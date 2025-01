realme GT7 na horyzoncie – flagowiec z topową specyfikacją

Wszystko wskazuje na to, że realme szykuje się do premiery kolejnego flagowego smartfona. Model GT7, który właśnie otrzymał certyfikację 3C w Chinach, może zadebiutować już wkrótce. Co ciekawe, specyfikacja techniczna urządzenia w dużej mierze pokrywa się z wypuszczonym w listopadzie modelem GT 7 Pro.

Zgodnie z informacjami ujawnionymi w procesie certyfikacji, smartfon oznaczony numerem modelu RMX5090 będzie obsługiwał szybkie ładowanie o mocy 120W oraz łączność 5G. Choć w przypadku flagowej serii GT takie parametry nie są zaskoczeniem.

Topowa specyfikacja techniczna

Wcześniejsza certyfikacja TENAA ujawniła jeszcze więcej szczegółów na temat nadchodzącego urządzenia. realme GT7 ma być wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości określanej jako „1.5K”. Sercem smartfona będzie, podobnie jak w wersji Pro, najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite. Producent przewidział niezwykle szeroki wybór konfiguracji pamięci. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród wariantów z 8 GB, 12 GB, 16 GB, a nawet 24 GB pamięci RAM. Przestrzeń na dane również prezentuje się imponująco – od 128 GB, przez 256 GB i 512 GB, aż po zawrotny 1 TB.

Aparat i bateria

System fotograficzny GT7 będzie bazował na głównym sensorze o rozdzielczości 50 Mpx, wspieranym przez obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpx. Do selfie posłuży 16-megapikselowa kamera frontowa. To właśnie w zestawie fotograficznych a[aratów znajdziemy główną różnicę między GT7 a GT7 Pro – model podstawowy nie będzie wyposażony w teleobiektyw. Energię do pracy dostarczy bateria o pojemności 6500 mAh, co w połączeniu ze wspomnianym wcześniej szybkim ładowaniem 120W powinno zapewnić użytkownikom komfort długotrwałego korzystania z urządzenia. Warto również wspomnieć o czytniku linii papilarnych zintegrowanym z wyświetlaczem.

Design i podobieństwa do wersji Pro

Zdjęcia ujawnione podczas certyfikacji TENAA pokazują, że GT7 będzie bardzo podobny wizualnie do swojego droższego brata. Mimo to można dostrzec subtelne różnice w wyglądzie obu urządzeń, choć zachowano charakterystyczne elementy serii.

Choć oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, uzyskanie certyfikacji 3C sugeruje, że debiut urządzenia jest już blisko. Będzie to z pewnością interesująca propozycja dla osób szukających wydajnego smartfona z topowymi podzespołami, które mogą zrezygnować z dodatkowego obiektywu na rzecz niższej ceny. Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie premiery i szczegóły dotyczące ceny, która może okazać się kluczowym argumentem w walce o klienta na wymagającym rynku flagowych smartfonów.

Źródło: pocketnow.com