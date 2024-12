Baseus Bipow 2 – nowy powerbank z wytrzymałym, zintegrowanym kablem USB-C

Baseus wprowadza na polski rynek nową wersję popularnego powerbanka – Bipow 2, dostępnego w dwóch wariantach pojemności: 10,000 mAh oraz 20,000 mAh. Głównym wyróżnikiem urządzenia jest zintegrowany kabel USB-C, który według producenta wytrzymał aż 5000 prób wygięcia i wciąż pozostaje w pełni sprawny.

Funkcjonalność i uniwersalność

Baseus Bipow 2 umożliwia jednoczesne ładowanie aż trzech urządzeń dzięki zintegrowanemu kablowi USB-C oraz dwóm dodatkowym portom: USB-A i USB-C. Maksymalna moc ładowania wynosi 20 W, jednak przy podłączaniu większej liczby urządzeń, moc jest dzielona między nie. Zintegrowany kabel to rozwiązanie, które podnosi komfort użytkowania – pozwala szybko naładować sprzęt bez konieczności podpinania dodatkowych akcesoriów. Co więcej, jego konstrukcja umożliwia wykorzystanie go jako uchwyt, co ułatwia przenoszenie urządzenia. Nawet w przypadku całkowitego uszkodzenia wbudowanego kabla, powerbank pozostaje w pełni funkcjonalny dzięki standardowym portom USB.

Wydajność i szybkie ładowanie

Obie wersje Bipow 2 obsługują standard Power Delivery, co pozwala na szybkie ładowanie smartfonów, tabletów czy innych urządzeń. Pojemność 10,000 mAh lub 20,000 mAh wystarcza na kilkakrotne naładowanie telefonu, a także sprawdzi się podczas zasilania większych sprzętów. Urządzenie samo może być ładowane z mocą do 18 W, co skraca czas przygotowania powerbanka do kolejnego użycia. Co ciekawe, wbudowany kabel USB-C obsługuje zarówno funkcję Input, jak i Output, co dodatkowo zwiększa jego wszechstronność.

Bezpieczeństwo i wygoda

Baseus zadbał o bezpieczeństwo użytkowników, wyposażając Bipow 2 w zaawansowany chip chroniący przed przegrzaniem, przepięciami czy przeciążeniem. Inteligentny system automatycznie dostosowuje moc ładowania do potrzeb podłączonego urządzenia. Dodatkowo na wbudowanym wyświetlaczu można na bieżąco sprawdzać poziom naładowania powerbanka. Powerbank jest lekki i poręczny. Wersja 10,000 mAh waży 271 g, a model 20,000 mAh – 460 g, co czyni go wygodnym w codziennym użytkowaniu.

Cena i dostępność

Cena Baseus Bipow 2 zależy od wybranej pojemności: 10,000 mAh kosztuje 119 zł, a 20,000 mAh – 139 zł. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży na polskim rynku.

Źródło: informacja prasowa