Nowy iPhone SE 4 ujawniony na wycieku wideo?

Apple przygotowuje się do premiery nowego modelu iPhone SE, który według ostatnich doniesień może nosić nazwę iPhone 16E. W sieci pojawiło się nowe wideo, które rzekomo pokazuje, jak urządzenie będzie wyglądać w rzeczywistości. Chociaż nie jest jasne, czy nagranie przedstawia działający prototyp, czy jedynie atrapę, pozwala ono przyjrzeć się szczegółom konstrukcji tego długo wyczekiwanego urządzenia.

Design inspirowany iPhone’em 14

Jak wynika z licznych raportów, nowy iPhone SE 4 będzie wizualnie przypominał iPhone’a 14. Potwierdza to również wideo, które ujawnia, że przednia część urządzenia jest niemal identyczna jak w modelu z 2022 roku – widoczny jest charakterystyczny notch. Jednak tylna obudowa wyróżnia się na tle wcześniejszych modeli – zamiast dwóch aparatów, iPhone SE 4 posiada pojedynczy obiektyw. Decyzja ta najprawdopodobniej wynika z chęci utrzymania przystępnej ceny urządzenia.

Specyfikacja: AI i wydajność

Nowy model ma być wyposażony w 8 GB pamięci RAM, co sugeruje, że Apple planuje wprowadzenie zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji nawet do swoich budżetowych urządzeń. Jest to zgodne z ostatnimi działaniami firmy, która intensywnie rozwija technologie oparte na AI w swoich flagowych produktach.

Pierwszy modem od Apple

iPhone SE 4 ma również zadebiutować z modemem komórkowym opracowanym przez Apple. Jeśli technologia okaże się sukcesem, będzie to kolejny krok firmy w kierunku uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców, takich jak Qualcomm. Możliwe, że modem trafi także do serii iPhone 17, co jeszcze bardziej ugruntuje pozycję Apple na rynku mobilnym.

Cena i dostępność

Chociaż nowy model może być nieco droższy niż jego poprzednik, nadal powinien pozostać jedną z najtańszych opcji wejścia w świat iOS. Apple stopniowo wygasza sprzedaż obecnych modeli iPhone SE na całym świecie, co potwierdza przygotowania do premiery nowego urządzenia.

Konkurencja i oczekiwania

Po dość mieszanych recenzjach iPhone’a 16 oraz rozczarowującej premierze Galaxy S25, iPhone SE 4 może okazać się jednym z ciekawszych smartfonów 2025 roku. Czy model ten spełni oczekiwania użytkowników, łącząc przystępną cenę z wydajnością? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ale jedno jest pewne – nowa generacja SE z pewnością przyciągnie uwagę zarówno fanów marki, jak i nowych użytkowników.

