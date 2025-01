Samsung bliżej przełomu w nieinwazyjnym monitorowaniu glukozy we krwi

Samsung właśnie rzucił światło na swoje prace nad jedną z najbardziej wyczekiwanych innowacji w dziedzinie zdrowia i wearables – nieinwazyjnym pomiarem poziomu glukozy we krwi. Podczas Galaxy Tech Forum, które odbyło się w San Jose w Kalifornii, Dr. Hon Pak, wiceprezes i szef zespołu Digital Health w Mobile eXperience Business Samsunga, podzielił się nowymi informacjami na temat postępów w tej dziedzinie.

Choć szczegóły dotyczące tej technologii pozostają ograniczone, wiadomo, że opiera się ona na metodach optycznych. Oznacza to, że nowy czujnik mógłby być zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami, takimi jak zegarki Galaxy Watch czy planowany nowy Galaxy Ring. Niemniej jednak, przynajmniej na początku, wielkość sensora może wymagać osobnego urządzenia, zanim technologia zostanie zminiaturyzowana na tyle, aby zmieścić ją w urządzeniach ubieralnych.

Rewolucja w jakości życia dla osób z cukrzycą

Nieinwazyjne monitorowanie glukozy we krwi to ogromny krok naprzód w medycynie i poprawie jakości życia. Obecnie osoby chore na cukrzycę są zmuszone do korzystania z inwazyjnych metod – od nakłuwania skóry w celu pobrania próbek krwi, po stosowanie specjalnych sensorów wszczepianych pod skórę do ciągłego monitorowania poziomu cukru. Jeśli Samsung uda się wprowadzić tę technologię, wyeliminuje to konieczność takich procedur, przynosząc ulgę milionom ludzi na całym świecie.

Co więcej, korzyści z tej technologii nie ograniczą się wyłącznie do osób chorych na cukrzycę. Dzięki nowym rozwiązaniom użytkownicy będą mogli śledzić wahania poziomu glukozy związane z dietą i stylem życia, co otworzy drogę do bardziej świadomego dbania o zdrowie.

Apple też pracuje nad podobną technologią?

Warto przypomnieć, że także Apple interesuje się podobną technologią. Chociaż firma z Cupertino dotychczas unikała szczegółów na ten temat, spekuluje się, że również prowadzi zaawansowane prace badawcze w tej dziedzinie. Wydaje się więc, że rywalizacja pomiędzy gigantami technologicznymi może przyspieszyć wprowadzenie tych rozwiązań na rynek.

Bliska przyszłość pełna innowacji

Niezależnie od tego, kto pierwszy wprowadzi takie urządzenie, nieinwazyjne monitorowanie glukozy we krwi może stać się jednym z najważniejszych osiągnięć technologicznych w najbliższych latach. Dzięki tej technologii miliony ludzi na całym świecie zyskają wygodę, a także nową jakość życia. Samsung wyraźnie zmierza w stronę rewolucji w dziedzinie zdrowia, a kolejne lata mogą przynieść realne zmiany w codziennym monitorowaniu zdrowia.

Pozostaje nam cierpliwie czekać na oficjalne ogłoszenie i pierwsze urządzenia wykorzystujące tę technologię. Patrząc na rosnące zaangażowanie firm technologicznych, możemy być pewni, że rewolucja jest tuż za rogiem. Chociaż również trzeba wziąć pod uwagę, że pierwsze wzmianki o pracach nad takim rozwiązaniem pojawiały się dobre parę lat temu, a na temat tych rozwiązań nie wiemy nic więcej. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze strony koreańskiego producenta,

