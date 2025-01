realme GT7 Pro – recenzja

realme GT7 Pro to najnowszy flagowy smartfon, który jako pierwszy flagowiec dostępny globalnie ma zaimplementowany najnowszy układ Qualcomma, nowości w tym smartfonie jest również kilka innych o których warto będzie napisać w kontekście całej recenzji. Producent obiecuje wysoką wydajność, bardzo dobre możliwości fotograficzne oraz wyśmienitą jakość wykonania. Czy GT7 Pro spełnia te oczekiwania? Jak ten flagowiec sprawdza się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

realme GT7 Pro jest dostarczany w eleganckim opakowaniu, które zawiera podstawowe akcesoria. W środku znajdziemy kabel USB-C, narzędzie do wyjmowania kart SIM, przezroczyste etui ochronne oraz oczywiście zestaw papierologii. Warto zauważyć, że producent nie dołącza ładowarki do zestawu – jest to decyzja uzasadniona względami ekologicznymi, ale może być rozczarowująca dla użytkowników nieposiadających kompatybilnej ładowarki. Tym bardziej, że wymieniając telefon po dwóch trzech latach najczęściej technologia poszła na tyle do przodu, że stara ładowarka nie w pełni wykorzystuje potencjał szybkiego ładowania.

Specyfikacja techniczna GT7 Pro jest jak przystało na flagowca z najwyższej półki. Urządzenie wyposażono w procesor Snapdragon 8 Elite, który w połączeniu z układem graficznym Adreno 830 i 12 GB pamięci RAM zapewnia topową wydajność. Pamięć wewnętrzna o pojemności 512 GB oferuje mnóstwo miejsca na zdjęcia, filmy i aplikacje. Ekran AMOLED o odświeżaniu 240 Hz, rozdzielczości 1.5K oraz zagęszczeniu pikseli wynoszącym 450 ppi. Do tego dochodzi bateria o pojemności 6500 mAh oraz wsparcie dla szybkiego ładowania SuperVOOC 120W. Tak właściwie ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić na papierze, jak to wygląda w praktyce?

Design oraz jakość wykonania

realme GT7 Pro to przede wszystkim nowoczesny design i bardzo dobra jakość wykonania. Obudowa w kolorze szarym wydaje się dosyć nudnawa, ale z drugiej jest naprawdę elegancka, a ergonomiczne wymiary 162,45 x 76,89 x 8,55 mm oraz waga 222,8 g sprawiają, że smartfon pewnie leży w dłoni. Tył urządzenia został wykonany z matowego szkła, które skutecznie ogranicza widoczność odcisków palców. Na pierwszy rzut oka przypomina nieco rozwiązanie szczotkowanego aluminium. Metalowa ramka wzmacnia konstrukcję, dodając jej solidności. Ekran zajmuje niemal całą przednią powierzchnię urządzenia, a minimalne ramki dodatkowo podkreślają nowoczesny charakter telefonu. Wśród wersji kolorystycznych tego telefonu najciekawszy wydaje się wariant pomarańczowy, ale ten raczej nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają nietuzinkowego telefonu.

Od frontu otrzymujemy duży ekran z dosyć wąskimi ramkami. Nad wyświetlaczem znajdziemy z kolei jeden z głośników tutaj służy w dwóch wariantach – do rozmów i jako multimedialny. Najwięcej elementów jak zawsze upchnięto na krawędziach smartfona. Górna to mikrofon wraz z portem podczerwieni. Vis a vis producnet zaimplementował również głośnik multimedialny, tackę na kartę SIM, wyjście USB typu C. Prawa krawędź to z kolei dwa fizyczne klawisze dłuższy służący regulacji głośności oraz klawisz power. W przypadku plecków telefonu mamy dużą wyspę na aparat wraz diodą doświetlającą LED.

