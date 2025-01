Oppo ogłasza nową strategię premier dla serii Find

Oppo, znana marka w branży technologicznej, ogłosiła, że jej flagowa seria Find będzie miała dwa duże wydarzenia premierowe każdego roku. Informację tę przekazał Zhou Yibao, przedstawiciel firmy, na platformie Weibo. Nowa strategia przewiduje premiery wiosną oraz jesienią, co ma na celu dostarczenie użytkownikom najnowszych technologii w bardziej regularnych odstępach czasowych.

Wprowadzenie serii Find X8

Oppo niedawno zaprezentowało dwa modele: Find X8 oraz Find X8 Pro. Oba urządzenia zadebiutowały jesienią tego roku. Find X8 wyróżnia się 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei model Find X8 Pro oferuje nawet 16 GB RAM i 512 GB pamięci. Co ważne dla nas drugi z modeli jest dostępny na polskich sklepowych półkach, co jest nowością w porównaniu do poprzednich flagowców, które nie były dostępne w szerokiej dystrybucji u nas. Te premiery to jednak dopiero początek nowości od Oppo.

Co dalej?

Zgodnie z zapowiedzią Zhou Yibao, wiosną 2025 roku Oppo planuje wprowadzić na rynek dwa kolejne modele z serii Find – Find X8 Ultra oraz Find X8 Mini. Chociaż szczegółowe informacje o tych urządzeniach pozostają nieznane, Digital Chat Station donosi, że prototypy Find X8 Ultra są obecnie testowane z kamerą teleobiektywu makro.

Premiera Find N5

Przed wiosenną premierą nowych modeli z serii Find, Oppo planuje zaprezentować Find N5. To urządzenie zostanie najpewniej wprowadzone na rynek międzynarodowy jako OnePlus Open 2. Według najnowszych przecieków, specyfikacja Find N5 zapowiada się obiecująco.

Dwa wydarzenia premierowe rocznie – klucz do sukcesu?

Eventów związanych z premierą nowych urządzeń różnych producentów jest cała masa, czy faktycznie nowe podejście chińskiego producenta przyniesie ze sobą oczekiwane rezultaty? Przekonamy się za jakiś czas, kiedy to na dobre zagoszczą w kalendarzu nowe premiery.

Źródło: gsmarena.com