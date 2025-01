TP-Link zaprezentował sporo nowości na CES 2025

Na targach CES 2025 w Las Vegas TP-Link zaprezentował swoje najnowsze rozwiązania dla inteligentnych domów, obejmujące szeroki wachlarz produktów od robotów odkurzających, przez zamki biometryczne, aż po inteligentne systemy monitoringu i oświetlenia. Nowości jest naprawdę sporo i są to urządzenia z różnych półek cenowych i zaawansowania. Co tam ciekawego przygotował dla nas TP-Link? Zapraszam do lektury pełnego newsa.

Bezpieczeństwo na wyższym poziomie

Wśród zaprezentowanych produktów na moją uwagę przykuł inteligentny zamek do drzwi Tapo DL130. Dzięki technologii rozpoznawania układu żył dłoni, urządzenie gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Unikalne wzory naczyń krwionośnych stanowią biometryczny klucz, co eliminuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Zamek oferuje również alternatywne metody otwierania, takie jak odciski palców, kody numeryczne, Bluetooth czy tradycyjne klucze, a jego wytrzymała konstrukcja sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych. Takiego rodzaju urządzenia nie mieliśmy jeszcze w portfolio chińskiego producenta zobaczyć i jestem ciekaw jak konstrukcja będzie sprawdzać się w praniu.

Monitoring 24/7

TP-Link przedstawił również nowe rozwiązania z zakresu monitoringu, w tym Tapo NVR810P – 8-kanałowy rejestrator wideo. Urządzenie zapewnia ciągłą ochronę i możliwość przechowywania nagrań o pojemności do 20 TB. Dzięki analizie AI, system identyfikuje ludzi, pojazdy oraz zwierzęta, a także rozróżnia obcych od domowników, wysyłając precyzyjne powiadomienia w czasie rzeczywistym. Ponadto, zaawansowane kamery Tapo, takie jak model C675D KIT, gwarantują kompleksowy monitoring dużych przestrzeni, łącząc szerokokątny i obrotowy obiektyw.

Nowości w zakresie sprzątania

Model Tapo RV70 Pro Ultra to przykład świeższego podejścia do automatyzacji sprzątania. Robot wyposażono w kamerę RGB, funkcję skanowania 3D oraz algorytmy AI, które pozwalają na precyzyjne wykrywanie brudu i omijanie przeszkód. Te rzeczy już niejednokrotnie widzieliśmy u konkurencji. Jednak to co zaskakuje to stacja dokująca. Urządzenie bowiem współpracuje z bezobsługową stacją dokującą, która automatycznie produkuje i oczyszcza wodę, zapewniając ekologiczne mopowanie. Funkcje dodatkowe, takie jak neutralizacja zapachów i regulacja wilgotności powietrza, czynią ten model wyjątkowym na rynku. Jak to się sprawdzi w praktyce przekonamy się, gdy pierwsze sample trafią do rąk recenzentów, ale cała konstrukcja wygląda naprawdę ciekawie.

Inteligentne oświetlenie

W zakresie oświetlenia TP-Link wprowadza system Tapo Atom-Link™, który oferuje stabilność i płynność działania dzięki technologii Wi-Fi i Bluetooth Mesh. Rozwiązanie to współpracuje z szeroką gamą produktów oświetleniowych TP-Link, takich jak inteligentne żarówki i przełączniki, pozwalając na stworzenie idealnego oświetlenia w całym domu, nawet w obszarach o słabym zasięgu Wi-Fi.

Wizja Przyszłości Inteligentnych Domów

Podczas targów CES 2025 TP-Link zaprezentował również swoją koncepcję inteligentnego domu przyszłości, opartego na zaawansowanych modelach uczenia maszynowego. Firma dąży do stworzenia środowiska, w którym sztuczna inteligencja przewiduje potrzeby mieszkańców, automatyzuje codzienne czynności i integruje wszystkie aspekty życia domowego.

Nowości jakie zaprezentował TP-Link na ostatnich targach CES 2025 jest naprawdę sporo i czekam na kilka ciekawych rozwiązań z niecierpliwością. Jakie Wam urządzenie najbardziej przypadło do gustu? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa