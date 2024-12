Logitech MX Anywhere 3S recenzja  

Logitech MX Anywhere 3S to myszka stworzona z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie połączenie mobilności, ergonomii i funkcjonalności. Firma Logitech od lat buduje swoją pozycję lidera na rynku akcesoriów komputerowych, a seria MX Anywhere zyskała uznanie dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania. Model 3S jest kolejną odsłoną tej linii, oferując nowe funkcje oraz udoskonalenia względem swojego poprzednika, MX Anywhere 3. W niniejszej recenzji przyjrzę się szczegółowo jakości wykonania, designowi oraz ergonomii tej myszki, aby sprawdzić, czy rzeczywiście spełnia ona oczekiwania użytkowników.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nie wyróżnia, całość zachowana w czarnym kolorze wraz z grafiką samego urządzenia. To co pozytywnie zaskakuje w całym pudełku to fakt, że producent ograniczył do minimum dodatkowe plastikowe elementy, więc tutaj głównie króluje papier i pod tym Logitech jak najbardziej plusuje. Inna sprawa, że w pudełku mamy jedynie samą myszkę wraz z kablem USB typu C i zestawem papierologii. Dedykowanego modułu łączności wpinanego do USB nie uświadczymy, więc można tylko podłączyć myszkę przez Bluetooth. Specyfikację urządzenia znajdziecie poniżej:

Rozdzielczość: 8000 dpi

Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1

Interfejs: Bluetooth

Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator 500 mAh

Czas pracy na baterii: Do 70 dni

Dodatkowe informacje

Antypoślizgowe panele boczne

Easy-Switch™ – możliwość podłączenia 3 urządzeń

Programowalne przyciski

Regulacja rozdzielczości DPI

Jakość wykonania oraz design

Już od momentu wyjęcia myszki z opakowania widać, że Logitech przywiązuje dużą wagę do szczegółów. MX Anywhere 3S jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na trwałość urządzenia. Obudowa z matowego tworzywa sztucznego jest przyjemna w dotyku, a jednocześnie odporna na zarysowania i zabrudzenia. Gumowane boki z delikatnym wzorem nie tylko poprawiają chwyt, ale także dodają urządzeniu nowoczesnego wyglądu. Dzięki temu myszka dobrze leży w dłoni i nie wyślizguje się nawet podczas intensywnego użytkowania.

Design urządzenia to hołd dla minimalizmu. Logitech postawił na subtelne, zaokrąglone linie i neutralną kolorystykę, która sprawia, że MX Anywhere 3S doskonale komponuje się z każdym środowiskiem pracy – od biurowych stanowisk po domowe biurka. Warto zwrócić uwagę na nowo zaprojektowane kółko przewijania MagSpeed, które działa niemal bezszelestnie i umożliwia błyskawiczne przełączanie między trybem skokowym a swobodnym przewijaniem. To rozwiązanie znacząco podnosi komfort korzystania z myszki podczas przeglądania długich dokumentów lub stron internetowych. MX Anywhere 3S dostępna jest w kilku kolorach, w tym klasycznej czerni, bieli oraz różu, co pozwala użytkownikom dopasować myszkę do swoich preferencji estetycznych. Kompaktowe wymiary urządzenia czynią je idealnym towarzyszem podróży, a solidna konstrukcja gwarantuje, że myszka wytrzyma intensywne użytkowanie w różnych warunkach.

Myszka od góry oferuje dwa fizyczne klawisze – prawy oraz lewy, a także rolkę (którą można w pełni konfigurować), a także diodę informacyjną oraz fizyczny przycisk. Lewa krawędź to z kolei dwa fizyczne klawisze najczęściej używane jako cofania i do przodu. Na górnej krawędzi mamy wyjście USB typu C służące do ładowania myszki (szkoda, że producent nie pokusił się o dodanie jakiejś zaślepki na wyjście USB), a także od spodu mamy jeden suwak do wyłączania/włączenia urządzenia, a także drugi fizyczny klawisz, ten z kolei służy do przełączania się pomiędzy trzema różnymi urządzeniami z którymi możemy mieć równocześnie sparowaną myszkę. Powiem szczerze, że cała konstrukcja jest bardzo minimalistyczna bez fajerwerków, ale taki design bardzo mi przypadł do gustu.

Bateria

Jednym z najważniejszych atutów MX Anywhere 3S jest wyjątkowa żywotność baterii. Producent deklaruje, że jedno pełne ładowanie wystarcza na aż 70 dni pracy, co w praktyce oznacza tygodnie użytkowania bez potrzeby martwienia się o zasilanie. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu portu USB-C, proces ładowania jest szybki i wygodny – już minuta ładowania pozwala na kilka godzin pracy. To rozwiązanie jest szczególnie praktyczne dla osób podróżujących lub często zmieniających miejsce pracy, gdy dostęp do gniazdka bywa ograniczony. W praktyce podczas miesięcznych testów nie byłem w stanie rozładować w pełni myszki, więc myślę, że w praktyce dwa miesiące bez ładowania to jak najbardziej realny wynik dla tej myszki.

