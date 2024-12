realme wprowadza pierwszy smartfon zmieniający kolor pod wpływem temperatury

realme zaprezentowało serię smartofnów realme 14 Pro, wprowadzając na rynek pierwszy na świecie smartfon zmieniający kolor w reakcji na niską temperaturę. Telefon został opracowany we współpracy z skandynawskim studiem projektowym Valeur Designers. Wyróżniającą cechą smartfona jest technologia termochromowa, która sprawia, że tylny panel telefonu zmienia kolor z perłowej bieli na intensywny niebieski przy temperaturach poniżej 16°C. Urządzenie powraca do pierwotnego koloru wraz ze wzrostem temperatury, co stanowi ciekawe rozwiązanie dotąd niespotykane przy projektowaniu smartfonów.

Współpraca z Valeur Designers, znanym ze współpracy z marką Bang & Olufsen, zaowocowała innym podejściem do wzornictwa. Wariant Pearl White charakteryzuje się teksturą przypominającą muszlę z perłowym połyskiem przy czym każde urządzenie posiada unikatowy wzór. Specyfikacja techniczna realme 14 Pro+ obejmuje poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz z stosunkiem ekranu do obudowy wynoszącym 93,8%. Urządzenie wyposażono w potrójny system aparatów z technologią „MagicGlow”, zaprojektowaną do optymalizacji odcieni skóry w trudnych warunkach oświetleniowych, wspomaganą przez trzy lampy błyskowe do fotografii w słabym świetle.

Seria realme 14 może pochwalić się solidnymi certyfikatami wytrzymałości, w tym normami IP66, IP68 i IP69 dla odporności na pył i wodę. Certyfikacja TÜV Rheinland dodatkowo potwierdza odporność urządzenia na przypadkowe upadki i kontakt z wodą.

Oczywiście jak w praktyce taka wersja będzie wyglądać i sprawdzać się w przypadku codziennego korzystania z telefonu przekonamy się gdy pierwsze sample testowe trafią do redakcji, ale z całą pewnością takie rozwiązanie jest ciekawe i wyróżniające ten telefon spośród innych smartfonów. A jak Wam się podoba takie rozwiązanie? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa