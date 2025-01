Nintendo Switch 2 – większy ekran, lepsze osiągi i ulepszona ergonomia. Nowa konsola coraz bliżej!

Nintendo przygotowuje się do wprowadzenia na rynek drugiej generacji swojej niezwykle popularnej konsoli Switch. Plotki i rendery nowego urządzenia wskazują na istotne zmiany, które mogą przyciągnąć zarówno nowych, jak i dotychczasowych fanów. Switch 2 zapowiada się na znaczące ulepszenie względem swojego poprzednika.

Pierwszy Nintendo Switch zadebiutował w 2017 roku, a jego koncepcja hybrydowej konsoli szybko zdobyła uznanie graczy na całym świecie. Dzięki możliwości grania zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym, konsola odniosła ogromny sukces, stając się trzecią najlepiej sprzedającą się platformą w historii – ustępując jedynie PlayStation 2 i Nintendo DS. Wyposażony w 6,2-calowy ekran LCD, Switch doczekał się odświeżenia w 2021 roku w postaci modelu Switch OLED z większym, 7-calowym wyświetlaczem OLED. Teraz Nintendo idzie o krok dalej, planując wprowadzenie jeszcze większego ekranu w modelu drugiej generacji.

Większy ekran i wyższa rozdzielczość

Według najnowszych doniesień, Nintendo Switch 2 zostanie wyposażony w 8,4-calowy ekran, najprawdopodobniej w technologii OLED, co oznacza wzrost powierzchni wyświetlacza o 44% w porównaniu z modelem OLED. Choć zachowane mają zostać proporcje 16:9, wiele wskazuje na to, że nowy ekran zaoferuje rozdzielczość 1080p, co będzie znaczącym krokiem naprzód w stosunku do obecnych 720p w trybie przenośnym. Większy ekran zapewni jeszcze bardziej immersyjne wrażenia podczas gry, co może zadowolić zarówno fanów mobilnych sesji, jak i tych, którzy korzystają z konsoli w trybie dokowania.

Nowe wymiary i ergonomia

Switch 2 będzie większy w każdym wymiarze. Spekulowane wymiary to 271 x 116,4 x 31,4 mm, co oznacza znaczne zwiększenie grubości urządzenia w porównaniu do oryginalnego Switcha (239 x 102 x 14 mm). Choć początkowo grubość ta budziła wątpliwości, istnieje możliwość, że Nintendo zdecydowało się na zastosowanie większej baterii, co zwiększy czas pracy konsoli w trybie przenośnym.

Zmienią się również wymiary Joy-Conów – kontrolery będą wyższe, szersze i grubsze, co poprawi ich ergonomię, szczególnie dla osób z większymi dłońmi. Wciąż będą one odłączane, ale ulepszony system mocowania ma zapewnić większą stabilność i trwałość. Układ przycisków pozostanie jednak taki sam, co z pewnością ułatwi przejście użytkownikom poprzednich wersji konsoli.

Nowoczesny chipset i wydajność

Jednym z kluczowych elementów nowej konsoli będzie jej wnętrze. Nintendo Switch 2 ma być napędzany układem Nvidia Tegra T239 – nowoczesnym procesorem opartym na architekturze Ampere. Układ ten, wykonany w procesie technologicznym 5 nm, oferuje jeden rdzeń Cortex-X1, trzy rdzenie Cortex-A78 oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55. Zintegrowany układ graficzny z 1536 rdzeniami CUDA to znaczące ulepszenie w porównaniu z Tegra X1, który napędzał pierwszą generację Switcha. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na płynniejsze działanie gier, lepszą grafikę oraz możliwość uruchamiania bardziej zaawansowanych tytułów.

Co ciekawe, nowe rendery pokazują obecność otworów wentylacyjnych na górze konsoli, co sugeruje, że Switch 2 będzie aktywnie chłodzony. Może to być konieczne, biorąc pod uwagę znacznie wyższą wydajność układu Tegra T239 w porównaniu z poprzednimi modelami.

Co z portami i innymi funkcjami?

Nowy Switch zachowa port USB-C na spodzie urządzenia, a widoczne na renderach otwory do wyrównania z dockiem wskazują na podobny system dokowania jak w poprzednich modelach. Co ciekawe, podobne otwory zauważono na górnej części konsoli, choć ich przeznaczenie pozostaje zagadką. Możliwe, że Nintendo planuje jakieś nowe akcesoria lub dodatkowe funkcje, które zostaną ujawnione w późniejszym czasie.

Czy Nintendo zrewolucjonizuje rynek po raz kolejny?

Choć premiera Switcha 2 nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, spekulacje na temat jego możliwości oraz wprowadzone ulepszenia budzą bardzo duże zainteresowanie. Większy ekran, wyższa rozdzielczość, lepsza ergonomia i nowoczesny chipset mogą sprawić, że nowa konsola Nintendo ponownie stanie się hitem na rynku. Dużo też będzie zależeć od dostępności i finalnej ceny konsoli, choć fani wielkiego N zdecydują się kupić nową konsolę w ciemno.

Źródło: gsmarena.com