Na rynku akcesoriów elektronicznych, w tym ładowarek, istnieje wiele produktów, które obiecują szybkie ładowanie i wszechstronność, ale niewiele z nich potrafi sprostać wysokim wymaganiom współczesnych użytkowników. Marka Belkin wprowadziła na rynek ładowarkę trójportową o mocy 67 W Boost Charge 3-Port USB-C 6000. Jej zadaniem jest zaspokojenie potrzeb użytkowników posiadających kilka urządzeń, które wymagają jednoczesnego ładowania. Przyjrzę się bliżej, jak radzi sobie w rzeczywistości. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu opakowania pierwsze wrażenie może być mieszane. W zestawie znajdujemy jedynie ładowarkę oraz niezbędną dokumentację. Brak jakiegokolwiek kabla do ładowania może być postrzegany jako wada, szczególnie dla osób, które spodziewają się kompletu akcesoriów w tej półce cenowej. Niemniej, w erze uniwersalnych standardów, takich jak USB-C, wiele osób ma już odpowiednie kable w domu, co częściowo rekompensuje ten brak. Na sklepowych półkach można też znaleźć wersję z kablem w zestawie, ale jest to nieco droższe rozwiązanie.

Specyfikacja techniczna:

Porty ładowania:

– 3 x USB-C obsługujące Power Delivery (PD)

Łączna moc wyjściowa: 67 W

– Porty USB-C mogą dostarczyć do 67 W, co wystarcza do szybkiego ładowania laptopów lub 45 W jeśli chodzi o smartfony, jeśli korzystamy z dwóch urządzeń równocześnie uzyskamy 45 W i 20W, przy trzech 25W, 20W i 20W.

Technologie ochronne:

-Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

-Ochrona przed przeciążeniem.

-Funkcja automatycznego dostosowywania mocy.

Ładowarka obsługuje szeroki zakres napięć wejściowych (100-240 V), co czyni ją odpowiednią do użytku na całym świecie.

Jakość wykonania oraz design

Belkin słynie z solidności, i Boost Charge 3-Port USB-C 6000 nie jest wyjątkiem. Obudowa wykonana z trwałego tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu wygląda elegancko i nowocześnie. Matowa powierzchnia zapobiega pozostawianiu odcisków palców, a subtelne logo producenta dyskretnie podkreśla markę. Kompaktowe wymiary sprawiają, że ładowarka bez problemu zmieści się w torbie, plecaku, a nawet w kieszeni większej kurtki. W przeciwieństwie do testowanych przeze mnie w ostatnim czasie rozwiązań konkurencji tutaj cała konstrukcja jest prostopadła do gniazdka elektrycznego i wszystkie wyjścia znajdują się na spodniej części co jest nieco mniej wygodne, szkoda, że nie zdecydowano się na składany wtyk do gniazdka, dzięki czemu ładowarka byłaby bardziej poręczna do transportu. Nie mamy też żadnej diody informującej o podłączeniu urządzenia do zasilania czy prawidłowej pracy.

Ładowanie

Pod względem wydajności ładowania, Boost Charge 3-Port USB-C 6000 prezentuje się bardzo dobrze. W praktyce spełnia obietnice producenta dotyczące szybkiego ładowania. Mamy zestaw trzech wyjść USB typu C, każde z nich tak właściwie ma taki sam zestaw możliwości ładowania (za wyjątkiem jednej) czyli mamy 25W/67 W lub 20W/67W, szkoda, że chociaż jednego wyjścia nie mamy pełnoprawnego USB typu A, część urządzeń takich jak smartwatch ma kabel z USB A i nie ma jak go podłączyć. W praktyce ładowarka działała bez zarzutów i bez większych przeszkód można było uzyskać podobne wyniki ładowania w porównaniu do referencyjnych. Podczas testów ładowarka nie przegrzewała się, co świadczy o skuteczności wbudowanych zabezpieczeń. Nawet przy długotrwałym użytkowaniu nie zaobserwowano żadnych problemów z wydajnością ani oznak spadku mocy.

Podsumowanie

Belkin Boost Charge 3-Port USB-C 6000 to przemyślana i wydajna ładowarka, która z powodzeniem spełni potrzeby zarówno użytkowników smartfonów, jak i laptopów. Jej design, solidna jakość wykonania sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób szukających niezawodnego urządzenia do codziennego użytku. Pomimo drobnych wad, takich jak brak dołączonych kabli czy ograniczenia mocy przy jednoczesnym ładowaniu wielu urządzeń, Boost Charge wyróżnia się na tle konkurencji. Wysoka jakość wykonania sprawiają, że produkt ten zasługuje na zainteresowanie.