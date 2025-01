TP-Link RE815XE – test wzmacniacza sygnału z Wi-Fi 6E

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie niemal każde urządzenie w naszych domach łączy się z internetem, stabilne i szybkie połączenie Wi-Fi stało się niezbędne. Jednak wraz ze wzrostem liczby urządzeń i zwiększającymi się wymaganiami dotyczącymi przepustowości, wiele gospodarstw domowych boryka się z problemami słabego zasięgu sieci bezprzewodowej. Na szczęście na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, mające na celu wyeliminowanie tych problemów. Jednym z takich urządzeń jest RE815XE wzmacniacz sygnału Mesh Wi-Fi 6E AXE5400 firmy TP-Link.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu elegancko zaprojektowanego pudełka RE815XE, naszym oczom ukazuje się starannie zapakowany zestaw. W opakowaniu znajdziemy jedynie najbardziej potrzebne elementy zestawu, w tym wypadku mamy jedynie samo urządzeni i zestaw papierlogii. Nie mamy zasilacza zewnętrznego czy innych akcesoriów i dodatków. Nie potrzebujemy ich po prostu do codziennego korzystania z reapetera.

Przechodząc do specyfikacji technicznej, RE815XE to wysoka półka:

– Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)

– Obsługiwane pasma: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

– Maksymalna prędkość: AXE5400 (574 Mbps w paśmie 2.4 GHz + 2402 Mbps w paśmie 5 GHz + 2402 Mbps w paśmie 6 GHz)

– Anteny: 4 zewnętrzne anteny o wysokim zasięgu

– Obsługa OFDMA i MU-MIMO

– Szyfrowanie: WPA3, WPA2/WPA

– Kompatybilność z systemem OneMesh

Ta imponująca lista specyfikacji technicznej pokazuje, że RE815XE jest urządzeniem z najwyższej półki. Szczególnie godne uwagi jest wsparcie dla Wi-Fi 6E, które otwiera możliwość korzystania z mniej zatłoczonego pasma 6 GHz, co może znacząco poprawić wydajność sieci w gęsto zaludnionych obszarach.

Jakość wykonania oraz design

RE815XE prezentuje się niezwykle elegancko, łącząc w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością. Urządzenie ma kształt smukłego, pionowego prostopadłościanu o wymiarach 106,6 × 39,7 × 348,2 mm. Warto wziąć pod uwagę, że urządzenie jest całkiem sporych rozmiarów i może zajmować sporo miejsca zasłaniając całe gniazdko. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze białym, co nadaje urządzeniu neutralny wygląd, pasujący do większości wnętrz. Przednia część wzmacniacza jest lekko perforowana, z subtelnym logo TP-Link umieszczonym w górnej części. Na froncie znajdują się również diody LED, informujące o stanie urządzenia i jakości połączenia.

Boczne krawędzie RE815XE są ostro zakończone, co nadaje mu nowoczesny i elegancki wygląd. Jedynie na prawej krawędzi urządzenia umieszczono przycisk WPS, ułatwiający szybkie parowanie z routerem głównym lub innymi urządzeniami sieciowymi, wyjście ethernetowe oraz klawisz reset do resetowania całego urządzenia. Cztery zewnętrzne anteny są umiejętnie zintegrowane z designem urządzenia. Można je regulować i obracać, co pozwala na optymalizację zasięgu sygnału w zależności od układu pomieszczenia. Anteny, mimo że widoczne, nie psują ogólnej estetyki urządzenia. Plecki urządzenia to jedynie informacje ogólne o modelu i wtyk do gniazdka elektrycznego.

Jakość wykonania RE815XE stoi na wysokim poziomie. Urządzenie sprawia wrażenie solidnego i trwałego. Nie słychać żadnych trzasków czy skrzypień przy manipulowaniu urządzeniem, co świadczy o dobrym spasowaniu elementów obudowy. Warto zauważyć, że TP-Link zadbał o odpowiednią wentylację urządzenia. Na bokach i u dołu obudowy znajdują się dyskretne otwory wentylacyjne, zapewniające skuteczne odprowadzanie ciepła. Choć mimo wszystko gdy urządzenie pracuje dłużej czuć, że robi się nieco cieplejsze.

Oprogramowanie

Oprogramowanie jest kluczowym elementem każdego urządzenia sieciowego, a w przypadku RE815XE TP-Link nie zawiódł oczekiwań. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, przejrzysty i bogaty w funkcje, co sprawia, że zarządzanie urządzeniem jest proste zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Proces konfiguracji RE815XE jest niezwykle prosty i może być przeprowadzony na dwa sposoby: za pomocą aplikacji mobilnej Tether lub poprzez interfejs webowy. Aplikacja Tether, dostępna zarówno na systemy Android, jak i iOS, prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces instalacji. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na urządzeniu, a aplikacja automatycznie wykryje wzmacniacz i poprowadzi przez kolejne etapy konfiguracji. Dla osób preferujących tradycyjne metody, dostępny jest również intuicyjny interfejs webowy. Po podłączeniu do wzmacniacza, przeglądarka automatycznie przekierowuje do stronu konfiguracyjnej, gdzie można łatwo ustawić podstawowe parametry sieci.

