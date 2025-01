Recenzja ładowarki Baseus 65W – wydajność w kompaktowej formie

Baseus to chińska marka znana z produkcji akcesoriów elektronicznych o dobrej jakości i przystępnej cenie. Ich produkty cieszą się uznaniem zarówno wśród użytkowników szukających niezawodności, jak i osób, które doceniają estetykę wykonania. Jednym z flagowych produktów firmy jest wieloportowa ładowarka Baseus 65W, która łączy dużą moc z kompaktowym designem. W tej recenzji przyjrzę się szczegółowo tej ładowarce, czy warta jest zakupu jak wygląda jej dostępność na sklepowych półkach. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Ładowarka Baseus 65W jest sprzedawana w minimalistycznym opakowaniu, typowym dla marki. W środku znajdziemy samą ładowarkę oraz skróconą instrukcję obsługi. W niektórych wersjach zestawu producent dodaje również kabel USB-C o długości jednego metra, co jest praktycznym dodatkiem.

Pod względem specyfikacji technicznej ładowarka oferuje cztery porty: dwa USB-C oraz dwa USB-A. Moc wyjściowa wynosi 65 W, co umożliwia ładowanie zarówno smartfonów, jak i bardziej wymagających urządzeń, takich jak laptopy czy tablety. Obsługuje popularne protokoły szybkiego ładowania, w tym Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), SCP (Huawei SuperCharge) oraz AFC (Samsung Adaptive Fast Charging). Zakres napięć to 100–240 V, co czyni ją uniwersalnym wyborem dla podróżujących.

Jakość wykonania oraz design

Baseus 65W wyróżnia się kompaktową konstrukcją i nowoczesnym wyglądem. Ładowarka jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest odporne na zarysowania i dobrze odprowadza ciepło. Wykończenie jest matowe, co zapobiega pozostawianiu odcisków palców. Całość utrzymana jest w minimalistycznym stylu. Pomimo dużej mocy, urządzenie jest niewielkie i lekkie, dzięki czemu łatwo zmieści się w kieszeni plecaka czy torebki. Gniazda portów są solidnie osadzone, a ich oznaczenia są czytelne, co ułatwia szybkie podłączenie odpowiedniego kabla. Testowany egzemplarz był w kolorze błękitnym, można powiedzieć dosyć nietypowym i oryginalnym.

Ładowanie

Jednym z największych atutów Baseus 65W jest jej wydajność ładowania. Testy wykazują, że w przypadku pojedynczego portu USB-C ładowarka osiąga pełną moc 65 W, co wystarcza do naładowania większości ultrabooków w zaledwie 1,5–2 godziny. Jednak gdy zaczniemy podłączać kolejne urządzenia to finalnie moc spada w zależności od łącza, typu A mamy w dwóch odmianach 5 W oraz 30 W, więc szczególnie ten drugi port będzie wykorzystywany do ładowania słuchawek czy smartwatchy, gdzie duża moc nie jest wymagana.

Co ważne, Baseus zastosował zaawansowane systemy ochrony, takie jak ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i zwarciem, co zapewnia bezpieczeństwo podłączonym urządzeniom. Podczas intensywnego użytkowania ładowarka nie nagrzewa się nadmiernie, co świadczy o efektywnej pracy układu. Jest też kompatybilna z szeroką gamą urządzeń, od smartfonów różnych marek po tablety, słuchawki bezprzewodowe czy nawet konsolę Nintendo Switch.

Podsumowanie

Baseus 65W to doskonały wybór dla osób, które potrzebują kompaktowego, wydajnego i uniwersalnego rozwiązania do ładowania swoich urządzeń. Jej największymi zaletami są wieloportowość (2x USB C oraz 2X USB A) , wysoka moc oraz wsparcie dla licznych standardów szybkiego ładowania. Dodatkowo solidna jakość wykonania i minimalistyczny design sprawiają, że urządzenie prezentuje się estetycznie i trwa solidnie w codziennym użytkowaniu. W swojej klasie cenowej Baseus 65W jest bezkonkurencyjną propozycją dla każdego, kto szuka wydajnej i praktycznej ładowarki.