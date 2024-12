Pierwsze urządzenie z rozwijanym ekranem trafia do sprzedaży

Lenovo po raz kolejny zaskakuje świat technologii! W nadchodzącym CES 2025, które odbędzie się na początku stycznia, firma zamierza zaprezentować najnowszą generację ThinkBook Plus – pierwsze na świecie urządzenie z rozwijanym ekranem, które trafi do sprzedaży. Informację tę ujawnił znany i ceniony leaker Evan Blass, znany w mediach społecznościowych jako @evleaks.

Nowy wymiar mobilności

Rozwijane ekrany od lat były tematem prezentacji koncepcyjnych różnych producentów paneli i marek smartfonowych. Jednak aż do teraz żadne z tych rozwiązań nie zostało wprowadzone na rynek. Lenovo zmienia tę sytuację, wprowadzając technologię, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z urządzeń mobilnych.

ThinkBook Plus, jak pokazują ujawnione zdjęcia, to laptop o wyjątkowej funkcjonalności. W standardowym ustawieniu wygląda jak zwykły laptop z ekranem o proporcjach 3:2. Jednak prawdziwa magia zaczyna się, gdy użytkownik postanowi powiększyć ekran. Wystarczy jedno pociągnięcie, aby ekran powiększył się w pionie, oferując więcej przestrzeni roboczej.

Technologia przyszłości dostępna już dziś

Rozwijane ekrany od dawna były postrzegane jako przyszłość technologii wyświetlaczy, ale ich masowe wdrożenie wiązało się z wieloma wyzwaniami. Największe z nich to trwałość oraz koszty produkcji. Choć Lenovo nie ujawniło jeszcze szczegółów technicznych dotyczących ekranu ThinkBook Plus, pierwsze reakcje na ujawnione zdjęcia sugerują, że urządzenie jest gotowe do codziennego użytku. Warto zauważyć, że to urządzenie nie tylko przyciąga uwagę ciekawym designem, ale również pokazuje determinację Lenovo w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu firma staje się pionierem w segmencie rozwijanych ekranów, co może otworzyć drzwi dla kolejnych urządzeń wykorzystujących tę technologię.

Wyzwania i nadzieje

Mimo entuzjazmu związanego z premierą, pojawiają się także pytania o trwałość tego typu ekranów. Pierwsza generacja urządzeń z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi często zmaga się z problemami wieku dziecięcego. Czy ThinkBook Plus będzie odporny na codzienne użytkowanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po premierze. Nie ulega jednak wątpliwości, że urządzenie to znajdzie swoich entuzjastów, zwłaszcza wśród osób ceniących innowacyjność. Niemniej jednak należy się spodziewać, że cena tego modelu będzie wysoka, co wynika z zastosowania nowatorskiej technologii i kosztów jej produkcji.

Czy Lenovo uda się przekształcić wizję w rzeczywistość i zapoczątkować erę rozwijanych ekranów? Jedno jest pewne – świat technologii obserwuje tę premierę.

Źródło: pocketnow.com