Bateria

Bateria o pojemności 6500 mAh to jeden z głównych atutów Realme GT7 Pro. Dzięki niej telefon może działać przez całe dwa intensywnego użytkowania, obejmującego korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie filmów, robienie zdjęć oraz granie w gry. Na tle konkurencyjnych rozwiązań, gdzie często producent implementuje ogniwa o pojemności 5000 mAh ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że cały telefon jest również całkiem sporych gabarytów, co nie wszystkim może odpowiadać. Szybkie ładowanie SuperVOOC 120W pozwala naładować urządzenie od 0 do 50% w zaledwie 12 minut, a pełne ładowanie zajmuje około 35 minut. Zakładając, że jest to ogniwo naprawdę duże to powyższe wyniki są świetne. Trzeba też nadmienić, że standardowo wraz z telefonem nie otrzymujemy ładowarki, więc by w pełni skorzystać z mocy telefonu trzeba zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie, a to koszt około 150 zł. Mimo że brakuje tu funkcji ładowania bezprzewodowego, szybkie ładowanie przewodowe nadrabia ten brak z nawiązką.

Ekran

Ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala to solidne rozwiązanie. Rozdzielczość 2780 x 1264 pikseli (1.5K) zapewnia wyrazisty i szczegółowy obraz (zagęszczenie na poziomie 450 pikseli na cal), a odświeżanie 120 Hz gwarantuje płynną pracę. To szczególnie zauważalne podczas przewijania treści oraz w grach. Dzięki wysokiej jasności ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu, co czyni go dobrym wyborem do korzystania na zewnątrz. Technologia AMOLED zapewnia głęboką czerń i szeroką paletę kolorów, a wsparcie dla HDR10+ sprawia, że oglądanie filmów to czysta przyjemność. Dodatkowo, ekran jest chroniony przez szkło Gorilla Glass, co zwiększa jego trwałość. Warto wspomnieć również o aspektach związanych z oprogramowaniem, mamy wszystko to czego potrzebujemy. Bez przeszkód dobierzemy pod siebie rozdzielczość ekranu, jego odświeżanie czy tonację kolorów. Nie mogło zabraknąć również Always on Display (AoD), tutaj pod nazwą Ekran zawsze aktywny. Opcji personalizacji jest całkiem sporo, choć nie znalazłem tutaj czegoś więcej niż u konkurencji.

Aparat

Zestaw aparatów w Realme GT7 Pro składa się z trzech obiektywów: 50 Mpix szerokokątnego (Sony IMX906), 50 Mpx teleobiektywu (Sony IMX882) oraz 8 Mpix ultraszerokokątnego (Sony IMX355). Główny aparat wyróżnia się dobrą jakością zdjęć, zarówno w dobrym, jak i słabym oświetleniu. Mamy dużo szczegółów i dobre odwzorowanie kolorów. Teleobiektyw umożliwia 3x zoom optyczny i aż 120x zoom cyfrowy, co pozwala na uchwycenie odległych obiektów. Chociaż zoom cyfrowy traci na jakości przy maksymalnym powiększeniu, efekty są wciąż zadowalające. Jednak mimo wszystko wersja cyfrowa zoomu to zabawka i dodatek, 3 krotny zoom optyczny robi tutaj największą robotę i moim zdaniem pod tym względem nie odstaje od flagowej konkurencji. Ultraszerokokątny obiektyw świetnie sprawdza się w fotografii krajobrazowej, choć jego jakość nie dorównuje głównemu aparatowi i tutaj niestety to widać. Przedni aparat 16 Mpix z Sony IMX480 to dobre narzędzie do selfie. Zdjęcia są ostre i dobrze doświetlone, a dodatkowe funkcje upiększania pozwalają uzyskać idealne ujęcie. Brakuje jednak optycznej stabilizacji obrazu, co może być odczuwalne przy nagrywaniu wideo.

Jeśli o nagrania wideo to tutaj maksymalnie możemy tworzyć w jakości 8K przy 24 klatkach na sekundę, z kolei 4K to już do 60 klatek na sekundę. Pod tym względem nie mam się do czego przyczepić. Z kolei jeśli chodzi o samą jakość jest ogólnie ok, choć do czołówki smartfonów nagrywających najlepsze wideo jeszcze sporo brakuje. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i filmów przygotowanych przy pomocy realme GT7 Pro.

