli plastik dodatkowo powleczony gumą. Jest też kilka fizycznych klawiszy, a także dwie rolki. Od spodu mamy przełącznik włączenia/wyłączenia, a także przycisk przełączania pomiędzy dwoma urządzeniami. Od boku znajdziemy również wyjście USB typu C do ładowania myszki.

Oba urządzenia, choć różnią się funkcjonalnością, harmonijnie współgrają pod względem wzornictwa. Połączenie ciemnych, matowych wykończeń z metalicznymi akcentami nadaje im nowoczesny i profesjonalny charakter, który doskonale wpisuje się w wymagania współczesnych stanowisk pracy.

Ergonomia

Ergonomia to aspekt, który wyróżnia Logitech MX Keys S Combo na tle konkurencji. Klawiatura została zaprojektowana z myślą o wygodzie długotrwałego użytkowania. Niski profil klawiszy oraz ich precyzyjny mechanizm sprawiają, że pisanie jest płynne i ciche. Klawisze są stabilne, co minimalizuje przypadkowe błędy podczas szybkiego pisania, a ich rozmieszczenie sprzyja naturalnemu ułożeniu dłoni. Do zestawu dołączono miękką podkładkę pod nadgarstki, która znacząco poprawia komfort pracy, szczególnie przy wielogodzinnych sesjach. Podkładka jest wykonana z materiału przyjemnego w dotyku i łatwego do utrzymania w czystości.

Z kolei mysz MX Master 3S to model stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników. Jej ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni, a precyzyjnie rozmieszczone przyciski boczne i dodatkowe kółko przewijania bocznego umożliwiają szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. Dzięki temu zarówno edycja wideo, jak i praca w arkuszach kalkulacyjnych staje się łatwiejsza i bardziej intuicyjna.

Bateria

Jeśli chodzi o zasilanie, Logitech nie zawiódł. Klawiatura oferuje do 10 dni pracy z włączonym podświetleniem oraz nawet 5 miesięcy przy jego wyłączeniu. Mysz działa również długo bo według producenta nawet do 70 dni, zapewniając tygodnie użytkowania po pełnym naładowaniu. Dodatkowo, oba urządzenia można szybko doładować za pomocą kabla USB-C i już kilka minut ładowania wystarczy na kilka godzin pracy. W zestawie nie znajdziemy wtyczki do gniazdka elektrycznego tutaj musimy zaopatrzyć się sami. Zarówno jeden jak i drugi element zestawu wytrzymują długo na jednym ładowaniu, powiem szczerze, że jeśli chodzi o klawiaturę zrezygnowałem z podświetlenia bo co dwa tygodnia trzeba było ładować klawiaturę, ale dzięki temu faktycznie zauważalnie zwiększyła się długość działania na jednym ładowaniu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Logitech Options+ to świetnie zaprojektowany interfejs do dostosowywania funkcji zestawu MX Keys S Combo. Umożliwia programowanie klawiszy i przycisków myszy oraz konfigurację funkcji Easy-Switch, dzięki której można łatwo przełączać się między trzema urządzeniami. Opcji jest naprawdę sporo, aplikacja jest dostępna na wszystkich najważniejszych platformach, a co równie ważna jest dostępna za darmo i komunikuje się z nami w języku polskim, co ułatwi znacząco sprawę pierwszej konfiguracji.

Łączność

Logitech MX Keys S Combo oferuje całkiem dobre możliwości w zakresie łączności. Zarówno klawiatura, jak i mysz mogą być używane z wykorzystaniem technologii Bluetooth lub poprzez odbiornik USB Logitech Bolt. Ten ostatni zapewnia wyjątkową stabilność i szybkość połączenia, co jest szczególnie ważne w przypadku profesjonalnych zastosowań. Dzięki funkcji Easy-Switch klawiatura i mysz mogą być jednocześnie połączone z trzema urządzeniami, umożliwiając łatwe przełączanie się między komputerem, tabletem czy smartfonem. To rozwiązanie idealne dla osób pracujących w środowiskach wieloplatformowych.

Podsumowanie

Logitech MX Keys S Combo to zestaw, który zasługuje na uwagę każdego, kto szuka sprzętu z wyższej półki. Bardzo dobra jakość wykonania, elegancki design, przemyślana ergonomia oraz zaawansowane możliwości łączności czynią z tego zestawu narzędzie niemal idealne. Zarówno klawiatura MX Keys S, jak i mysz MX Master 3S, sprawdzą się w różnych scenariuszach użytkowania – od codziennej pracy biurowej, przez kreatywne projekty, aż po zaawansowane zastosowania techniczne.

Choć cena zestawu może wydawać się wysoka, jego funkcjonalność oraz komfort użytkowania w pełni ją uzasadniają. Logitech MX Keys S Combo to inwestycja w jakość i wygodę, która szybko się zwróci, poprawiając efektywność i przyjemność z codziennej pracy. Jeśli zależy Ci na sprzęcie, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale je przewyższy, ten zestaw będzie doskonałym wyborem.