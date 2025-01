Lenovo Legion Go S: nowa era wśród handheldów gamingowych?

Lenovo wprowadziło na rynek nowy handheld gamingowy – Legion Go S, który wyróżnia się jako pierwszy niepochodzący od Valve model obsługujący SteamOS w sposób natywny. Urządzenie dostępne będzie także w wersji z systemem Windows 11 Home, stanowiąc przystępniejszą cenowo alternatywę dla modelu Legion Go, zaprezentowanego w 2023 roku.

Nowa generacja procesorów AMD

Legion Go S wykonany jest z tworzywa sztucznego i nie posiada odłączanych joysticków. Gracze będą mogli wybierać pomiędzy dwoma konfiguracjami procesorów: AMD Ryzen Z1 Extreme oraz Ryzen Z2 Go, opracowanym we współpracy z Lenovo. Nowy Ryzen Z2 Go oferuje:

4 rdzenie Zen 3 z obsługą 8 wątków,

maksymalne taktowanie na poziomie 4,3 GHz,

GPU RDNA 2 z 12 rdzeniami,

10 MB pamięci cache,

TDP konfigurowalne w zakresie 15–30 W.

Wydajność i pamięć

Urządzenie dostępne będzie w kilku wariantach pamięci RAM i przestrzeni dyskowej:

Podstawowy model : 16 GB RAM LPDDR5X (6400 MHz) oraz 512 GB pamięci SSD PCIe.

: 16 GB RAM LPDDR5X (6400 MHz) oraz 512 GB pamięci SSD PCIe. Zaawansowana wersja: aż 32 GB RAM i 1 TB SSD.

Dzięki autorskiej technologii chłodzenia ColdFront, obejmującej duży wentylator oraz wydajne radiatory, Legion Go S zapewnia stabilną pracę nawet przy dłuższej rozgrywce.

Ekran i ergonomia

Handheld wyposażono w 8-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1920 x 1200 px (WUXGA) z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz w formacie 16:10 osiąga jasność na poziomie 500 nitów, co gwarantuje wysoką jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Całość waży 740 gramów i oferuje wygodny układ przycisków – w sumie aż 23 fizyczne przyciski, w tym joysticki z technologią Hall Effect i podświetleniem RGB.

Złącza i łączność

Legion Go S zapewnia wszechstronne opcje łączności, w tym 2 porty USB4 (Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), gniazdo słuchawkowe, oraz slot na kartę microSD.. Specyfikację uzupełnia moduły łączności bezprzewodowej WiFi 6E oraz Bluetooth 5.3.

Bateria i dostępność

Handheld zasilany jest baterią o pojemności 55,5 Whr z funkcją szybkiego ładowania (65 W). W zestawie znajduje się adapter, a czas pracy urządzenia ma zapewnić długie godziny rozgrywki. Legion Go S trafi na rynek w dwóch wersjach kolorystycznych: Glacier White oraz Nebula Violet.

Model z procesorem Ryzen Z2 Go i SteamOS (16 GB RAM, 512 GB SSD): 500 USD . Dostawy planowane są na maj.

(16 GB RAM, 512 GB SSD): . Dostawy planowane są na maj. Wersja z Windows 11 (32 GB RAM, 1 TB SSD): 730 USD. Premiera już pod koniec stycznia.

Lenovo Legion Go S otwiera nowy rozdział w segmencie handheldów gamingowych, łącząc wydajność, niezłą ceną (choć na informację o cenach i dostępności w Polsce musimy jeszcze poczekać). Liczę, że większa konkurencja w tej kategorii urządzeń działających pod kontrolą SteamOS sprawi, że w niedalekiej przyszłości pojawią się jeszcze inne rozwiązania, co sprawi, że będziemy mieć w czym wybierać.

Źródło: pocketnow.com