TP-Link Tapo D235 – recenzja wideodzwonka

Wideodzwonki to coraz popularniejsze rozwiązania w systemach inteligentnego domu, oferując użytkownikom większe bezpieczeństwo i kontrolę nad wejściem do posesji. TP-Link Tapo D235 to jedno z najnowszych urządzeń tego typu, które właśnie się pojawił na polskich sklepowych półkach. W tej recenzji przyjrzę się szczegółowo wszystkim aspektom urządzenia, aby ocenić, czy rzeczywiście spełnia obietnice producenta. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Standardowo dla rozwiązań sygnowanych logiem chińskiego producenta opakowanie jest dosyć minimalistyczne, zachowane w jasnej kolorystyce – dominuje biel i błękit, do tego dochodzi grafika samego urządzenia i tak właściwie tyle. Opakowanie robi dobre wrażenie, choć jak zwykle w tego typu urządzeniach najważniejszy jest środek, a już teraz mogę powiedzieć, że TP-Link zadbał o swoich klientów. TP-Link zadbał o to, aby użytkownicy otrzymali wszystko, czego potrzebują do instalacji i korzystania z urządzenia. W zestawie znajdziemy wideodzwonek, dzwonek wewnętrzny, szablon montażowy, uchwyty montażowe w dwóch wariantach (poziomym i pionowym), kabel do ładowania, zworkę do integracji z istniejącym dzwonkiem oraz przewody przedłużające. Producent dołączył również pełen zestaw śrub, taśm montażowych i narzędzi, w tym narzędzie do demontażu urządzenia. Tutaj należą się brawa producentowi, bo tak właściwie przewidział kilka różnych możliwości montażu i konfiguracji wideodzwonka, a wszystkie niezbędne elementy znajdziemy w pudełku wraz z dzwonkiem co się moim zdaniem zdecydowanie chwali.

Pod względem specyfikacji Tapo D235 oferuje możliwości najwyższej półki. Kamera z przetwornikiem obrazu 1/2.7“ CMOS zapewnia rozdzielczość 2K (2560 × 1920 pikseli) i rejestruje obraz w szerokim polu widzenia – 170,6° w poziomie oraz 140,1° w pionie. Dzięki temu doskonale sprawdza się w monitorowaniu szerokiego obszaru. Kamera obsługuje również nagrywanie w nocy – zarówno w trybie IR, jak i w pełnym kolorze, co zapewnia wyraźny obraz niezależnie od warunków oświetleniowych. Urządzenie wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami wykrywania. Czujnik PIR monitoruje ruch w polu widzenia 130° i rozpoznaje różne typy obiektów, takie jak ludzie, zwierzęta, pojazdy czy paczki. W Tapo D235 znajdziemy również wbudowaną baterię o pojemności 10 000 mAh.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Tapo D235 cechuje się minimalistycznym i nowoczesnym designem, który z łatwością wpasuje się w różnorodne elewacje budynków lub drzwi. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne. W przypadku modelu D235 mamy do czynienia z całym czarnym frontem (za wyjątkiem przycisku dzwonka), model D210 jest jaśniejszy, bo czerń łączy się z bielą. Certyfikat IP66 potwierdza ochronę przed wodą i kurzem, dzięki czemu urządzenie może działać niezawodnie w różnych środowiskach – od mroźnych zim po deszczowe dni. Przyciski na wideodzwonku są dobrze rozmieszczone i łatwe w użyciu. Antykradzieżowy mechanizm blokujący zwiększa bezpieczeństwo urządzenia, co jest istotne w przypadku urządzeń montowanych na zewnątrz. Montaż jest prosty, a dzięki dołączonym szablonom i klinom, użytkownik ma dużą elastyczność w dostosowywaniu kąta widzenia kamery. Co ważne kamerę można podłączyć bezprzewodowo i wówczas działa na samej baterii (około 6-7 miesięcy) lub przewodowo i wówczas czas działania na baterii nas nie interesuje.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory obiektyw kamery, tuż pod nim znajdziemy czujnik światła i większy przycisk dzwonka z okrągłym LEDowym pierścieniem, a poniżej czujnik zbliżeniowy. Na krawędziach wideodzwonka upchnięto kilka elementów i tak na dolnej znajdziemy głośnik, vis a vis znajdziemy otwór do demontażu dzwonka. Jednak w przypadku tego modelu producent zdecydował się na implementację większej ilości elementów na pleckach wideodzwonka i tak bliżej górnej części znajdziemy trzy klawisze – synchronizacji/resetu, a także włączania/wyłączania. Pod zaślepką obok z kolei producent zaimplementował wyjście USB typu C służące do ładowania urządzenia, a także slot na kartę microSD. Niżej znajdziemy podłączenie okablowania.

Pod względem jakości wykonania i ogólnego designu nie mam najmniejszych uwag, cała konstrukcja jest przemyślana i dobrze wykonana, nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem.

