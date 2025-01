Nowe detale dotyczące grubości iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim wyciekły do sieci

Apple i Samsung, dwaj giganci technologiczni, szykują się do wprowadzenia na rynek swoich najnowszych flagowych smartfonów, które mają „zrewolucjonizować” segment premium dzięki ultracienkim obudowom. Informacje pochodzące z Korei Południowej potwierdzają, że iPhone 17 Air i Samsung Galaxy S25 Slim będą nie tylko smukłe, ale również dostępne w podobnych cenach.

iPhone 17 Air zastępuje model Plus

Apple zdecydowało się na znaczącą zmianę w swojej ofercie, rezygnując z linii iPhone Plus. Zgodnie z doniesieniami, model iPhone 17 Air zajmie miejsce iPhone 16 Plus. Decyzja ta wynika z niezadowalających wyników sprzedaży serii Plus na przestrzeni lat. Co istotne, iPhone 17 Air ma być oferowany w tej samej cenie, co jego poprzednik, mimo wprowadzenia ulepszeń w projekcie i funkcjonalności.

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy elementów nowego modelu będzie jego smukłość. iPhone 17 Air będzie miał grubość 6,25 mm, co plasuje go w gronie najcieńszych smartfonów w historii Apple. Choć wcześniejsze plotki sugerowały jeszcze cieńszą konstrukcję, nowy model i tak wyróżnia się na tle innych urządzeń tej marki. Premiera serii iPhone 17, w tym modelu Air, została zaplanowana na wrzesień 2025 roku, choć standardowo nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, kiedy ten model ujrzy oficjalnie światło dzienne.

Samsung Galaxy S25 Slim: bezpośredni rywal

Samsung nie zamierza pozostać w tyle i przygotowuje model Galaxy S25 Slim, który będzie bezpośrednim konkurentem iPhone 17 Air. Urządzenie o grubości około 6,5 mm ma być tańszą alternatywą dla flagowego Galaxy S25 Ultra, wypełniając lukę między nim a modelem Galaxy S25+.

Galaxy S25 Slim ma zadebiutować podczas najbliższego wydarzenia Unpacked, które odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Jednak pierwsze egzemplarze mogą trafić na rynek z opóźnieniem, a ich dostępność może zostać rozłożona na kolejne miesiące.

Strategiczna odpowiedź Samsunga

Według raportów, Samsung przyspieszył prace nad Galaxy S25 Slim, gdy dowiedział się o planach Apple dotyczących iPhone 17 Air. Wskazuje to na celowe działanie mające na celu bezpośrednią rywalizację z Apple w segmencie smukłych smartfonów premium. Ten ruch może zapoczątkować nowy trend w branży, w którym ultracienkie urządzenia staną się standardem wśród flagowych modeli.

Wyścig o dominację w 2025 roku

Zarówno Apple, jak i Samsung, przygotowują się do intensywnej rywalizacji, a ich nowe urządzenia mają szansę stać się najgorętszymi premierami na rynku smartfonów w 2025 roku. Podczas gdy szczegóły dotyczące funkcjonalności i specyfikacji technicznych obu modeli wciąż są owiane tajemnicą, jedno jest pewne — zarówno iPhone 17 Air, jak i Samsung Galaxy S25 Slim obiecują dostarczyć najwyższej jakości podzespoły, wyznaczając nowe standardy dla branży mobilnej.

Źródło: phonearena.com