Ergonomia

Logitech MX Anywhere 3S to przykład urządzenia, które mimo niewielkich rozmiarów zapewnia wysoki komfort użytkowania. Dzięki starannie zaprojektowanemu profilowi myszka doskonale leży w dłoni, a jej niska waga sprawia, że jest praktycznie niewyczuwalna podczas przenoszenia. Nawet po wielu godzinach pracy nie odczuwa się zmęczenia dłoni, co jest szczególnie istotne dla osób spędzających dużo czasu przy komputerze.

Technologia cichych przycisków zastosowana w MX Anywhere 3S znacząco redukuje hałas podczas klikania, co docenią użytkownicy pracujący w cichym środowisku lub dzielący przestrzeń z innymi osobami. Dodatkowym atutem jest zaawansowany czujnik o rozdzielczości 8000 DPI, który działa precyzyjnie na niemal każdej powierzchni – od biurek, przez kanapy, aż po szklane blaty. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób często pracujących w różnych miejscach.

Myszka oferuje również możliwość dostosowania funkcji przycisków za pomocą oprogramowania Logitech Options+. Użytkownicy mogą przypisać różne akcje do przycisków bocznych, co pozwala na większą efektywność podczas pracy. Funkcja Flow, umożliwiająca płynne przełączanie się między wieloma urządzeniami, to kolejny ukłon w stronę profesjonalistów, którzy korzystają z kilku komputerów jednocześnie.

Oprogramowanie

MX Anywhere 3S korzysta z oprogramowania Logitech Options+, które oferuje bogaty zestaw funkcji personalizacyjnych. Dzięki temu użytkownik może dostosować działanie każdego przycisku, co znacząco zwiększa efektywność pracy. Bo pakiet możliwości jest różny w zależności od tego z jakiej aplikacji korzystamy, chociażby kliknięcie rolki myszki co innego zupełnie może wywoływać w Wordzie zupełnie coś innego w przeglądarce, a takie szybkie skróty klawiszowe są na wagę złota jeśli pracujemy na wielu różnych aplikacjach. Synchronizacja działa bez zarzutu, a proces konfiguracji jest intuicyjny. Oprogramowanie pozwala również na szczegółowe ustawienie czułości sensora oraz personalizację działania kółka przewijania, co czyni myszkę niezwykle wszechstronną. Opcje te docenią zarówno profesjonaliści pracujący z zaawansowanym oprogramowaniem, jak i użytkownicy wymagający ergonomicznych rozwiązań.

Szczególnie ciekawą funkcją jest obsługa technologii Logitech Flow, umożliwia ona płynnie przełączać się między urządzeniami, zachowując ciągłość procesu roboczego – zarówno na Windows, jak i macOS. Przełączanie odbywa się w sposób intuicyjny. Wystarczy przesunąć kursor do krawędzi ekranu, a mysz automatycznie „przeskoczy” na ekran drugiego urządzenia. Co więcej, funkcja ta działa nie tylko w obrębie jednego systemu, ale również między różnymi platformami, co czyni ją niezwykle praktyczną dla osób korzystających z różnych środowisk pracy. Jedną z najbardziej przydatnych możliwości jest przenoszenie treści między komputerami. Możesz bez problemu skopiować tekst, obraz lub plik na jednym urządzeniu i wkleić go na drugim – wszystko odbywa się błyskawicznie i bez zakłóceń. Taka funkcjonalność to ogromne ułatwienie w pracy wielozadaniowej, eliminując potrzebę przesyłania danych przez e-mail czy zewnętrzne nośniki. Wydawać by się mogło, że w myszce komputerowej nie da się wymyślić zbyt dużo, a jednak pod maską dosyć niepozornej, wręcz minimalistycznej myszki znajduje się wiele naprawdę świetnych funkcji.

Łączność

Myszka do połączenia z urządzeniami wykorzystuje Bluetooth i nie jest to w żadnym zaskoczenie, bo taka technologia sprawdza się w przypadku myszek i klawiatur. Co do samej jakości połączenia i konfigurowana nie mam uwag, przełączanie pomiędzy trójką różnych urządzeń na różnych systemach nie stanowi najmniejszego problemu dla myszki i działa naprawdę bardzo szybko. Jeśli chodzi o zasięg działania również nie mam zastrzeżeń, całość pod tym względem nie zawodzi.

Podsumowanie

Logitech MX Anywhere 3S to urządzenie, które spełnia wysokie wymagania zarówno pod względem jakości wykonania, jak i funkcjonalności. Kompaktowy rozmiar i nowoczesny design sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób poszukujących mobilnej myszki do pracy w różnych warunkach. Świetna ergonomia, cicha praca przycisków oraz możliwość dostosowania funkcji sprawiają, że korzystanie z niej jest czystą przyjemnością.

Mimo swojej relatywnie wysokiej ceny, MX Anywhere 3S to inwestycja, która z pewnością się opłaci. Jest to myszka, która łączy w sobie trwałość, elegancję i zaawansowaną technologię, odpowiadając na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Jeśli szukasz uniwersalnego i niezawodnego urządzenia, które sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w podróży, MX Anywhere 3S to jedna z najlepszych opcji na rynku.