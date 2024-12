Recenzja Hama Fit Watch 7000 – przystępny smartwatch dla początkujących

W szybko rozwijającym się segmencie inteligentnych zegarków, marka Hama postanowiła zaznaczyć swoją obecność modelem Fit Watch 7000. Ten budżetowy smartwatch kierowany jest do osób, które stawiają pierwsze kroki w świecie wearables i szukają podstawowych funkcji monitorowania aktywności oraz powiadomień z telefonu, nie chcąc przy tym wydawać fortuny. Na rynku nie brakuje podobnych urządzeń, jednak Hama stara się wyróżnić swoją propozycję atrakcyjnym stosunkiem możliwości do ceny. W dobie, gdy zaawansowane smartwatche potrafią kosztować całkiem sporo, pojawienie się przystępnej cenowo alternatywy może być interesującą propozycją dla wielu użytkowników. Przyjrzę się bliżej temu urządzeniu i sprawdzę, czy faktycznie warto zwrócić na nie uwagę. Zapraszam do lektury pełnej recenzji smartwatcha Hama Fit Watch 7000.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie ma znaczenie, dlatego warto pochwalić Hamę za schludne i przemyślane opakowanie. Smartwatch dociera do nas w kompaktowym, eleganckim kartonie, który skrywa wszystkie niezbędne elementy. Poza samym zegarkiem, w opakowaniu znajdziemy magnetyczną ładowarkę USB, szkoda, że Hama nie pokusiła się o dodanie np. dodatkowego paska.

Pod względem specyfikacji technicznej, Hama Fit Watch 7000 oferuje zestaw parametrów typowy dla swojej półki cenowej. Wyświetlacz to jednostka wykonana w technologii AMOLED o przekątnej 1,32 cala i rozdzielczości 240 x 280 pikseli. Energię dostarcza bateria o pojemności 300 mAh, która według producenta ma zapewnić do 7 dni pracy. Zegarek otrzymał certyfikat wodoszczelności IP68, co pozwala na korzystanie z niego podczas deszczu czy mycia rąk. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemem Android (od wersji 6.0), jak i iOS (od wersji 12.0), wykorzystując do komunikacji moduł Bluetooth 5.3. Na pokładzie znalazł się również zestaw podstawowych czujników, takich jak akcelerometr oraz pulsometr, które umożliwiają monitoring aktywności fizycznej i snu.

Jakość wykonania oraz design

Hama Fit Watch 7000 prezentuje się zaskakująco dobrze jak na urządzenie ze swojego segmentu cenowego. Koperta zegarka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które mimo swojej lekkości sprawia solidne wrażenie. Design urządzenia można określić jako bezpieczny i uniwersalny – okrągła koperta. Całość zachowana w kolorystyce biało złotej, co szczególnie powinno przypaść do gustu kobietom. Producent postawił na minimalistyczną stylistykę, dzięki czemu zegarek dobrze komponuje się zarówno ze sportową, jak i bardziej formalną garderobą.

Do jakości wykonania paska, również nie mam większych zastrzeżeń. Zastosowany silikon jest przyjemny w dotyku i nie powoduje podrażnień nawet podczas długotrwałego noszenia czy aktywności fizycznej. To istotna zaleta, szczególnie dla osób planujących wykorzystywać zegarek podczas treningów. Jeśli chodzi o system montażu paska jest on standardowy, czyli mamy dwa krótkie teleskopy, więc ewentualna wymiana paska nie stanowi najmniejszego problemu.

Konstrukcja zegarka została dobrze przemyślana pod kątem ergonomii. Urządzenie waży 46 gramy, co w połączeniu z kompaktowymi wymiarami (51 x 43 x 12 mm) przekłada się na dobry komfort noszenia. Można wręcz zapomnieć, że ma się go na nadgarstku. Certyfikat IP68 zapewnia ochronę przed zachlapaniem i krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie.

Pod względem jakości wykonania nie mam uwag, w swojej półce cenowej zegarek prezentuje się nadzwyczaj dobrze i nie czuć „plastikowości” smartwatcha co uważam za spory plus. Oczywiście do tytanowych konstrukcji zdecydowanie brakuje, ale mówimy w tym wypadku o urządzeniu za ułamek ceny flagowego zegarka.

