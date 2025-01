Samsung Galaxy A06 5G – budżetowa rewolucja od Samsunga?

Nowy smartfon z budżetowej serii Galaxy A od Samsunga, oznaczony jako SM-A066B, pojawił się na platformie testowej Geekbench. Wszystko wskazuje na to, że jest to nadchodzący Galaxy A06 5G, który ma szansę stać się jednym z najbardziej przystępnych cenowo modeli obsługujących sieć 5G.

MediaTek Dimensity 6300 na pokładzie

Zgodnie z informacjami z Geekbench, Galaxy A06 5G zostanie wyposażony w chipset MediaTek Dimensity 6300 oraz 4 GB pamięci RAM. Urządzenie zdobyło 731 punktów w teście jednowątkowym i 1816 punktów w teście wielowątkowym. To solidne wyniki, które sugerują dobrą wydajność w codziennym użytkowaniu.

Android 15 i One UI 7

Nowy model ma działać na systemie Android 15 z autorską nakładką Samsunga – One UI 7. Dla fanów marki oznacza to dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień, jakie niesie nowy system operacyjny. Co więcej, wcześniej, w zeszłym tygodniu, Galaxy A06 5G pojawił się w bazie Wi-Fi Alliance, co dodatkowo potwierdza nadchodzącą premierę. Według przecieków, Galaxy A06 5G ma dzielić wiele cech z modelem Galaxy A06 4G, w tym:

6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ z częstotliwością odświeżania 60 Hz,

główny aparat 50 Mpx, który ma oferować solidną jakość zdjęć w tej klasie cenowej,

baterię o pojemności 5 000 mAh z obsługą ładowania 25 W.

Jedyną znaczącą różnicą między wersjami 4G i 5G będzie zastosowany chipset – Dimensity 6300 w modelu 5G ma zapewnić lepszą wydajność oraz wsparcie dla najnowszych technologii komunikacyjnych.

Budżetowy smartfon z potencjałem

Samsung Galaxy A06 5G ma szansę zdobyć popularność wśród użytkowników poszukujących przystępnych cenowo urządzeń 5G. Producent konsekwentnie rozwija swoją serię Galaxy A, oferując rozwiązania technologiczne w niższej półce cenowej. Dzięki temu modele takie jak Galaxy A06 5G mogą przyciągnąć zarówno młodszych użytkowników, jak i osoby szukające prostego, ale nowoczesnego telefonu. Premiera Galaxy A06 5G wydaje się być coraz bliżej, choć Samsung nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty debiutu. Fani marki mogą jednak spodziewać się więcej informacji w najbliższych tygodniach. Czy Galaxy A06 5G okaże się kolejnym hitem w segmencie budżetowym? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Źródło: gsmarena.com