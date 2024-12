Google Pixel 10 może wykorzystać układ MediaTeka?

Google przygotowuje się do premiery swojego najnowszego flagowego smartfona – Pixel 10. Według najnowszych informacji, firma testuje nowy modem dla prototypów tego modelu. W przeciwieństwie do wcześniejszych urządzeń, które wykorzystywały modemy Samsung Exynos w połączeniu z układami Tensor, Pixel 10 może być wyposażony w modem MediaTek, oznaczony jako T900. Taka decyzja stanowi wyraźny sygnał zmiany w podejściu Google do swoich flagowych urządzeń.

Tensor G5 – pierwszy w pełni autorski układ od Google

Do tej pory procesory Tensor były projektowane przez Google, ale bazowały na zmodyfikowanych układach Samsunga. Jednak z Pixel 10 firma planuje wprowadzenie Tensor G5 – pierwszego w pełni autorskiego układu, który będzie produkowany przez tajwańską firmę TSMC. Rezygnacja z Samsunga na rzecz TSMC może zwiastować bardziej niezależne podejście Google do projektowania swojego sprzętu, co daje też możliwość optymalizacji wydajności i energooszczędności.

Decyzja o zastosowaniu modemu MediaTek T900 może być bezpośrednio związana z tym ruchem. Choć wielu obserwatorów rynku spodziewało się, że Google zdecyduje się na modem Qualcomm, wybór MediaTeka wskazuje na chęć obniżenia kosztów lub uzyskania innych korzyści biznesowych.

Co wiemy o MediaTek T900?

MediaTek T900 pozostaje na razie tajemnicą, ponieważ producent nie ujawnił jeszcze szczegółów dotyczących jego parametrów, prędkości czy wydajności. Brak danych sprawia, że trudno jest przewidzieć, jak T900 będzie wypadał w porównaniu z modemami Qualcomm, znanymi z doskonałych osiągów i niezawodności. Jeśli jednak T900 okaże się konkurencyjny, może to otworzyć przed MediaTekiem drzwi do segmentu premium, który od lat jest zdominowany przez Qualcomm. To także szansa dla Google na odróżnienie swoich urządzeń od konkurencji poprzez wybór mniej oczywistych komponentów.

Potencjalne korzyści wyboru MediaTek T900

Jednym z powodów, dla których Google może rozważać modem MediaTek, są koszty. Modemy MediaTek tradycyjnie są tańsze niż odpowiedniki Qualcomm, co może przyczynić się do obniżenia cen w produkcji Pixel 10. Jednak niższa cena nie musi oznaczać niższej jakości. MediaTek w ostatnich latach poczynił ogromne postępy, produkując wydajne układy dla urządzeń ze średniej półki cenowej. Sukces T900 zależy jednak od tego, czy będzie w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników w segmencie premium.

Nowa era dla Google i MediaTeka?

Wybór modemu MediaTek i produkcja Tensor G5 przez TSMC mogą zwiastować nową erę dla Google, w której firma dąży do większej niezależności technologicznej i optymalizacji kosztów. Dla MediaTeka, współpraca z Google to ogromna szansa na zaistnienie w segmencie premium, który do tej pory był trudny do zdobycia.

Choć decyzje Google mogą wydawać się ryzykowne, mogą również przynieść innowacje i większą konkurencję na rynku. Pixel 10 z modemem MediaTek T900 i autorskim procesorem Tensor G5 zapowiada się jako produkt, który będzie bacznie obserwowany przez cały świat technologii. Czy te zmiany okażą się sukcesem, czas pokaże.