Ekran

Wyświetlacz to jeden z najważniejszych elementów każdego smartwatcha i w przypadku Hama Fit Watch 7000 możemy mówić o bardzo udanej realizacji. Panel AMOLED o przekątnej 1,32 cala zaskakuje pozytywnie, bowiem nie spodziewałem się w zegarku w tej cenie ekranu tej jakości. Czerń jest głęboka, kolory żywe, chociaż do czego miałbym się przyczepić to rozdzielczość mogła być nieco większa, a ramki wokół ekranu nieco mniejsze. Jasność maksymalna wyświetlacza zasługuje na pochwałę – nawet w słoneczne dni odczytywanie informacji nie sprawia większych problemów. Szkło chroniące wyświetlacz radzi sobie przyzwoicie z drobnymi zarysowaniami, choć jest dość podatne na zbieranie odcisków palców. Trzeba pamiętać, że nie mamy tutaj żadnej specjalistycznej ochrony typu szkła szafirowego, więc warto zainwestować najprostszą folię na wyświetlacz, zawsze to dodatkowo ochroni wyświetlacz przed porysowaniem. Regularnie przecieranie ekranu stanie się więc codziennym rytuałem. Panel dotykowy działa responsywnie, choć przy bardziej złożonych gestach można zauważyć delikatne opóźnienia w reakcji interfejsu. Nie jest to jednak na tyle uciążliwe, by znacząco wpływać na komfort użytkowania.

Bateria

Zastosowany akumulator o pojemności 300 mAh może nie imponuje na papierze, ale w praktyce zapewnia zadowalające czasy pracy. Przy standardowym scenariuszu użytkowania, obejmującym odbieranie powiadomień z telefonu, okresowe pomiary pulsu i okazjonalne śledzenie aktywności fizycznej, zegarek potrafi działać nawet do tygodnia na jednym ładowaniu. To bardzo dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę klasę cenową urządzenia.

Rzeczywisty czas pracy zależy oczywiście od intensywności wykorzystania poszczególnych funkcji. Częste korzystanie z trybów sportowych, ciągłe monitorowanie tętna czy wysoka jasność ekranu mogą skrócić ten czas do około 3-4 dni. Nadal jest to wynik, który pozwala na komfortowe użytkowanie bez ciągłego martwienia się o poziom naładowania baterii. Sam proces ładowania od 0 do 100% zajmuje około 2 godzin, co można uznać za standardowy wynik w tej klasie urządzeń. Na pochwałę zasługuje zastosowanie magnetycznej ładowarki, która zapewnia pewne i bezproblemowe połączenie z zegarkiem. Jedynym mankamentem jest stosunkowo krótki kabel USB, który może ograniczać możliwości wyboru miejsca ładowania.

Oprogramowanie

Sercem systemu operacyjnego Hama Fit Watch 7000 jest autorskie rozwiązanie, które współpracuje z aplikacją Hama FIT Move dostępną zarówno na Androida, jak i iOS. Sama aplikacja prezentuje się całkiem nieźle, oferując przejrzysty i stosunkowo intuicyjny interfejs. Pewnym mankamentem są miejscami niezbyt fortunne tłumaczenia, które jednak nie wpływają znacząco na funkcjonalność. Z minusów warto zaznaczyć brak sklepu z aplikacjami, więc nie jesteśmy w stanie tak jak w np. Wear OS dodawać kolejnych rozwiązań. Całość pod tym względem jest zamknięta.

Oprogramowanie zegarka oferuje wszystkie podstawowe funkcje, jakich można oczekiwać od urządzenia w tej klasie. Znajdziemy tu monitoring aktywności fizycznej i kroków, śledzenie snu, pomiar tętna, sterowanie muzyką czy powiadomienia z telefonu. Interfejs zegarka jest responsywny i łatwy w obsłudze nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników. Menu główne prezentowane jest w formie siatki ikon, a nawigacja odbywa się poprzez intuicyjne gesty przesuwania i dotknięcia. Aplikacja towarzysząca gromadzi wszystkie dane z zegarka i prezentuje je w formie czytelnych wykresów i statystyk. Synchronizacja działa sprawnie, choć czasami zdarzają się krótkie opóźnienia w przesyłaniu danych.

Łączność

W kwestii łączności Hama Fit Watch 7000 oferuje podstawowy, ale sprawnie działający zestaw funkcji. Wykorzystywany do komunikacji ze smartfonem Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne połączenie w zasięgu do około 10 metrów. Proces parowania jest prosty i intuicyjny, a połączenie pozostaje stabilne nawet przy przemieszczaniu się między pomieszczeniami. Zegarek sprawnie przekazuje powiadomienia z telefonu, choć należy pamiętać, że nie ma możliwości odpowiadania na wiadomości bezpośrednio z poziomu urządzenia.

Istotnym ograniczeniem jest brak wbudowanego modułu GPS – do śledzenia tras podczas aktywności fizycznych zegarek wykorzystuje lokalizację z połączonego smartfona. W praktyce oznacza to konieczność zabierania telefonu na trening, jeśli zależy nam na dokładnym zapisie trasy. Nie znajdziemy tu również modułu NFC, co wyklucza możliwość realizacji płatności zbliżeniowych. Są to jednak ograniczenia typowe dla urządzeń z tego segmentu cenowego. Jeśli koniecznie musicie mieć smartwatcha wyposażonego w GPSa warto sprawdzić model Hama FIT Watch 7010, który właśnie GPS ma.

Funkcje sportowe

W kontekście monitorowania aktywności fizycznej Hama Fit Watch 7000 oferuje podstawowy, ale funkcjonalny zestaw możliwości. Do dyspozycji użytkownika oddano 110 predefiniowanych trybów sportowych, obejmujących najpopularniejsze aktywności jak bieganie, chodzenie, jazda na rowerze czy różne sporty zespołowe. W trakcie treningu monitorowane są podstawowe parametry takie jak czas trwania aktywności, spalane kalorie oraz tętno. Dokładność pomiarów jest zadowalająca podczas standardowych aktywności o umiarkowanej intensywności. Pulsometr radzi sobie przyzwoicie podczas spokojnego treningu, choć przy bardziej intensywnym wysiłku zdarzają się pewne niedokładności w pomiarach. Krokomierz działa poprawnie, choć jak większość urządzeń w tej klasie, czasami interpretuje niektóre ruchy ręki jako kroki, co może prowadzić do zawyżonych wyników.

Monitor snu to kolejna przydatna funkcja, która rejestruje podstawowe fazy snu i przedstawia zebrane dane w formie przejrzystych wykresów w aplikacji. Dokładność monitorowania snu jest wystarczająca do śledzenia ogólnych trendów, choć nie dorównuje bardziej zaawansowanym urządzeniom wyposażonym w dodatkowe czujniki.

Podsumowanie

Hama Fit Watch 7000 to propozycja, która może zainteresować osoby poszukujące pierwszego smartwatcha lub podstawowego urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej. Jego największymi atutami są przystępna cena, dobry czas pracy na baterii, wodoszczelność na poziomie IP68 oraz czytelny wyświetlacz. Zegarek oferuje wszystkie podstawowe funkcje, jakich można oczekiwać od urządzenia w tej klasie cenowej, a jakość wykonania stoi na zadowalającym poziomie.

Oczywiście nie jest to urządzenie pozbawione wad. Brak wbudowanego GPS czy ograniczone możliwości personalizacji mogą być istotnym mankamentem dla bardziej wymagających użytkowników. Pewne zastrzeżenia można mieć również do dokładności pomiarów podczas intensywnych treningów czy czasami występujących opóźnień w interfejsie.

Ostatecznie jednak, biorąc pod uwagę cenę urządzenia, Hama Fit Watch 7000 oferuje rozsądny kompromis między możliwościami a kosztem zakupu. To dobry wybór dla osób, które chcą rozpocząć przygodę ze smartwatchami lub potrzebują prostego urządzenia do podstawowego monitorowania aktywności fizycznej. Jeśli jednak zależy nam na bardziej zaawansowanych funkcjach, dokładniejszym monitoringu treningów czy większych możliwościach personalizacji, warto rozważyć droższe alternatywy.