Bateria

Bateria litowo-jonowa o pojemności 10 000 mAh to jeden z największych atutów Tapo D235. Dzięki niej urządzenie może działać przez kilka miesięcy bez konieczności ładowania, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Funkcja ładowania przewodowego pozwala na szybkie doładowanie baterii bez potrzeby demontażu dzwonka. Podczas testów bateria wykazała się dużą niezawodnością. Nawet w okresach zwiększonego ruchu, gdy kamera była aktywowana wielokrotnie w ciągu dnia, poziom naładowania spadał powoli. Możliwość podłączenia zasilania przewodowego sprawia, że użytkownik nie musi martwić się o przerwy w działaniu urządzenia. Do ładowania kamery musimy całą konstrukcję ściągnąć i podładować za pomocą kabla USB typu C. Nie jest to przesadnie kłopotliwe, bo musimy to robić co kilka miesięcy, na szczęście .

Oprogramowanie

Aplikacja Tapo to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie, które pozwala w pełni wykorzystać możliwości wideodzwonka. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, co sprawia, że nawet mniej zaawansowani technicznie użytkownicy szybko opanują jego obsługę. Co ważne aplikacja jest dostępna za darmo zarówno na iOS jak i systemie sygnowanym zielonym robocikiem. Drugim plusem zdecydowanie jest komunikacja w naszym rodzimym języku.

Oprogramowanie oferuje szereg funkcji, takich jak podgląd na żywo, konfiguracja alertów oraz przeglądanie zapisanych nagrań. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak wykrywanie paczek czy zwierząt, działają precyzyjnie i znacząco zwiększają wygodę użytkowania. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z Asystentem Google i Amazon Alexa, co pozwala na integrację z innymi urządzeniami w ekosystemie inteligentnego domu. Brakuje tutaj integracji z Homekit. Możliwe, że taki update pojawi się przy najbliższej okazji, ale to już zobaczymy później. Ogólnie rzecz biorąc aplikacja Tapo jest bardzo rozbudowana i daje duże możliwości personalizacji co można zaliczyć na duży plus.

Jakość nagrań

Kamera Tapo D235 rejestruje obraz w rozdzielczości 2K, oferując naprawdę świetną jakość i ostrość. Szerokie pole widzenia sprawia, że urządzenie doskonale radzi sobie z monitorowaniem dużych obszarów, takich jak podjazdy czy wejścia do budynków. Funkcje WDR i 3DNR skutecznie eliminują problemy z prześwietleniami oraz szumami, zapewniając wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Nocna wizja, zarówno w trybie podczerwieni, jak i w pełnym kolorze, to kolejny element, który wyróżnia Tapo D235 na tle konkurencji. Nagrania są wyraźne i pozwalają na łatwe rozpoznanie twarzy oraz obiektów. Mógłbym przyczepić się do klatkarzu nagrań nie mamy tutaj pełnych 30 klatek na sekundę i musimy zadowolić się maksymalnie 20 klatkami na sekundę, ale przy dzwonku nie jest to element, który szczególnie przeszkadza przy codziennym korzystaniu z kamery. Warto również wspomnieć, że nagrania z kamery mogą być zapisywane lokalnie na karcie pamięci microSD, a także w chmurze. Jednak ta druga opcja wymaga wykupienia dodatkowej subskrypcji.

1733054649838

1733054665110

1733054704124

1733078788832

1733078801757

Łączność

Wideodzwonek TP-Link Tapo D235 działa w paśmie Wi-Fi 2,4 GHz, co gwarantuje stabilne połączenie z siecią. Podczas testów urządzenie nie miało problemów z opóźnieniami w przesyłaniu powiadomień ani w dostępie do podglądu na żywo. Szkoda, że producent nie zaimplementował wsparcia dla częstotliwości 5 GHz nie mówiąc już o 6 GHz, jednak przy smart rozwiązaniach niezwykle rzadko takie rozwiązanie jest implementowane. Funkcja dwukierunkowej komunikacji audio to jedna z mocnych stron tego modelu. Wbudowany mikrofon i głośnik działają bez zarzutu, a redukcja szumów skutecznie eliminuje dźwięki tła, zapewniając wyraźne rozmowy z osobami przy drzwiach.

Podsumowanie

TP-Link Tapo D235 to wszechstronne i niezawodne urządzenie, które spełnia oczekiwania zarówno pod względem funkcjonalności, jak i jakości wykonania. Dzięki zaawansowanym funkcjom wykrywania, wysokiej jakości obrazu oraz wytrzymałej baterii, wideodzwonek ten stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego rozwiązania do monitorowania wejścia do domu.

Wady, takie jak ograniczenie do pasma 2,4 GHz Wi-Fi, są drobnymi niedogodnościami, które nie wpływają znacząco na codzienne użytkowanie. Ogólnie, TP-Link Tapo D235 to jedno z najlepszych rozwiązań w swojej klasie cenowej, które oferuje doskonały stosunek jakości do ceny.