Oprogramowanie

realme GT7 Pro działa na Androidzie 15 z nakładką realme UI w najnowszej odsłonie. Pakiet bezpieczeństwa w chwili pisania recenzji była zainstalowana wersja z października 2024 roku. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i oferuje szerokie możliwości personalizacji. Można dostosować wygląd ikon, motywów czy układu menu, co pozwala spersonalizować urządzenie według własnych preferencji. Producent zadbał również o optymalizację systemu, dzięki czemu urządzenie działa płynnie i szybko. Funkcje takie jak tryb dzielenia ekranu, dynamiczne tapety czy menedżer zadań dodatkowo zwiększają funkcjonalność telefonu.

Oczywiście jak przystało na telefon wydany w 2024 roku nie mogło zabraknąć rozwiązań AI wśród nich znajdziemy takie, które już poznaliśmy u konkurencji jak chociażby Circle to search, czy możliwość edycji zdjęć np. poprzez usuwanie niechcianych elementów z tła czy tworzeniem grafik poprzez szkice. Całość działa sprawnie, choć niczym nowym w tym zakresie nie zaskakuje.

Czytniki biometryczne

Smartfon został wyposażony w optyczny czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem, który działa szybko i precyzyjnie, umożliwiając odblokowanie urządzenia w ułamku sekundy. Uzupełnieniem tego systemu jest rozpoznawanie twarzy, które wykorzystuje przedni aparat, oferując alternatywną metodę autoryzacji. Warto jednak zaznaczyć, że rozpoznawanie twarzy, choć szybkie, może być mniej bezpieczne niż skanowanie odcisku palca, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Ogólnie rzecz biorąc, czytniki biometryczne w GT7 Pro to solidne rozwiązanie, które zadowoli większość użytkowników, ceniących zarówno wygodę. Jeśli chodzi o proces konfiguracji również nie mam zastrzeżeń, wystarczy kilkukrotnie zeskanować palec by móc po chwili korzystać w pełni z tego rozwiązania.

Multimedia

realme GT7 Pro to idealny smartfon dla miłośników multimediów. Głośniki stereo oferują pełne brzmienie, z dobrze zbalansowanymi tonami wysokimi. Oglądanie filmów na ekranie AMOLED w jakości HDR10+ to prawdziwa uczta dla oczu. Brak złącza słuchawkowego mini-jack może być pewnym ograniczeniem. Smartfon wspiera również wysokiej jakości kodeki dźwiękowe, takie jak LDAC, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla użytkowników bezprzewodowych słuchawek.

Wydajność oraz gry

Snapdragon 8 Elite w połączeniu z 12 GB RAM-u to gwarancja najwyższej wydajności. Realme GT7 Pro radzi sobie z każdą aplikacją, od podstawowych po najbardziej wymagające gry. Układ graficzny Adreno 830 zapewnia płynność rozgrywki, a odświeżanie 120 Hz potęguje wrażenia wizualne. Smartfon został wyposażony w system chłodzenia, który skutecznie odprowadza ciepło, zapobiegając przegrzewaniu nawet podczas długich sesji gamingowych. W testach syntetycznych GT7 Pro osiąga wyniki porównywalne z innymi flagowcami, co czyni go jednym z najwydajniejszych urządzeń na rynku. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

realme GT7 Pro oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, w tym obsługę sieci 5G, Bluetooth 5.4, NFC oraz zaawansowane systemy nawigacyjne, takie jak GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS. Podwójne złącze nanoSIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów jednocześnie, co jest wygodne dla osób łączących życie prywatne i zawodowe. Wi-Fi działa bez zarzutu, zapewniając stabilne i szybkie połączenie z internetem. Co do jakości połączeń również nie zastrzeżeń, zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać bardzo dobrze.

Podsumowanie

Najnowszy flagowiec chińskiego producenta to naprawdę kawał dobrego sprzętu, mamy bardzo dobrą wydajność, świetną baterię i szybkie ładowania. Z drugiej strony kilka rozwiązań mogło być lepiej przygotowanych – najbardziej doskwiera brak ładowania bezprzewodowego czy brak eSIM. Takie niedopatrzenia w telefonie za te pieniądze nie powinny mieć miejsca, ale mimo wszystko realme GT7 Pro to ciekawy i wart zainteresowania smartfon.