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji, użytkownik ma dostęp do zaawansowanego panelu administracyjnego. Interfejs jest czytelny, z dobrze zorganizowanym menu i intuicyjnymi ikonami. Strona główna prezentuje najważniejsze informacje o stanie sieci, w tym aktualną prędkość, liczbę podłączonych urządzeń oraz wykorzystanie poszczególnych pasm częstotliwości.

Warto podkreślić, że aplikacja mobilna Tether nie ustępuje funkcjonalnością interfejsowi webowemu. Oferuje ona dostęp do większości ustawień i funkcji, z dodatkowymi udogodnieniami takimi jak powiadomienia push o ważnych wydarzeniach w sieci czy możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem spoza domu. W trakcie testów, oprogramowanie RE815XE wykazało się wysoką stabilnością. Nie zaobserwowano żadnych nieoczekiwanych restartów czy zawieszeń interfejsu. Reakcja na wprowadzane zmiany była natychmiastowa, a zastosowanie zmian w konfiguracji nie wymagało długiego oczekiwania.

Oprogramowanie RE815XE stanowi mocny punkt tego urządzenia. TP-Link udało się stworzyć interfejs, który jest jednocześnie przyjazny dla początkujących i wystarczająco zaawansowany dla bardziej wymagających użytkowników. Bogactwo funkcji, intuicyjna obsługa i stabilność działania sprawiają, że zarządzanie siecią staje się proste i przyjemne, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzenia, które ma stanowić centralny punkt domowej infrastruktury sieciowej.

Działanie sieci

Kluczowym aspektem każdego wzmacniacza Wi-Fi jest jego rzeczywista wydajność w codziennym użytkowaniu. RE815XE, dzięki zastosowaniu technologii Wi-Fi 6E, obiecuje znaczącą poprawę w porównaniu do starszych rozwiązań. Przyjrzę się bliżej, jak urządzenie radzi sobie w praktyce.

RE815XE zauważalnie poprawia zasięg działania sieci Wi-Fi. W moim mieszkaniu (około 64 metrów kwadraotowych), urządzenie było w stanie zapewnić stabilne połączenie Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach, nawet tych oddalonych od głównego routera. Szczególnie widoczna była poprawa sygnału w miejscach, które wcześniej stanowiły „martwe strefy”, a korzystanie z internetu nawet ze skrajnie położonych balkonów również nie dostarczało problemów. Największym atutem tego rozwiązania zdecydowanie jest trzecia częstotliwość pracy – 6 GHz, dzięki której znacznie mniejsze mamy zakłócenia działania szczególnie jeśli mówimy o korzystaniu z internetu w bloku, gdzie czasem nawet po kilka sieci mają wszyscy sąsiedzi dookoła.

Głównym atutem RE815XE jest oczywiście wsparcie dla standardu Wi-Fi 6E. Oznacza to, że urządzenie może operować w trzech pasmach częstotliwości:

2.4 GHz (802.11b/g/n/ax) – do 574 Mbps 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) – do 2402 Mbps 6 GHz (802.11ax) – do 2402 Mbps

Możliwość korzystania z pasma 6 GHz to znacząca przewaga, szczególnie w zatłoczonych środowiskach sieciowych. Pasmo to oferuje nie tylko wyższe prędkości, ale także mniejsze zakłócenia i niższe opóźnienia. Mimo zaawansowanej technologii, RE815XE zachowuje pełną kompatybilność wsteczną ze starszymi standardami Wi-Fi. Oznacza to, że urządzenia korzystające z Wi-Fi 5 (802.11ac) i starszych wersji będą mogły bez problemu łączyć się z siecią.

RE815XE jest kompatybilny z technologią OneMesh firmy TP-Link. Oznacza to, że może współpracować z innymi urządzeniami OneMesh, tworząc jednolitą sieć mesh w całym domu. W praktyce przekłada się to na:

– Płynne przełączanie między punktami dostępowymi bez przerywania połączenia

– Jednolita nazwa sieci (SSID) w całym domu

– Automatyczna optymalizacja ścieżek routingu dla najlepszej wydajności

Podsumowanie

TP-Link RE815XE naprawdę daje radę, mamy kilka ciekawych rozwiązań jednak zdecydowanie to co wyróżnia ten model to wsparcie dla Wi-Fi6e wraz z 6 GHz częstotliwością działania. Repater faktycznie zwiększa zauważalnie zasięg działania sieci w naszym domu, a przy tym stabilność również stoi na wysokim poziomie. W tej beczce miodu niestety jest również łyżka dziegciu, bowiem TP-Link RE815XE nie należy do tanich rozwiązań i aktualnie przyjdzie nam zapłacić za ten model około 800 zł, całkiem sporo zwarzywszy, że to tylko reapeter.