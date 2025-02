Sony rezygnuje z wersji Gran Turismo 7 na PC – rozczarowanie dla fanów wyścigów

Sony miało w planach przeniesienie Gran Turismo 7 na PC, co stanowiłoby kolejny krok w strategii udostępniania ekskluzywnych gier PlayStation szerszej publiczności. Jednak według doniesień użytkownika z forum IconEra, projekt został nagle anulowany, pozostawiając graczy w niedowierzaniu i frustracji.

Dlaczego to zaskoczenie?

Decyzja ta jest szczególnie nieoczekiwana, biorąc pod uwagę sukces innych gier Sony na PC, takich jak God of War, The Last of Us oraz Marvel’s Spider-Man. Te tytuły cieszyły się zainteresowaniem na nowych platformach, co sugerowało konsekwentne rozwijanie obecności Sony w segmencie gier PC. Dlatego rezygnacja z przeniesienia Gran Turismo 7 na PC budzi zdziwienie i rozczarowanie wśród fanów serii.

Historia i rozwój Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 zadebiutowało 4 marca 2022 roku na PlayStation 4 i PlayStation 5. Gra zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, co zaowocowało nagrodą „Best Sports/Racing Game” na The Game Awards 2022. Sony regularnie aktualizuje grę, dodając nowe treści. Najnowsza wersja 1.55 wzbogaciła tytuł o cztery nowe samochody. Sony nie podało oficjalnych powodów rezygnacji z wersji PC, co pozostawia miejsce na spekulacje. Możliwe przyczyny to:

Kwestie techniczne – przeniesienie gry mogło napotkać trudności optymalizacyjne.

– przeniesienie gry mogło napotkać trudności optymalizacyjne. Strategia biznesowa – Sony może chcieć utrzymać Gran Turismo 7 jako ekskluzywne na PlayStation.

– Sony może chcieć utrzymać Gran Turismo 7 jako ekskluzywne na PlayStation. Obawy o sprzedaż konsol – wydanie gry na PC mogłoby wpłynąć na sprzedaż sprzętu PlayStation.

Czy jest jeszcze nadzieja na wersję PC?

Pomimo tej decyzji, zainteresowanie wersją PC pozostaje duże. Wielu graczy liczy, że Sony w przyszłości zmieni zdanie i udostępni Gran Turismo 7 na komputerach osobistych. To mogłoby przyciągnąć nowych fanów i jeszcze bardziej spopularyzować serię.

Czy Sony powinno mimo wszystko wydać Gran Turismo 7 na PC? Czy taka decyzja byłaby korzystna dla serii? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com